Les 5 choses que vous ignoriez sur Scottie Pippen de Bulls

L’un des principaux sujets de discussion des deux premiers épisodes de la série documentaire ESPN The Last Dance était centré sur le grand Scottie Pippen. Tout le monde le connaissait comme le pivot n ° 2 qui a joué aux côtés de Michael Jordan lors des six championnats des Chicago Bulls. Cependant, ce qui a été révélé lors de la première de la mini-série, c’est que Pippen était extrêmement sous-payé.

Comme détaillé dans le deuxième épisode de The Last Dance, Scottie Pippen était sur un contrat de sept ans d’une valeur de 18 millions de dollars. Au moment où la saison 1997-1998 a débuté – la dernière année de son contrat – le petit attaquant de 6 pieds 8 pouces était le sixième joueur le mieux payé des Bulls et, choquant, il se classait au 122e rang de la ligue en termes de salaire. C’était peut-être l’une des plus grandes révélations sur Pippen, mais nous sommes sûrs qu’il y a beaucoup d’autres choses que vous ne savez peut-être pas sur le champion de la NBA à six reprises. Voici cinq d’entre eux.

Un étudiant de première année inconnu au Collège

Au moment où les Bulls ont mis la main sur Pippen lors du repêchage de la NBA en 1987 (via le Seattle SuperSonics), il était déjà une perspective très prometteuse. Cependant, ce n’était pas quelque chose que les gens ont vu en lui pendant sa première année à l’Université de Central Arkansas.

Lors de sa première année à l’université, Pippen était un joueur inconnu. Il n’a récolté que 4,3 points, 3,0 rebonds et 0,7 passes décisives en 20 matchs. Inutile de dire qu’il n’a pas joué un rôle important dans son équipe cette saison-là, et sur la base de cette seule année, peu, sinon aucun, auraient pu savoir que ce débutant de 18 ans allait devenir le meilleur n ° 2 gars dans l’histoire de la NBA.

Tout cela a cependant changé au cours de la deuxième année de Pippen. C’est comme si c’était un nouvel homme qui entrait dans la saison. Il a accumulé 18,5 points et 9,2 rebonds à sa deuxième saison. Au moment où il était senior, Pippen avait une moyenne de 23,6 points, 10,0 rebonds et 4,3 passes décisives et, ce faisant, s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs universitaires entrant dans le repêchage.

Pippen the Sonic

Nous savons tous que Jordan a pris sa retraite pour la première fois avant la saison 1993-1994. Pendant ce temps, les Bulls ne savaient pas qu’il allait faire son retour triomphal juste une saison plus tard, donc à ce moment-là, le front-office cherchait des moyens de progresser sans leur superstar.

L’une des choses qu’ils ont envisagées est de troquer Scottie Pippen. Apparemment, un accord était en cours pour envoyer un Pippen de 28 ans aux Sonics – ironiquement, l’équipe qui l’a rédigé – en échange d’un Shawn Kemp prometteur. Peut-être que les Bulls pensaient que Kemp serait un joueur idéal pour construire leur nouvelle équipe et que Pippen n’était pas un matériau de superstar clé de voûte.

Heureusement, cet accord n’a pas abouti. Les Bulls ont décidé de garder Pippen, et cette décision a été l’un des plus grands facteurs de motivation pour le retour de MJ. Jordan a peut-être fait son retour de toute façon même si Chicago a décidé d’expédier Pippen, mais Jordan aurait-il pu gagner un autre trois tours sans son Robin?

Une réunion de Chicago

Comme mentionné précédemment, il est clair que les Bulls sous-payaient Scottie Pippen. Il l’a clairement expliqué à travers ses actes de défi contre l’équipe. Peut-être que dans les prochains épisodes, nous apprendrons comment Chicago a tenté de le rattraper en l’aidant à signer cet énorme contrat de 62,7 millions de dollars avec les Houston Rockets en 1998.

Pippen a joué pour les Rockets pendant une seule saison et a été échangé aux Portland Trail Blazers où il passerait les quatre dernières années de son contrat. Cependant, Pippen a pris sa retraite en tant que taureau. En 2003, Chicago a signé un contrat de 10 millions de dollars avec Pippen, âgé de 38 ans, pour deux ans. L’ancien directeur général de l’équipe, Jerry Krause, était déjà hors de portée à ce moment-là, et dans le but d’essayer de modifier une relation brisée, Chicago a pratiquement donné à Pippen tout cet argent.

Pippen n’a joué que 23 matchs au cours de la campagne 2003-2004, avec une moyenne de 5,9 points, 3,0 rebonds et 2,2 passes décisives en 17,9 minutes par match. Il a pris sa retraite après cette saison, renonçant à la dernière année de son contrat – mais pas au salaire qui lui était dû.

Jouer à l’étranger

Quatre ans après sa retraite, Pippen a en fait eu un passage extrêmement bref en Europe. Il a porté les couleurs de Tropan Pojat en Finlande pour deux matchs, ainsi que Sundsvall en Suède pour un seul match. Oui, il a joué un total de trois matchs là-bas en tant que superstar de 42 ans, ex-NBA. Il n’a pas fait trop de mal à lui-même, enregistrant 21 points, 12 rebonds, six passes décisives et deux interceptions en 30 minutes jouées lors de son troisième et dernier match. Pour ses efforts, il a été payé 66 000 $ pour cette apparition en un seul match.

Pip: LeBron sur MJ

Tout le monde ne peut pas dire qu’ils ont déjà joué aux côtés de l’un des plus grands de Michael Jordan, et Pippen est l’un de ces rares. Étonnamment, cependant, bien qu’il ait été témoin de toutes les grandes choses que Jordan a faites à son apogée, Pippen a en fait dit une fois que dans son esprit, LeBron était «en avance» sur MJ. Voici sa citation exacte de 2017 gracieuseté d’Alysha Tsuji de USA Today Sports.

“Les chiffres ne mentent pas. Il est juste là. Il ne le rattrapera probablement jamais en termes de MVP, mais en termes de statistiques, LeBron est juste là », a-t-il déclaré lors de la première prise d’ESPN. “Et quand vous regardez à travers le tableau – pas seulement le score – vérifiez ses passes décisives, vérifiez ses rebonds … il est probablement devant Jordan.”

Pippen a fait un retour en arrière des années plus tard, disant qu’il est injuste de comparer ces deux étant donné qu’ils ont joué à différentes époques, mais malheureusement pour lui, Internet n’oublie jamais.