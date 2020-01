Les 46 points et 13 rebonds d’Anthony Davis mènent les Lakers devant les pélicans

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, 123-113.

Les Lakers ont eu une journée sur le terrain dans la peinture pour commencer le match alors que LeBron James a pu trouver Anthony Davis sous la jante pour des paniers faciles. Danny Green a également bien tiré le ballon, réussissant ses deux premières tentatives de trois points pour aider Los Angeles à prendre les devants.

James a continué à accumuler des passes décisives, trouvant Green et Kyle Kuzma pour les trois coins qui ont prolongé le score des Lakers à deux chiffres tandis que Davis a profité du manque de taille des Pélicans. La Nouvelle-Orléans a sauvé son pauvre quart défensif avec des buts sur le terrain à la fin, mais Los Angeles avait toujours une avance de 42-30.

L’offensive des Lakers a finalement ralenti car ils n’ont pas pu obtenir beaucoup d’avance du périmètre, ce qui a permis aux Pélicans de remonter lentement dans le match. L’entraîneur-chef Frank Vogel a choisi de faire entrer les cinq premiers et ils ont réussi à rétablir l’ordre après avoir frappé quelques coups pour remettre l’équipe sur la bonne voie.

Jrue Holiday a déclenché une course de 9-0 vers la fin du trimestre, attaquant la peinture et recherchant ses coéquipiers pour les décharges et les retraits. Malgré leur effondrement relatif, les Lakers ont tout de même conservé leur avantage de 12 points alors qu’ils entamaient la mi-temps 74-62.

La défense de Los Angeles est sortie à plat pour entamer le troisième en autorisant plusieurs regards ouverts sur trois, mais la Nouvelle-Orléans n’a pas réussi à tirer parti de toutes ses tentatives sauf une. Pendant ce temps, Davis avait l’air agressif en tirant le ballon, clouant un trio de trois pointeurs pour donner plus de marge de manœuvre aux Lakers.

Davis a continué à terroriser les Pélicans alors qu’il tirait des fautes sur ses défenseurs sous-dimensionnés tout en jouant une excellente défense, en accrochant avec son homme dans des situations d’isolement et en fermant fort sur les tireurs de la Nouvelle-Orléans. Grâce à ses efforts aux deux extrémités, les Lakers sont entrés dans le quatrième quart avec une avance considérable de 105-83.

Les Pélicans n’ont pas tardé à combler le déficit alors qu’ils entamaient la quatrième manche avec une séquence de 9-0 lancée par E’Twuan Moore. James avait l’air de se blesser au mollet après une violation de la zone arrière, mais il est resté dans le match et a réussi quelques tirs pour garder les Lakers confortablement en tête.

La Nouvelle-Orléans a pu récupérer et réduire l’avance de Los Angeles à un seul chiffre grâce à de belles pièces de Derrick Favors, mais Davis a pu revenir et régler l’infraction. Il a renversé un court sauteur dans la voie qui s’est avéré être le dernier poignard et les Lakers ont remporté la victoire.