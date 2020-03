Les 5 meilleurs de la NBA dès cette seconde

Même avec des sports qui stagnent en raison de la pandémie actuelle qui balaie le monde entier, les athlètes partout dans le monde se maintiennent toujours en forme pendant ce temps où le sport est en fait de retour au calendrier. Pour la NBA, leur saison a été arrêtée avec environ 20 matchs à disputer en saison régulière, et les équipes se préparaient et se préparaient pour leur course pour clore la saison.

Les Milwaukee Bucks menaient toute la ligue avec leur fiche de 53-12, deux matchs devant les Lakers de Los Angeles, leader de la Conférence Ouest, et six matchs avant leur deuxième place dans la Conférence Est, les Raptors de Toronto. Menés par le joueur le plus utile de la ligue en titre, Giannis Antetokounmpo, les Bucks étaient en passe de menacer de devenir une autre équipe pour rejoindre le club des 70 victoires.

Le jeu de meneur à travers la NBA est étonnant, car divers niveaux de talent sont répartis dans tout le monde. Des vétérans confirmés aux talents de première année, la ligue regorge de talents au poste de meneur, ce qui a toujours été répandu dans la ligue.

À partir de la saison 2019-2020, les meneurs de points sont assez dominants dans la ligue, passant de tireurs d’élite extérieurs mortels à des machines d’assistance et à des superstars à tout faire. Voici les cinq meilleurs meneurs de jeu de la NBA à ce stade.

Stephen Curry

Carrière – 23,5 PPG / 4,5 REB / 6,6 AST / 43,5 3PT%

Même si la grande majorité des 19-20 de Curry ont été dépensés pour se remettre d’une blessure, qui était une main cassée, il est toujours la crème de la crème de la ligue à la position d’un garde.

Septième choix au total lors du repêchage de la NBA 2009 de Davidson, les Warriors ont suivi la voie de la perspective de petite école qui avait explosé en raison de ses apparitions dans March Madness, pleuvant trois fois sur chaque équipe qu’il affrontait. Alors que la franchise a peut-être fait face à un peu de flak pour le début de la carrière de Curry, qui était criblé de blessures, il a pu tourner sa carrière et devenir la superstar qu’il est aujourd’hui.

Menant les Golden State Warriors à être un pouvoir constant dans la ligue, tant qu’il est le favori de la ligue chaque année (apparemment) pour remporter le championnat, Curry est l’épine dorsale de la franchise des Warriors, en particulier avec le départ de Kevin Durant cette intersaison passée. Flanqué de Klay Thompson et Draymond Green en haut de la liste, l’ascension de Curry au sommet de la ligue était difficile à projeter il y a 11 ans.

Russell Westbrook

Carrière – 23,2 PPG / 7,1 REB / 8,3 AST / 43,7 FG%

Portant le poids de beaucoup de flaks et de détracteurs depuis qu’il est entré dans la ligue en 2008, Russell Westbrook est dans une race à lui. S’appuyant sur son nez pour le ballon, et parfois son nez pour des ennuis, Westbrook est une menace de triple-double à pied tous les soirs, mais ses performances de tir laides le gênent parfois.

Issu d’une équipe de l’UCLA qui avait également Kevin Love (Love a été repêché cinquième, un choix derrière Westbrook en 2008), Westbrook est habitué à avoir le ballon en main, que ce soit pour de bons ou de mauvais résultats. Communément associé aux bobines des temps forts tous les soirs, Westbrook met en place des chiffres voyants pour les Houston Rockets maintenant, après avoir été sur le tristement célèbre Oklahoma City Thunder qui comprenait également Durant, James Harden et Serge Ibaka.

Le cercle complet étant désormais coéquipiers avec Harden, Westbrook aime un peu d’adversité et les fans et les experts nationaux aiment déchirer son jeu, se concentrant sur les négatifs sans se rendre compte de combien il apporte au jeu. Alors que les Rockets sont mieux avec Westbrook sur leur liste, un thème commun semble suivre Westbrook partout où il va – ne pas être en mesure d’atteindre le sommet de ce qu’il devrait être en mesure d’atteindre.

Kyrie Irving

Carrière – 22,4 PPG / 3,7 REB / 5,7 AST / 39,0 3PT%

Être coéquipiers avec Lebron James n’était pas suffisant pour Kyrie Irving, et il n’a pas connu autant de succès qu’il n’en a connu sur les Cavaliers de Cleveland depuis lors.

L’oncle Drew, comme on l’appelle affectueusement, est le meneur des Brooklyn Nets, qui ont accepté de signer avec les Nets cette dernière intersaison, avec Durant. Faire venir deux joueurs max a été un énorme avantage pour l’équipe, d’autant plus qu’ils manquent de pertinence depuis qu’ils ont vendu la ferme – et leurs âmes – il y a quelques années lorsqu’ils ont acquis Kevin Garnett, Paul Pierce et la société.

Irving a subi une blessure pendant la grande majorité de cette saison et vient de rentrer, similaire à la trajectoire que Curry suivait également, et il attend toujours de voir sa première action en justice aux côtés de Durant, qui finalise sa réhabilitation de sa déchirée ACL qu’il a subi la saison dernière. Pour Irving, son séjour à Brooklyn a été relativement fluide, même si l’équipe essaie de survivre et de se qualifier pour les éliminatoires sans lui pendant la majorité de l’année.

Compétences de maniement de balle au point chaque nuit, Irving a été un showstopper avec le ballon dans ses mains depuis ses jours à Duke University, ce qui l’a poussé au sommet du repêchage en 2011. Alors qu’il continue de trouver sa place dans Brooklyn, Irving peut être dans sa position la plus solide de sa carrière depuis son échange avec les Celtics de Boston.

Damian Lillard

Carrière – 24,0 PPG / 4,2 REB / 6,5 AST / 37,1 3PT%

Baller à plein temps et rappeur à temps partiel, la montée en puissance de Damian Lillard de Weber State aux Portland Trail Blazers a été incroyable à regarder. Ce qui a été encore plus étonnant, c’est la façon dont il est resté humble pendant tout ce temps.

Lillard a été chargé de mener les Trail Blazers hors de la médiocrité depuis qu’il a été repêché comme sixième sélection globale en 2012. Toute sa carrière à Portland a été remplie de grands moments sur le terrain, y compris l’envoi des Trail Blazers dans le prochain tour en deux séries éliminatoires en envoyant des poignards gagnants de l’extérieur de l’arc.

Pour tout le sport du basket-ball, il vaut mieux avec Lillard, et ses statistiques prouvent que c’est très vrai. Son temps dans la ligue a été dominant depuis le premier jour, et il est l’un des meilleurs à le faire actuellement dans la ligue.

Kemba Walker

Carrière – 20,0 PPG / 3,8 REB / 5,4 AST / 41,8 FG%

Savant de franchise pour les Bobcats de Charlotte, le temps de Kemba Walker en tant que Bobcat a été éclipsé par la gravité du reste de l’équipe. Ce n’est pas le cas à Boston.

Lors d’une entente maximale avec les Celtics, Walker a aidé à remplacer le vide laissé par Irving lorsqu’il s’est lancé dans des pâturages plus verts, et Walker a finalement fait partie d’une équipe dominante qui pourrait rivaliser pour les années à venir.

Dans un Orient beaucoup plus difficile qu’auparavant, les Celtics avaient besoin d’une pièce finale à ajouter au noyau de Jayson Tatum, Jaylon Brown et d’autres, et Walker était cette pièce parfaite. Avec un arsenal de recul mortel et la capacité de parcourir la voie pour obtenir un seau durement gagné, Walker est à coup sûr l’un des cinq meilleurs PG de la ligue, en raison de ses capacités à devenir gros lorsqu’il est appelé et à pouvoir équilibre prenant le contrôle d’un jeu et prenant place à l’arrière si nécessaire.