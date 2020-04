Les 5 défenses de titre NBA les plus tristes des 20 dernières années

Au début du plan incroyable et émotionnellement élaboré de Mike Prada pour couronner la meilleure équipe de l’histoire de la NBA qui n’a jamais remporté un championnat, plusieurs clubs qui n’ont pas réussi à hisser une bannière ont été disqualifiés en fonction des critères de l’exercice. Plus précisément, les équipes sortent de leur propre course au titre, seulement pour voir leur défense écourtée par une déception inexplicable, des accès de malchance ou une combinaison des deux.

Donc, pendant que vous parcourez la liste de 64 équipes de Prada au cours des deux prochaines semaines, voici un aperçu des cinq défenses de titre les plus tristes des 20 dernières années. Pour certaines équipes, la tristesse émane des fans qui regardent en arrière en se demandant ce qui aurait pu être, soit grâce à une blessure déchirante, à l’effet rapide et inattendu de l’âge sur un joueur clé, ou même à une arrogance à l’échelle de l’organisation qui saisit tous ceux qui viennent de prendre un bain au champagne.

Les insécurités tournent autour de l’argent et des minutes. Les ordres de picage et les options de notation hiérarchique sont remis en cause. Parfois, pour des raisons qui demeurent un mystère à ce jour, le cœur du championnat de l’équipe cesse de battre, ou un concurrent rival «en veut plus». Qui sait.

Dans le but de garder cela aussi concis que possible, aucune organisation n’apparaît deux fois sur cette liste, et toute personne éliminée en finale ou en finale de conférence n’a pas fait la coupe parce que perdre si loin est moins triste que de ne jamais y avancer en premier lieu .

Record en saison régulière: 57-25

Principales pertes: Jordan Farmar

Ajouts clés: Matt Barnes, Steve Blake

Tout le monde se souvient de la sortie de cette équipe. Vers la fin d’une éruption, Andrew Bynum a été expulsé pour avoir tenté d’assassiner un J.J. aéroporté sans défense. Barea. Chaque fois que la violence se produit sur un terrain de basket, c’est choquant; cet incident particulier ressemblait plus à la libération prévisible d’une frustration aiguë qui bouillonnait depuis des semaines.

Quand ils ont abandonné leur tout premier match des séries éliminatoires contre les New Orleans Hornets de Chris Paul, Kobe Bryant n’a pas mâché ses mots: “Il n’est pas naturellement agressif”, a déclaré Bryant à propos de Pau Gasol, qui a fait deux paniers dans tout le match. “Même si je suis fatigué, je suis naturellement agressif.”

Puis, plus tôt dans cette série contre Dallas, Bynum a pratiquement confirmé le drame des vestiaires de LA. “Il est évident que nous avons des problèmes de confiance”, a-t-il déclaré. “À moins que nous ne sortions pour en discuter, alors rien ne changera vraiment.”

Gagner un championnat est difficile. Gagner deux fois de suite – comme l’ont fait ces Lakers – est un Rubik’s Cube. Les trois tours sont un billet de première classe pour l’immortalité. Mais pour cette équipe particulière, pleine d’expérience en championnat et de talent au Temple de la renommée, de ne pas avoir d’explication tangible … cela diminue presque l’impressionnante de toute cette époque.

Je me souviens de la fin du match 1 contre Dallas, en regardant Bryant revenir trois fois au buzzer qui aurait mis les Lakers 1-0 et pensant que LA secouerait les toiles d’araignées et gagnerait en cinq ou peut-être six. À la fin de la série, je ne cessais de revenir sur les trois de Bryant qui n’ont jamais existé, sur la façon dont elle n’aurait pas pu manquer de plus d’un pouce, et sur ce qui se serait passé à partir de ce moment-là si elle était entrée.

Plusieurs facteurs décident si une équipe talentueuse augmentera ou s’effondrera à différents points d’inflexion lors d’une course éliminatoire donnée. L’élan psychologique qui s’est maintenu dans celui-ci s’estompant trois était immense. S’il était entré, le Mavs aurait pu surmonter son bilan dévastateur et tout gagner, mais pour le faire avant de gagner la confiance collective que chaque champion doit acquérir aurait été presque impossible. Les Lakers étaient si proches et pourtant si loin.

Leur effondrement a ensuite conduit à l’apocalypse Dwight Howard-Steve Nash, tout en nous trompant simultanément d’une éventuelle confrontation Lakers-Heat lors des finales de cette année-là. C’est dommage.

Fiche en saison régulière: 53-29

Pertes clés: aucune

Ajouts clés: Terry Porter

La première défense du titre de San Antonio s’est terminée avant le début lorsque Tim Duncan, 23 ans, s’est déchiré le ménisque latéral au genou gauche lors du match 78 de sa troisième saison. Les Spurs ont boité en séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 4 avec 53 victoires, où ils ont été rapidement traités par une équipe de Phoenix Suns qui n’avait pas son propre meilleur joueur (Jason Kidd) pour les trois premiers matchs, grâce à une rupture. cheville.

Avec le recul, cependant, tout ce qui compte vraiment, ce sont les circonstances qui ont entouré le genou de Duncan. C’est un moment improbable dans l’histoire de la NBA, plein de prévoyance incroyable et de détails qui secouent la tête qui font que tout semble évitable si les Spurs savaient alors ce que nous savons maintenant.

D’une part, Duncan avait en moyenne 42,5 minutes dans les 10 matchs avant son arrêt, dont 48 (!!) lors de sa finale de saison contre Sacramento – une victoire de six points en prolongation au cours de laquelle Duncan a terminé 6-en-22 sur le terrain et n’a pas du tout été éliminée aux premier et troisième trimestres. (Pour mettre cela en contexte, Giannis Antetokounmpo a franchi la barre des 40 minutes à deux reprises au cours des deux dernières saisons.)

D’un autre côté, Gregg Popovich a eu la sagesse de mettre Duncan sur la glace. Qui sait comment son genou / sa carrière aurait été affecté s’il avait joué, ou même si le champion de cette année – le premier des trois matchs consécutifs pour les Lakers de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal – aurait été trop difficile à gérer pour eux.

San Antonio a balayé LA des séries éliminatoires l’année précédente. Les Lakers étaient talentueux mais n’ont pas fait leurs preuves, tombant presque contre Sacramento au premier tour après une saison régulière de 67 victoires. Finalement, ils avaient besoin d’un effondrement des Trail Blazers dans le septième match de la finale de la conférence pour finalement percer; il est juste de se demander comment tout cela aurait pu se passer si les Spurs avaient lâché Duncan.

“Je ne sais pas si c’était bien ou mal”, a déclaré Popovich plus d’une décennie plus tard. “Mais nous l’avons fait.”

En y repensant, les Spurs avaient David Robinson, 34 ans (qui était toujours un all-star / monstre) et Sean Elliot, en forme après qu’une greffe de rein l’a forcé à manquer les trois premiers trimestres de la saison. À partir de là, Terry Porter, Mario Elie et Avery Johnson (qui en a fait un trois en 2571 minutes) étaient sur leurs dernières jambes, bien avant que Tony Parker et Manu Ginobili aient insufflé une nouvelle vie à l’organisation.

Les Spurs ne se sont jamais succédés à l’époque de Duncan. C’était discret leur meilleure chance de le faire.

Record en saison régulière: 62-20

Principales pertes: James Posey, P.J. Brown

Ajouts clés: Aucun

Le premier anneau de Kobe Bryant sans Shaquille O’Neal est venu avec une équipe de Lakers de 65 victoires, alimentée par la vengeance, qui a passé toute la saison à cuire sa misérable expérience de la finale en juin dernier. Le jeu en fauteuil roulant. Le retour en 24 points au Staples Center (dans lequel Ray Allen a fait le plus grand * layup * de sa carrière). Ce battage apathique de 39 points dans le match 6. En 2009, ils n’étaient pas la meilleure équipe des Lakers, mais ils avaient un Andrew Bynum de 21 ans en bonne santé et montagneux dans la formation de départ. Aucune équipe de la Conférence de l’Ouest n’avait beaucoup de chance.

Mais de l’autre côté du support, les Celtics étaient leur propre machine, enhardis par l’aplomb d’un champion, bénéficiant de la continuité, et de la floraison régulière de Rajon Rondo en goujon. Les Celtics ont entamé la saison 27-2, y compris une séquence de 19 victoires consécutives qui s’est terminée le jour de Noël par les 23-5 Lakers.

Comme tous les membres de leurs fans le savent bien, lors du premier match de Boston après la pause du match des étoiles de la NBA, les 44-11 Celtics ont été décapités lorsque Kevin Garnett s’est blessé au genou en tentant d’attraper un lob contre l’Utah Jazz. Il l’a testé quelques semaines plus tard, mais les résultats étaient pitoyables par rapport aux normes habituelles de Garnett: 9 points, 4,5 rebonds et 16,5 minutes en quatre matchs. Il n’était pas en assez bonne santé pour les séries éliminatoires.

Sans le joueur défensif en titre de l’année, Boston a finalement éliminé les Bulls affamés de Derrick Rose dans une série classique de sept matchs qui comprenait cinq matchs décidés par trois points ou moins avant de perdre une avance de 3-2 contre le Magic. (Quand il est devenu clair que Garnett raterait la totalité des séries éliminatoires, le propriétaire des Celtics, Wyc Grousbeck, a déclaré ceci à propos du premier Cavs: «Ils ont gagné le terrain, ils ont obtenu le meilleur record, ils sont clairement une équipe de qualité de championnat, et à mon avis ils ont le meilleur basketteur de la planète en ce moment: Mo Williams. »)

Une série contre les Cavs aurait été un combat de chiens même si le genou de Garnett était à 100%, mais, comme cela a été précisé l’année suivante, les Celtics étaient presque impossibles à battre quatre fois en sept essais lorsque tout le monde était en bonne santé. (Saviez-vous que leurs cinq premiers joueurs n’ont jamais perdu une série éliminatoire? C’est vrai.)

C’était avant la révolution en trois points, lorsque la physique, la taille et la défense dictaient les victoires et les pertes. À cette fin, le coordinateur défensif de Garnett et de Boston, Tom Thibodeau, possédait la ligue avec un concept de surcharge de ligne arrière que tout le monde a essayé de copier. LeBron James était déjà le meilleur joueur du monde, mais Cleveland ne lui avait pas encore apporté suffisamment d’aide.

Le genou de Garnett a privé les Celtics d’une revanche épique en finale. Au lieu de cela, Courtney Lee a raté un lay-up, Jameer Nelson a oublié comment jouer la défense de transition et les Lakers ont étouffé Orlando en cinq.

Un an plus tard, Boston et LA se sont à nouveau rencontrés, mais d’ici là, les Celtics étaient en fumée. Garnett n’était pas le même joueur et, même pour une équipe qui a régulièrement eu du mal à marquer des points tout au long de son parcours en tant que prétendant au championnat, la finale de 2010 a été un combat de roche particulièrement cahoteux.

Les Celtics ont émergé de l’ère Garnett avec une seule bague, ce qui est impressionnant en soi. Mais sa blessure en 2009 a volé une opportunité que tout le monde à Boston aurait souhaité pouvoir récupérer.

Record en saison régulière: 36-30

Principales pertes: Peja Stojakovic, JJ Barea, Tyson Chandler, Corey Brewer, DeShawn Stevenson

Ajouts clés: Vince Carter, Lamar Odom, Delonte West, Brandan Wright

Pauvre Dirk Nowitzki. C’est soit le biais de récence, soit la manière dégonflante que Dallas a permis à son seul champion d’imploser du jour au lendemain, mais cette équipe m’a inspiré à écrire cet article plus que tout autre. La seule équipe de championnat dans l’histoire de la franchise était un peu comme une tour Jenga robuste, si cela a un sens. Tant que chaque pièce était au bon endroit, ils avaient une gamme de compétences complémentaires qui appartenaient toutes – une incarnation de l’idée que la somme peut être supérieure à ses parties individuelles.

Malheureusement, six gars étaient des agents libres pendant la saison morte, et le seul que Dallas a retenu était Brian «The Janitor» Cardinal, dont le pourcentage de trois points est passé de 48,3 à 20,4. Pas génial!

Une décision particulière fait encore mal aux fans de Mavs à ce jour. À l’époque, alors que le lock-out créait une modeste confusion dans la stratégie à long terme de chaque équipe, Mark Cuban a opté pour une flexibilité à long terme par rapport à l’ancre défensive de 29 ans, Tyson Chandler. Au lieu de garder une bonne chose (avec une fenêtre de contention étroite), ils sont tombés amoureux de l’idée d’associer une autre star de l’agent libre avec Nowitzki. Un dans la main en vaut deux dans la brousse, etc.

Le recul est de 20/20, mais même à l’époque, cela semblait dégueulasse. Depuis, les Mavericks ont dépassé le premier tour avec précision zéro fois; en 2012, les Mavs ont été balayés au premier tour par Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden’s Oklahoma City Thunder. Il est juste de regarder le talent à Oklahoma City et de dire que Dallas a profité de sa seule et unique chance, mais Nowitzki, Jason Kidd, Shawn Marion et Jason Terry méritaient une occasion de maintenir leur magie contre Heat de LeBron James une fois de plus.

Chandler a remporté le titre de joueur défensif de l’année lors de sa première saison avec les Knicks, et est finalement revenu à Dallas en 2015. À ce moment-là, le paysage avait changé. Golden State commençait une dynastie et Nowitzki avait 36 ​​ans. “Évidemment, il aurait été préférable de le garder, non?” Cuban a déclaré lors de la conférence de presse de Chandler en 2014. «Mais notre main a été confrontée à tous les changements. Tout est bien qui finit bien. Je pense que tout s’est passé comme nous le voulions, comme je l’avais prévu. »

Un an plus tard, Chandler était à Phoenix. Les Mav, ayant pensé que DeAndre Jordan était dans le sac, ont de nouveau été laissés dans le froid.

1) 2007 Miami Heat

Record en saison régulière: 44-38

Pertes clés: aucune

Ajouts clés: Aucun

Pour ces Heat, «triste», comme il est décrit dans l’introduction de cet article, équivaut à «pathétique». Cette équipe était aussi médiocre qu’oubliable car décevante. Pendant un instant, essayez de dépasser le fait qu’ils ont été le premier champion en titre en plus de 50 ans à être balayé du premier tour, et concentrez-vous plutôt sur la façon dont ils n’ont apporté aucun changement essentiel à leur alignement de championnat pendant l’intersaison, puis ont perdu leur Ouverture de la saison de 42 points!

Se faire démolir en séries éliminatoires était embarrassant mais pouvait au moins être imputé à une saison régulière ravagée par des blessures (Dwyane Wade a raté 31 matchs et Shaquille O’Neal en a retiré 42). Mais pour ne pas montrer votre propre cérémonie d’anneau? Et ne marque que 66 points!? Inutile de dire que ce fut officiellement la pire perte de l’histoire de la ligue par un champion en titre lors de la soirée d’ouverture.

Maintenant, lorsque vous lancez la controverse qui entoure toujours le titre de Miami en 2006 – Oprah Winfrey aurait tout aussi bien pu se tenir sur la ligne de base en criant “Vous obtenez un sifflet et vous obtenez un sifflet!” chaque fois que Wade est entré dans la peinture – y a-t-il un titre des 25 dernières années qui semble plus aléatoire si cette post-saison a été simulée 100 fois? Je n’essaie pas de dénigrer une manche de championnat, mais la ligue n’a pas de boogeyman en 2007, et la Conférence de l’Est était de nouveau grande ouverte.

En 2008, O’Neal a été échangé et Alonzo Mourning a pris sa retraite. Ils ont remporté 15 matchs et ont obtenu le deuxième choix du repêchage, ce qui signifiait Michael Beasley au lieu de Derrick Rose. Finalement, LeBron James a sauvé Miami de la nature et a changé à jamais la façon dont cette organisation est perçue. Mais en 2007, ils l’étaient, comme l’a dit Pat Riley au début de janvier – quand il a annoncé son propre congé pour une durée indéterminée pour faire face à des problèmes de santé personnels – “Nous avons une équipe de championnat qui est en marge en ce moment, donc ce sera un grand défi. Gardez vos cahiers ouverts. Nous verrons comment ça se passe. “

Narrateur: Cela s’est déroulé comme une catastrophe complète et totale. Certains pourraient indiquer les blessures et le déclin lié à l’âge, mais c’est une sorte d’excuse. On se souvient de cette équipe comme d’un champion en titre qui n’avait aucun intérêt à vouloir recommencer. Ce n’est pas ce que tu veux.