Les 49ers peuvent remercier MACtion de les avoir aidés à constituer une équipe du Super Bowl

En ce qui concerne le football collégial de haut niveau en semaine, il n’y a qu’un seul nom à connaître. Eh bien, c’est plus une valise: MACtion.

La Conférence Mid-American a explosé hors de la Ceinture de Rouille et dans nos cœurs en remplissant les mardis soirs chaque automne avec des matchs à haut score avec en tête des recrues deux étoiles. Le MAC a été une oasis de bienvenue lors des précédentes soirées sans football et de l’incubateur où plusieurs futures stars de la NFL construisent un héritage sur les émissions shuntées aux ESPN 2 et U.

Le MAC a été l’affaire du football universitaire pendant la majeure partie de son existence. C’est simultanément un espace pour les recrues négligées pour faire du bien sur une scène nationale et leurs entraîneurs pour commencer une trajectoire ascendante qui mène à des lumières plus grandes et plus lumineuses, même devant des gradins à moitié remplis lors d’une nuit de travail pluvieuse. Peu d’équipes comprennent cette valeur tout comme les 49ers – leur identité défensive y est enracinée.

Deux des plus importants entraîneurs adjoints des 49ers trouvent leurs racines à travers le MAC

La semaine dernière, Kevin Clark, de The Ringer, a dévoilé l’un des faits les plus notables du football universitaire «c’est vraiment arrivé» dans l’univers Twitter.

Le personnel d’entraîneurs du Central Michigan 2004 avait Brian Kelly comme entraîneur-chef, Matt LaFleur et Robert Saleh comme GA, Butch Jones entraîneur des coureurs et est allé 4-7 et 3-5 au MAC. Pas de leçon ici, juste drôle. MACtion.

– Kevin Clark (@bykevinclark) 20 janvier 2020

Kelly a continué d’entraîner Notre Dame à neuf apparitions (et en comptant) en 10 saisons. Jones a suivi les traces de Kelly en tant qu’entraîneur-chef de la CMU avant de rendre le football de Cincinnati assez bon et de garder le programme du Tennessee médiocre, brique par brique. LaFleur s’est tenu sur la ligne de touche opposée dans le match pour le titre NFC en tant qu’entraîneur-chef des Packers.

Ensuite, il y a Saleh, actuellement l’architecte de l’une des défenses les plus dangereuses de la NFL. Le coordinateur de San Francisco supervise une unité classée deuxième de la ligue en termes d’efficacité défensive (selon la métrique DVOA de Football Outsiders), deuxième en taux de sacs (neuf pour cent) et deuxième en yards autorisés. Il n’est pas le seul vétéran du MAC à avoir influencé la montée des Niners de l’équipe à quatre victoires aux champions de la NFC.

Un an avant l’arrivée de Saleh dans le centre du Michigan en tant qu’assistant diplômé, Joe Woods a conclu un stage de trois ans en tant qu’entraîneur de dos défensif dans l’ouest du Michigan (il avait également passé la saison 1996 dans le même rôle à Kent State). Il aurait sauté dans la NFL en 2004, puis aurait finalement atteint le poste de coordinateur défensif des Broncos en 2017 et 2018. Bien que le tir de Vance Joseph le laisse sans emploi, les Niners ont pu fournir un point d’atterrissage en douceur.

Woods est maintenant l’entraîneur des DB de San Francisco ainsi que le coordinateur du jeu de passes défensif de l’équipe. Il a hérité d’un groupe qui n’avait eu que deux interceptions en 2018 et a contribué à en faire l’une des zones d’exclusion aérienne les plus redoutables de la ligue. Les 49ers ont augmenté leur nombre d’interceptions de 600% tout en maintenant les QB adverses à une note de passeur de 83,0, contre 105,4 un an auparavant.

Cette influence MAC ne s’arrête pas avec le personnel d’entraîneurs

Depuis 2007, sept joueurs MAC ont été des choix de premier tour dans le repêchage de la NFL. Les 49ers ont sélectionné deux d’entre eux – dont chacun reste un partant à San Francisco.

Joe Staley, un ancien du centre du Michigan, est passé d’un virage serré à un tacle offensif lors de cette saison 2004 lorsque Saleh a entraîné les Chippewas. Il a excellé dans son nouveau poste en route vers tous les honneurs de la conférence et a été un joueur hors concours pour San Francisco depuis qu’il a été repêché 28e au classement général en 2007. Il a remporté six invitations au Pro Bowl en cours de route. Bien qu’il ait manqué un morceau de temps au cours de la saison régulière en raison d’une blessure, Staley a été une présence fiable au tacle droit tout au long des séries éliminatoires.

Jimmie Ward était un produit de la mini-dynastie du nord de l’Illinois qui a remporté des championnats de conférence en 2011 et 2012 tout en se frayant un chemin dans une invitation à l’Orange Bowl en janvier 2013. Cela a fait de lui le premier choix des Niners en 2014 – 30e au total. Bien qu’il n’ait pas été aussi prolifique que Staley, il sort de sa meilleure saison en tant que pro. Avec Saleh et Woods en tête, il a maintenu les quarts adverses à seulement 5,3 mètres par cible en couverture tout en réalisant un sommet en carrière de 13 départs.

Les Chiefs ont également compté sur un peu de MACtion pour se rendre à leur premier Super Bowl en 50 ans

Kansas City a doublé les 49ers en ce qui concerne les diplômés MAC. Le plaqueur gauche Eric Fisher, une autre star du centre du Michigan, a été le premier joueur du Mid-American à être repêché le premier au classement général lorsque Kansas City l’a sélectionné en 2013. Comme Staley, il a raté une partie de la saison régulière avant de revenir dans la formation de départ en temps pour la course de son équipe au Super Bowl.

Il est rejoint sur la liste active par l’ailier défensif peu utilisé Demone Harris (Buffalo), le tacle suppléant Ryan Hunter (Bowling Green) et le tacle partant Andrew Wylie (Eastern Michigan). Le coordinateur défensif Steve Spagnuolo a également passé deux saisons comme entraîneur des défenseurs à Bowling Green au milieu des années 1990 – coincé entre les relais avec les Dragons de Barcelone de la WLAF et le Galaxy de Francfort de la NFL Europe.

L’influence du MAC peut ne pas être particulièrement profonde dans les rangs des entraîneurs du Super Bowl 54, mais des membres clés de chaque personnel ont chacun mis du temps à faire la navette entre l’Ohio et le Michigan en tant qu’assistants d’université. Ils sont passés de la tâche à la mi-majeure aux spots universitaires pour les équipes qui ne pouvaient trouver des émissions nationales que le mardi soir au plus grand match de football du monde. Dimanche prochain, une nouvelle classe d’anciens élèves d’Amérique centrale régnera sur le reste du monde du gril – même si leurs séjours au MAC ont été éphémères.