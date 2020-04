Les 5 meilleurs gardes de tir de l’histoire de l’équipe, classés

Les Pistons de Détroit ont leur part de buteurs percutants de la position au dépourvu dans leur longue histoire dans la ligue. Ce sont la crème de la récolte à la position du garde de tir.

5. John Long

Long n’est pas un nom familier en ce qui concerne la tradition des Pistons, mais il était sans aucun doute un rouage dans la machine. Il a récolté en moyenne 15,9 points, 2,0 passes décisives, 3,2 rebonds et 1,1 interceptions au cours de ses 10 années avec les Pistons, bien qu’il ait quitté le banc pour la plupart d’entre eux.

Rien ne montre mieux son potentiel que ses quatre premières saisons, dans lesquelles il a récolté en moyenne 18,7 points, 2,1 passes décisives, 3,8 rebonds et 1,4 interceptions tout en commençant seulement 66 de ses 279 matchs.

Long a été déployé en tant que sixième buteur, semblable à Lou Williams ou Eric Gordon dans le match d’aujourd’hui. Il a affiché 19,4 points, 4,9 rebonds, 3,0 passes décisives et 1,9 interceptions, à sa deuxième saison.

Il a également été le premier partenaire d’Isiah Thomas en zone arrière, avec une moyenne de 21,9 points par match en 1981-82 après avoir obtenu sa première chance régulière de commencer dans la NBA.

4. Vinnie Johnson

«Le micro-ondes» est un incontournable de cette liste. Bien que ses chiffres ne soient pas aussi voyants que les prochains sur la liste, sa capacité à passer dans l’embrayage et à chauffer à tout moment lui a valu l’un des meilleurs surnoms de basket-ball à ce jour.

Au cours de ses 10 saisons avec Détroit, Johnson a récolté en moyenne 13,2 points, 3,4 passes décisives et 3,2 rebonds par match. Peut-être que ce qui le rend digne de faire cette liste, c’est qu’il a gardé son meilleur basket pour les grands moments comme les séries éliminatoires.

La vidéo ci-dessus montre une performance de 22 points au quatrième trimestre contre une équipe des Celtics de Boston dirigée par Larry Bird, alors que Johnson abandonnait le micro-ondes et passait le grill hibachi au match 4 des demi-finales de la Conférence Est.

Il a fait partie intégrante des champions consécutifs en 1989 et 1990. Johnson a marqué 16 points dans le match 5 de la finale de la NBA de 1990, remportant le match et remportant le titre avec un coup de poing avec seulement 0,7 seconde à jouer. sur l’horloge.

3. Jerry Stackhouse

Peut-être l’un des marqueurs les plus doués que les Pistons aient vu passer par leur franchise. Stackhouse a passé quatre saisons et demie avec Détroit, où il a récolté en moyenne 23,4 points, 4,6 passes décisives, 3,6 rebonds et 1,1 interception.

La meilleure saison de Stack a été 2000-01, dans laquelle il a récolté en moyenne 29,8 points par match, une marque qui ne reposait que derrière Allen Iverson, qui a mené la ligue en marquant cette saison avec 31,1 points par match. Aucun autre Piston n’a marqué aussi haut dans aucune autre saison.

Cette saison 2000-01 a provoqué une explosion de 57 points contre les Bulls en 2001, qui peut être vu dans la vidéo ci-dessus.

Malheureusement, son temps à côté de Grant Hill ne s’est pas épanoui comme prévu et les Pistons l’ont finalement échangé aux Wizards de Washington pour le prochain joueur de cette liste.

2. Richard Hamilton

Richard «Rip» Hamilton a été acquis dans un échange de 2002 pour Jerry Stackhouse dans le cadre d’un accord à six joueurs à l’été 2002. Les Pistons avaient également échangé pour Chauncey Billups et repêché l’attaquant Tayshaun Prince du Kentucky. Détroit avait un entraîneur de l’année en titre à Rick Carlisle et un joueur défensif de l’année à Ben Wallace.

Ce fut le début du noyau dynamique qui ramènera finalement un titre à Detroit en 2004.

Au cours de ses neuf années dans The Motor City (2002-2011), Hamilton a obtenu en moyenne 18,4 points, 3,4 rebonds et 3,8 passes décisives, terminant sixième de tous les temps (11 582 points).

Il a été trois fois NBA All-Star (2006-08), un champion de la NBA après avoir battu le favori Los Angeles Lakers 4-1 en 2004 et son numéro a été retiré par l’organisation en 2017.

1. Joe Dumars

Dumars faisait non seulement partie d’une zone arrière dynamique à côté d’Isiah Thomas, mais il est toujours le meilleur buteur de tous les temps de l’histoire de la franchise avec 16 401 points. Il a joué le plus de matchs dans l’histoire de la franchise (1018) et a récolté le plus de 3 points (990).

Il était un marqueur doué à l’université (McNeese State) qui a réorganisé son jeu pour la NBA, devenant un gardien bien équilibré. Il est devenu une cheville ouvrière sur la mise en œuvre par Chuck Daly des «Règles de la Jordanie» en tant que principal défenseur des grands Chicago Bulls.

Jordan a même été cité en disant que Dumars était le meilleur défenseur qu’il ait jamais affronté en NBA.

Dumars a remporté des titres en 1989 et 1990 avec un trophée MVP Finals 1989, avec une moyenne de 27,3 points et 6,0 passes décisives par match dans la série tout en tirant à 58% du sol.

Il a été six fois joueur d’étoiles et quatre fois joueur de première équipe all-defensive. Il est également le seul joueur à avoir porté son maillot n ° 4 emblématique de l’histoire de la franchise, qui a été retiré en 2000.