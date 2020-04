Les 5 meilleurs centres de l’histoire des Lakers de Los Angeles

Les Los Angeles Lakers sont l’une des franchises les plus légendaires de la NBA, avec le deuxième titre derrière les Celtics de Boston. Une partie importante de la riche histoire des Lakers est la collection de centres qui a joué pour la franchise.

Selon les statistiques de NBA.com, les Lakers ont trois anciens centres qui se classent dans le top 10 de la liste des points de tous les temps. Ils ont également deux anciens centres qui se classent dans le top 10 sur la liste des rebonds de tous les temps.

De jouer au Forum au Staples Center, les Lakers ont vanté certains des meilleurs grands hommes à avoir jamais joué le jeu.

1. Kareem Abdul-Jabbar

Meilleur buteur de tous les temps de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar est l’un des joueurs les plus décorés et les plus accomplis de l’histoire des Lakers.

La longévité et la domination soutenue d’Abdul-Jabbar ont été l’une des caractéristiques de sa carrière, puisqu’il a remporté six championnats en 20 saisons. Après avoir remporté son premier titre avec les Milwaukee Bucks en 1971, Abdul-Jabbar a été échangé aux Lakers en 1975.

Sans doute le meilleur centre de tous les temps, Abdul-Jabbar a eu un tir imparable: le skyhook. Il l’utilisait régulièrement dans le post et marquait facilement.

Abdul-Jabbar a remporté cinq titres avec les Lakers, étant le complément parfait pour le meneur du Temple de la renommée Magic Johnson. Au cours de sa carrière avec les Lakers, Abdul-Jabbar a marqué 22,1 points par match et récupéré 9,4 rebonds par match. Il est le leader de tous les temps dans les rebonds défensifs de la franchise et il se classe troisième de tous les temps en points derrière le regretté Kobe Bryant et Jerry West.

Surnommé «Cap», Abdul-Jabbar est l’incarnation de la grandeur. MVP à six reprises et membre du Temple de la renommée, Abdul-Jabbar est de loin le meilleur centre de l’histoire des Lakers.

