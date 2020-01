Les 49ers ont construit leur offensive autour d’une idée: tout le monde bloque

Une seule équipe s’est précipitée pour plus de yards que les 49ers de San Francisco cette saison: les Ravens de Baltimore, et c’était avec Lamar Jackson au poste de quart.

San Francisco, utilisant l’attaque précipitée à trois têtes de Raheem Mostert, Matt Breida et Tevin Coleman, a constamment couru ses adversaires dans la terre en route vers un dossier de 13-3 et un prochain Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City.

Au cours de la saison régulière, les 49ers ont en moyenne 144,1 verges par match. Voici comment les trois meilleurs arrières des 49ers se sont classés sur la feuille de statistiques:

Mostert: 137 courses, 772 verges, moyenne de 5,6, 8 touchés

Breida: 123 courses, 623 verges, moyenne de 5,1, 1 touché

Coleman: 137 courses, 544 yards, 4,0 moyenne, 6 touchés

Les 49ers ont ensuite amassé 471 verges au sol en victoires en séries éliminatoires contre les Vikings et les Packers.

Mais les coureurs n’y sont pas arrivés seuls. Ils ont obtenu l’aide d’une ligne offensive stellaire et de certains des meilleurs bloqueurs de plomb de la NFL. L’ailier rapproché George Kittle et l’arrière latéral Kyle Juszczyk sont les deux qui ont le plus d’impact, mais l’entraîneur-chef Kyle Shanahan met également l’accent sur le blocage de ses récepteurs.

Le résultat a été impressionnant, avec des receveurs comme Emmanuel Sanders, Deebo Samuel, Kendrick Bourne, l’ailier serré de deuxième chaîne Ross Dwelley et même le quart-arrière Jimmy Garoppolo qui ont imposé des punitions cette saison.

Garoppolo n’a tenté que huit passes dans la victoire des 49ers 37-20 sur les Packers lors du NFC Championship Game. Sanders et Bourne n’ont vu chacun qu’une seule passe, alors que Samuel en avait trois. Cependant, aucun des quatre n’était mécontent de leur manque de statistiques dans le jeu.

“Je me suis dit, si je ne vais pas récupérer le ballon, je ferais aussi bien de sortir ici et d’être un tyran”, a déclaré Sanders après le match. “Je me suis un peu transformé en intimidateur, j’ai commencé à aimer bloquer.”

Les 49ers ont connu de nombreux moments d’intimidation cette saison, et ils espèrent en avoir plus contre les Chiefs dans le Super Bowl. Kansas City a effectivement arrêté la course en séries éliminatoires jusqu’à présent, mais les 49ers présentent un défi très difficile.

Voici pourquoi.

Ce que les 49ers ont fait aux Packers est un parfait exemple de leur attitude «tout le monde bloque»

Le jeu de course des 49ers a atteint un autre niveau contre les Packers. Ils ont couru le ballon 42 fois pour 285 verges; Mostert a réussi à lui seul 29 courses pour 220 verges et quatre touchés.

Bien que cela signifie un fort effort personnel de la part de Mostert, il a eu beaucoup d’aide. Entrons dans notre premier bloc clé de ce jeu, où Samuel, Juszczyk et Kittle contribuent tous.

Deux blocages extrêmement importants se sont produits immédiatement: le premier a été Juszczyk qui a fait son entrée et bloqué le numéro 55, Za’Darius Smith, un des meilleurs bourreaux de Green Bay qui aurait presque certainement arrêté Mostert pour une défaite. L’autre était Samuel qui suivait son dos défensif, le n ° 23 Jaire Alexander, tout autour pour finalement le bloquer dans le sol.

Mostert a fait la coupe parfaite et a pris la voie créée par Kittle et l’attaquant droit Mike McGlinchey. Kittle était sur le n ° 93, le secondeur B.J. Goodson, qui n’a reçu AUCUNE poussée vers l’avant car Kittle l’a bloqué dans l’oubli.

Notre prochain gros bloc est venu plus tard dans ce même lecteur, gracieuseté de Samuel et Dwelly.

Samuel a exécuté le faux revers pour mettre cela en place – une note importante parce que les 49ers utilisent la recrue comme joueur de type gadget et il obtient généralement un revers décent par match. Ici, il a couru le faux et est entré en collision avec le n ° 26, Darnell Savage, assez dur pour assommer la sécurité des Packers. Il y avait aussi Dwelley dans la pile intérieure, qui est tombé pour bloquer le numéro 31, Adrian Amos, le gars qui a la meilleure chance d’attaquer Mostert.

Ce touché a donné aux 49ers une avance de 17-0 dans le match. Les blocs de Kittle et Bourne organiseraient leur prochain touché, également une course de Mostert:

Au début de cette pièce, vous verrez que Kittle avait le bord en haut de l’écran, où il a scellé Za’Darius Smith. Le dernier joueur des 49ers que Mostert a dépassé était Bourne, qui a poussé son homme à une bonne distance de 6 à 7 verges. Bourne s’est désengagé à JUST au dernier moment avant qu’une pénalité de retenue n’ait pu être prononcée également.

Ce touché de 18 verges a permis aux 49ers de gagner 27-0.

Jusqu’à présent, nous avons vu à peu près tout le monde monter dans un bloc, mais pas beaucoup de Sanders. Il a aidé à sceller l’un de ces revers de Samuel:

Sanders, n ° 17, travaillait sur le n ° 91, le secondeur Preston Smith, qui voyait clairement que ce serait un revers. Ce n’était pas un bloc énorme et punitif, mais Sanders a suffisamment gêné Smith pour qu’il n’ait aucune chance d’arrêter Samuel. Vous pouvez également voir McGlinchey et le centre Ben Garland faire des blocs dans le champ ouvert à la fin.

Mais c’est la façon dont Shanahan a utilisé Juszczyk sur cette pièce qui ressort le plus. Juszczyk a géré mon type de bloc préféré absolu: le bloc à remontage rapide. Tout comme une course aux erreurs, Juszczyk a commencé à gauche pour vendre le faux, puis s’est retourné pour frapper le n ° 38, Tramon Williams, dans l’espace.

Aucun arrière défensif de la ligue ne peut gérer cela, et Williams n’a pu regarder que Samuel se libérer pour 32 mètres.

Les 49ers l’ont fait toute l’année, en saison régulière et en séries éliminatoires

Bien que le jeu de course à pied n’ait pas ouvert la voie à chaque sortie, les 49ers ont posé ce genre de blocs toute la saison.

Le bloc coupe-vent en particulier est quelque chose que les 49ers ont utilisé auparavant pour un grand effet. Regardons leur match de la semaine 14 contre les Saints pour vous en montrer un autre.

Encore une fois, ce fut un revers de Samuel avec un faux au premier porteur. Au lieu de Juszczyk, cette fois-ci, c’est Kittle qui a dirigé le bloc coupe-vent. Kittle a traversé son bloqueur, ce qui a donné à Samuel l’avantage, le libérant pour un gros gain.

Remarquez aussi que Sanders et Bourne fabriquent des blocs. Bourne était dans la mêlée au milieu, tandis que Sanders allait de l’avant pour caler l’un des secondeurs. La victoire de 48-46 des 49ers a été considérablement aidée par 162 verges au sol et la capacité de Kittle à absolument écraser les gars.

Nous avons examiné les blocs avec tous les acteurs clés sauf un: Garoppolo. Si nous revenons à la ronde divisionnaire, nous pouvons en voir une bonne:

C’était une pièce plus complexe que les autres car elle ressemblait à une option. Après que Garoppolo l’ait remis à Juszczyk, il avait la possibilité de l’exécuter lui-même, de le passer à Samuel ou de le jeter à Coleman.

Vous pouvez dire que c’est une option parce que lorsque Garoppolo s’est retourné, il n’était pas sûr s’il devait bloquer à sa droite ou à sa gauche. Il a vu qu’il était allé à Samuel et est allé dans l’espace pour bloquer le secondeur du Pro Bowl Anthony Barr jusqu’au sol, permettant à Samuel de gagner un gain décent.

Le match de course des 49ers s’est terminé avec 186 verges et deux touchés lors de la victoire de 27-10 contre les Vikings.

Les 49ers ont la bonne mentalité de blocage. Les chefs peuvent-ils les arrêter?

Shanahan s’attend à ce que tout le monde bloque, et les 49ers ont une philosophie construite autour de chacun contribuant comme ils le peuvent. Dans la pratique, les entraîneurs de 49ers sont encouragés à appeler les récepteurs qui ne donnent pas 100% de leur blocage.

“Je pense que cela tient les gens responsables dès le début”, a déclaré Shanahan. «Ensuite, vous définissez simplement une norme telle qu’elle est et chaque fois que vous regardez une bande, vous la signalez. Certaines personnes ne le soulignent pas beaucoup et ne pensent pas que vous pouvez retirer cela de larges fenêtres, mais c’est ce que nous faisons depuis le premier jeu que nous sommes avec quelqu’un jusqu’au dernier jeu. “

Ils ont créé une culture où Kittle, l’un des meilleurs resserrés de la ligue, est toujours désireux de bloquer (rappelez-vous le bloc de crêpes contre les Falcons où il RIT tout le temps?). Il est facilement l’arme la plus importante des 49ers dans le match de réception et de blocage, et il ne se soucie pas non plus de la manière dont il aide l’équipe.

“Kittle, tout le monde sait ce qu’il a fait dans le jeu de passes, mais il n’est jamais venu une fois en trois ans vers moi pendant un match et a dit:” Hé, j’ai besoin de cette route ou Hé, nous devons le faire “”, a déclaré Shanahan. . «Il ne m’a jamais proposé de jeu de passes, mais il me parle à peu près tous les sept jeux sur le type de jeu de course que nous devons faire, qui nous devons lui permettre de frapper, des choses comme ça. C’est très amusant d’appeler des pièces pour lui. »

Les 49ers feront face à un adversaire de jeu dans les Chiefs, cependant.

Les Chiefs ont accordé beaucoup de verges au sol cette saison – 128,2 par match, 26e de la ligue – et 4,9 verges par course (quatrième pire). Cependant, ils se sont limités en séries éliminatoires. Tout d’abord, ils ont affronté Deshaun Watson, Carlos Hyde et Duke Johnson dans la ronde divisionnaire et les ont maintenus à moins de 100 mètres.

Beaucoup plus impressionnant que cela est de savoir comment ils ont géré Derrick Henry et les Titans dans le match de championnat de l’AFC. Henry est entré dans ce match après avoir couru pour 195 verges contre les Ravens dans la ronde divisionnaire et 182 verges contre les Patriots dans la ronde Wild Card. Mais les Chiefs ont empilé la boîte et ont tenu Henry à faire saillie de 69 verges en 19 courses.

Conquérir les schémas de blocage de la course des 49ers nécessite plus que d’empiler la boîte. Les Chiefs entreront dans le Super Bowl sachant que tout le monde sur l’infraction de San Francisco est une menace de boucler une grosse course. Bien que le jeu de course des 49ers soit leur tâche la plus difficile à ce jour, les Chiefs ont récemment surmonté les défis les plus pressants. Peuvent-ils continuer?

Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que les 49ers seront prêts – et disposés – à livrer des blocs punitifs quand ce sera leur tour de tester la défense anti-rush de Kansas City dans le Super Bowl.