Les 5 meilleurs joueurs de basket-ball espagnols de l’histoire

Le basket-ball en Espagne a toujours été l’une des disciplines où le pays européen s’est le plus démarqué au cours de son histoire. Et ce n’est pas pour moins. Ces dernières années, surtout, une série de talents générationnels ont émergé qui ont placé l’équipe nationale espagnole parmi les plus compétitives de la scène (la médaille d’or de la Coupe du monde de Chine 2019 comme dernier grand prix). C’est pourquoi, à partir de BlogDeBasket, nous avons lancé ce qui est pour nous le classement des 10 meilleurs joueurs espagnols de tous les temps:

5. José Manuel Calderón

Le sommet ne pouvait pas démarrer de la meilleure façon. Retraité depuis l’été dernier, Calderón est devenu au cours de sa carrière l’un des joueurs espagnols les plus titrés de la NBA, dans lequel il a joué un total de 14 saisons. De plus, avec la Sélection, il a quatre médailles d’or (dont la Coupe du monde 2006), quatre d’argent et trois de bronze.

4. Juan Antonio San Epifanio “Epi”

Epi est considéré comme l’un des meilleurs joueurs européens des années 80. Il a passé toute sa carrière, 19 saisons au total, au FC Barcelone, une équipe avec laquelle il a obtenu 21 titres de haut niveau. Avec l’équipe nationale, il est le deuxième joueur avec le plus d’apparitions internationales (239), le deuxième avec le plus de points (3330) et faisait partie de l’équipe qui a remporté l’argent aux Jeux olympiques de Los Angeles de 1984.

3. Marc Gasol

Marc Gasol a fait de la saison 2018/19 la plus réussie de sa carrière. Sa première bague NBA avec les Raptors de Toronto et la médaille d’or en Coupe du monde de Chine ont fait de 2019 une année inoubliable pour lui. Mais ce n’est que la cerise sur une carrière, toujours active, totalement enviable: quatre médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze avec la Sélection, Joueur défensif de l’année 2013 en NBA, trois fois All Star of the NBA (2012, 2015 et 2017) et meilleur quintette de l’année 2015 avec LeBron James, Stephen Curry, James Harden et Anthony Davis, entre autres.

En une saison: ✅✅✅ Bague avec @Raptors ✅✅✅ Coupe du monde avec @BaloncestoESP DON MARC GASOL SÁEZ #FIBAWC pic.twitter.com/0Bd1AGsb1y – NBA Espagne (@NBAspain) 15 septembre 2019

2. Juan Carlos Navarro

“La Bomba Navarro” est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du FC Barcelone et l’un des meilleurs Européens de tous les temps. Avec 19 saisons derrière lui avec le club catalan, Navarro a obtenu 23 titres (dont deux Euroligue). Avec la Sélection, il a 10 médailles (trois d’or, quatre d’argent et trois de bronze), en plus d’être le joueur avec le plus d’internationalités de l’histoire de l’Espagne (253) et le cinquième avec le plus de points (2796).

1. Pau Gasol

L’aîné des frères Gasol ne pouvait occuper une autre place sur la liste. Pau a accompli presque tout dans sa carrière. Parmi ses réalisations, les plus remarquables sont les deux anneaux NBA remportés par les Lakers de Los Angeles en association avec Kobe Bryant (2009, 2010). Avec la Sélection, il a obtenu, jusqu’à présent, 11 médailles (quatre d’or, quatre d’argent et trois de bronze).

Au niveau individuel, il n’est pas loin derrière. Pau Gasol a été recrue de l’année de la NBA au cours de la saison 2001/02, huit fois le NBA All Star, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale espagnole (3 599 points), le sixième avec le plus grand nombre d’apparitions internationales (208) et une multitude de de records et de réalisations qui en font le plus haut niveau de l’histoire du basket-ball espagnol.

Il convient également de rappeler des joueurs tels que Fernando Martín, Juan Antonio Corbalán, Felipe Reyes, Jorge Garbajosa, Jordi Villacampa, Sergio Llull, Rudy Fernández, Ricky Rubio … qui auraient parfaitement pu entrer dans le top du top de l’histoire du basket espagnol .

