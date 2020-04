Les 5 meilleures signatures d’agent libre dans l’histoire des Chicago Bulls

Bien après sa retraite du jeu, la franchise des Chicago Bulls est toujours (et sera toujours) considérée comme l’équipe de Michael Jordan.

Sa grandeur a été bien documentée au fil des ans, que les gens ignorent souvent le talent dont Chicago a réussi à l’entourer grâce à une agence libre.

De nos jours, le front office Bulls est en ruine et n’a pas rencontré beaucoup de succès. Mais à l’époque, ils ont réussi à signer des joueurs indésirables, qui ont en quelque sorte réinventé leur carrière sous la bannière des Bulls.

Les joueurs avec des contrats expirants qui ont réussi à re-signer avec les Bulls étaient également aussi importants pour la franchise. Ces courses emblématiques n’auraient peut-être pas été possibles si elles n’avaient pas réussi à conserver leurs services, nous les inclurons donc également sur cette liste.

Voici cinq des meilleures signatures d’agent libre de Chicago dans l’histoire.

Carlos Boozer (2010)

Boozer est le seul joueur de cette liste qui ne faisait pas partie de l’ère jordanienne. L’attaquant de 6 pieds 9 pouces a connu ses meilleures années avec l’Utah Jazz, mais était encore très utile pendant ses quatre ans à Chi-Town.

Les Bulls ont frappé fort avec Booz à l’été 2010, concluant un accord de signature et d’échange avec le Jazz. Le double All-Star a donné à l’équipe des Bulls un attaquant dominant qui comptait à l’époque.

Boozer était assez limité sur le côté défensif du terrain, mais il a toujours donné à Chicago une menace double-double chaque nuit avec des moyennes de 15,6 points et 9,5 rebonds pendant son mandat chez les Bulls.

Steve Kerr (1993)

Avant de guider les Golden State Warriors vers trois titres NBA en tant qu’entraîneur-chef, Steve Kerr a remporté cinq titres en tant que joueur NBA. Trois d’entre eux sont venus dans la Windy City.

Kerr a eu des moments plutôt oubliables avec les Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns et Orlando Magic au début de sa carrière. Peu d’équipes ont manifesté de l’intérêt lorsqu’il était disponible sur le marché à l’été de 1993 et ​​les Bulls l’ont choisi comme remplaçant de John Paxson.

Le petit gardien peu athlétique deviendrait alors l’un des acteurs les plus précieux du basket-ball. Son sauteur de 17 pieds dans le match 6 de la finale de la NBA de 1997 pour couler l’Utah Jazz continue d’être rejoué dans les temps forts du monde entier à ce jour.

Tony Kukoc (re-signé avec Bulls en 1994)

Kukoc est peut-être l’un des meilleurs interprètes d’embrayage des Bulls en dehors de Jordan. Après un contrat de recrue plutôt controversé en 1993, les Bulls ont prolongé l’accord croate à 26 millions de dollars sur six ans. Cela fait de lui le joueur le plus élevé des Bulls à l’époque, dépassant Jordan et Scottie Pippen mécontent.

Le gaucher de 6 pieds 11 pouces a donné aux Bulls un autre buteur fiable pendant la pause de Jordan au basket-ball et a joué un rôle important dans la dynastie de His Airness

revenir. Bien qu’il aurait sans doute pu commencer pour n’importe quelle équipe de la ligue, Kukoc a accepté un rôle de réserve pour les Bulls et a été récompensé par la reconnaissance du sixième homme de l’année en 1996. Il faisait partie du triplé de Chicago 1996-1998.

Ron Harper (1994)

Avant de rejoindre les Bulls qui ré-outillaient au lendemain de la première retraite de Jordan, Ron Harper était considéré comme un meilleur buteur pour les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Clippers.

En présence de Jordan et de la grandeur de Pippen, Harper a volontairement pris un siège arrière et s’est réinventé en tant que joueur à l’esprit défensif et axé sur le périmètre. Le garde de 6 pieds 6 pouces a formé une formidable zone arrière avec Jordan et a été un élément essentiel de la dynastie des Bulls. Il a développé une relation solide avec l’entraîneur-chef des Bulls, Phil Jackson, et a même rejoint son équipe de championnat des Lakers de Los Angeles en 2000 et 2001.

Scottie Pippen (re-signé avec Bulls en 1991)

Aussi grand que Scottie Pippen soit aux deux extrémités du sol, les fans se souviennent encore de lui comme du numéro deux de facto de Jordan. Ses relations avec les cuivres des Bulls n’ont pas toujours été amicales et il a exprimé à plusieurs reprises qu’il se sentait sous-évalué par la franchise.

Les Bulls signant Pippen pour une prolongation de contrat d’une valeur de 18 millions de dollars en 1991 était en effet l’une des meilleures décisions de la franchise. Ce n’est un secret pour personne qu’il aurait pu jouer ailleurs, comme en témoigne Pippen en tête des Bulls dans toutes les catégories statistiques lors de la première retraite de Jordan.

S’ils ont permis à Pippen de marcher juste après leur premier titre, les Bulls n’auraient peut-être pas gagné cinq autres dans les années à venir. Les défenses se seraient sûrement enfermées encore plus étroitement sur Jordan, étant donné qu’elles n’auraient plus à faire face au score de Pippen.

Jordan aurait porté la défense à lui tout seul si Pippen n’était pas à ses côtés.