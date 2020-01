Les 5 joueurs de Boston dans la course All-Star 2020 se maintiennent après le 2e retour

Le deuxième tour de 2020 des retours des fans du NBA All-Star Game est arrivé, et cinq Boston Celtics ont obtenu des résultats décents dans l’Est.

Le meneur de la NBA, Kemba Walker, a le plus haut rendement de tous les Celtic, terminant troisième dans la catégorie des gardes de l’Est avec 1 331 577 voix.

Le produit UConn a perdu un peu de terrain depuis les premiers retours à l’ancien Kyrie Irving, ancien général du Celtic et actuel Brooklyn Nets, avec environ 20 000 voix.

Jaylen Brown traîne considérablement son coéquipier de garde en votant considérablement, actuellement à la septième place derrière les Raptors de Toronto Kyle Lowry de près de 20000 voix avec 544361 voix et devant le Ben Simmons des 76ers de Philadelphie d’environ 90 000.

Dans la catégorie en première ligne, Jayson Tatum de Boston s’est classé premier pour les Celtics, obtenant 1 182 663 voix pour le cinquième rang parmi les joueurs en première ligne.

Cela place le produit Duke un peu plus de 200 000 derrière le Jimmy Butler du Miami Heat et bien devant les 543 352 votes de son coéquipier Tacko Fall pour une sixième place.

L’attaquant vétéran Gordon Hayward a également obtenu un résultat décent avec 291 608 votes, assez pour une huitième place.

L’ancien Bulldog suit Bam Adebayo de Miami par environ 60 000 voix et devance le grand homme des Indiana Pacers Domantas Sabonis avec à peu près le même nombre de voix.

Bien qu’il y ait eu un certain mouvement parmi leurs pairs de haut en bas des retours de vote depuis les premiers retours, tous les joueurs de Boston sont restés à leur place respective dans l’intervalle.

Cela suggère, sauf une forte augmentation du nombre de votes des fans, un match des All-Star à deux enchères Kemba Walker-Jayson Tatum pour 2020.

Jaylen Brown pourrait se déplacer avec un mois et un soutien des fans plus forts, mais Fall et Hayward sont tous les deux trop loin pour rattraper le retard de manière réaliste.

L’inexpérience de Fall au niveau de la NBA est également un obstacle important à sa candidature.

.