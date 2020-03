Les 5 meilleures paires de frères et sœurs de basket-ball de tous les temps

La probabilité statistique d’avoir un enfant qui joue au basket-ball professionnel est déjà incroyablement mince. Mais, les chances d’avoir deux ou plusieurs de vos enfants continuent à jouer dans la NBA pour gagner leur vie? C’est rare.

Néanmoins, la NBA a vu sa juste part des paires de frères et sœurs. Certains ont mieux réussi que d’autres alors que certains n’ont pas réussi à avoir un impact majeur dans la ligue.

Pau et Marc Gasol

Facilement le meilleur duo de frères et sœurs de l’histoire de la NBA, les frères Gasol, bien qu’ils aient maintenant dépassé leurs nombres premiers respectifs, étaient de véritables stars pendant leurs beaux jours.

Pau est quadruple sélection All-NBA et double champion et probablement futur Hall of Famer, tandis que son frère cadet Marc est triple All-Star et a remporté le titre de joueur défensif de l’année de la NBA en 2013 avec les Grizzlies de Memphis.

Stephen et Seth Curry

Les fils de Dell Curry, vétéran de la NBA depuis 16 ans, sont nés avec le basket dans le sang.

Tout le monde connaît Steph Curry, le double MVP de la NBA sera probablement le meilleur tireur de l’histoire de la NBA, mais son frère Seth n’est pas en reste non plus.

Seth a connu une carrière de six ans dans la NBA jusqu’à présent, principalement en tant que tireur sur le banc. Cette saison pour les Dallas Mavericks, Seth a accumulé une année de carrière en moyenne de 12,6 points, 2,4 rebonds et 2,0 passes décisives par match tout en tirant à 45,3% au-delà de l’arc.

Tom et Dick Van Arsdale

Choisis l’un après l’autre dans le repêchage de 1965, les jumeaux Van Arsdale sont probablement l’un des duos les moins connus de l’histoire de la NBA et étaient des stars de bonne foi à la fin des années 60 et au début des années 70.

Le meilleur parcours de Tom est survenu en quatre ans avec les Royals de Cincinnati, où il a récolté en moyenne plus de 22 points par match deux fois et a été nommé dans trois équipes d’étoiles.

Quant à Dick, le gardien de 6 pieds 5 pouces a marqué en moyenne plus de 21 points par match lors de ses trois premières saisons avec les Phoenix Suns.

Dominique et Gerald Wilkins.

Tout le monde connaît Dominique Wilkins, le haut voleur des Hawks d’Atlanta a été aussi meurtrier de buteur que n’importe qui d’autre dans l’histoire de la ligue et est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs des années 80 et 90.

Cependant, les jeunes fans d’aujourd’hui ne savent peut-être pas que le jeune frère de Dominique, Gerald, était plus que capable d’obtenir des seaux en son temps.

Gerald a une moyenne de carrière de 13,0 points, 3,0 passes décisives et 2,9 rebonds au cours d’une carrière de 13 ans, mais sa meilleure saison est venue dans sa deuxième année avec les New York Knicks quand il a récolté 19,1 points, 4,4 passes décisives et 3,7 rebonds aux côtés d’un jeune Patrick Ewing et Bill Cartwright.

Bernard et Albert King

Bernard King a absolument dominé les années 80 comme l’un des meilleurs buteurs que la ligue ait jamais vu – ses 32,9 points par match en 1984-85 peuvent en témoigner.

Cependant, alors qu’Albert n’a pas quatre sélections All-NBA à son nom ou un curriculum vitae du Temple de la renommée, le jeune frère King a été un élément clé de certaines équipes assez solides des New Jersey Nets au début des années 80.

La meilleure saison d’Albert est survenue en 1982-83 où le petit attaquant de 6 pieds 6 pouces en moyenne 17,0 points, 5,8 rebonds et 3,7 passes décisives par match pour une équipe des Nets qui avait sans doute la meilleure défense de la ligue cette saison.