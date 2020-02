Les 5 meilleurs moments de Kobe Bryant

La perte de Kobe Bryant, Gianna Bryant et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020 a laissé la communauté du basketball – et au-delà – stupéfaite et attristée.

Les fans des Los Angeles Lakers, en particulier, ont du mal à pleurer la perte de leur plus grande star.

Dans cet esprit, les fans importants prennent le temps de célébrer les choses positives que Bryant leur a apportées. Voici les cinq meilleurs moments de sa carrière de Lakers:

5. Indiana: Alors que les Lakers menaient 2-1 lors des finales de la NBA 2000 contre les Indiana Pacers, Bryant, 21 ans, a annoncé son arrivée au monde en tant que star à part entière. Bryant a raté le match précédent en raison d’une entorse à la cheville, mais l’a vidé dans le match 4. Alors que le concours se dirigeait vers les prolongations, Shaquille O’Neal a commis une faute, ce qui aurait dû signifier la fin pour les Lakers.

Au lieu de cela, un jeune Bryant a prouvé qu’il était tout ce dont il avait besoin pour remporter la victoire. Il a drainé une paire de sauteurs longs, puis a mis les Lakers à trois avec un rebond offensif et un score pour donner aux Lakers une avance de 3-1. À certains égards, cela faisait penser à une recrue Magic Johnson remplaçant un Kareem Abdul-Jabbar blessé en 1980. La capacité de Bryant à se hisser jusqu’au moment sur la scène la plus brillante du jeu n’était qu’un signe des choses à venir.

4. Le Lob: Le fait que l’on puisse mentionner «The Lob» à n’importe quel fan des Lakers et qu’ils savent exactement ce que cela signifie montre à quel point le moment a été impactant. En baisse de 15 points pour les Blazers au quatrième trimestre du match 7 lors de la finale de la Conférence de l’Ouest 2000, les Lakers ont lancé un rallye furieux pour se retirer du bord du gouffre.

Le coup de gras a été livré avec moins d’une minute et les Lakers menaient par quatre. Bryant a conduit dans la voie, forçant Brian Grant à se lever et à le couper. En une fraction de seconde, il a dû décider de tirer le flotteur sur Grant ou de lancer un lob à O’Neal, qui avait coupé le panier. Bryant a jeté le lob et O’Neal l’a martelé à la maison, envoyant les fans des Lakers dans une frénésie euphorique. Ce fut un moment incroyable et qui a culminé avec Bryant faisant le jeu parfait au moment parfait.

3. 81: En 2006, les Lakers ont rencontré les Raptors de Toronto. L’équipe post-O’Neal présentait une gamme de méli-mélo composée de Smush Parker, Bryant, Lamar Odom, Kwame Brown et Chris Mihm, qui semble incroyablement dépassée par rapport aux infractions obsédées par l’espacement de la NBA moderne.

À la mi-temps d’une équipe des Raptors qui était considérée comme une équipe non éliminatoire, Bryant a mis les Lakers sur le dos avec une attaque offensive pour les âges. Avec 26 points à la mi-temps, Bryant marquerait encore 55 en seconde période pour terminer avec 81. C’était un témoignage de l’incroyable capacité de score de Bryant et de sa volonté de gagner.

2. Boston: Les Lakers ont perdu contre les Celtics de Boston lors de la finale de la NBA 2008, accordant au méchant club un 17e championnat. Deux ans plus tard, les Lakers de Bryant ont eu la chance de redresser la situation, attirant à nouveau les Celtics. Aux côtés de Pau Gasol, Bryant a aidé les Lakers à se frayer un chemin vers un septième match au Staples Center. Il y avait tout le drame, toute l’accumulation qu’un affrontement massif entre deux rivaux historiques devrait.

Le jeu lui-même n’était pas joli. Ce fut une lutte défensive alors que les deux équipes ont creusé profondément chaque possession et que les pourcentages de tirs ont chuté. Bryant lui-même ne réussirait que 6 tirs sur 24, mais il a quand même réussi à avoir un impact par d’autres moyens. Il est arrivé 15 fois sur la ligne des lancers francs tout en récupérant 15 énormes rebonds.

1. Finale: Bryant a peut-être sauvé sa performance la plus mémorable pour la fin, terminant sa carrière avec une performance incroyable de 60 points dans une victoire sur l’Utah Jazz. À 37 ans, on ne savait pas trop à quoi s’attendre de lui car Bryant avait passé les derniers jours de la saison enterré dans des blocs de glace et fait tout ce qu’il pouvait pour se tenir ensemble.

Cette nuit-là, cependant, il était exceptionnel. Ce qui a toujours distingué Bryant a été son obsession résolue de devenir le meilleur joueur de basket-ball possible. Il a passé des décennies à faire tout ce qu’il pouvait, à apprendre chaque mouvement, à analyser chaque angle, afin de gagner un avantage. Peut-être plus que n’importe quel athlète avant lui, les fans ont vu Bryant maximiser chaque once de capacité de basket-ball qu’il avait dans son corps.

Dans sa dernière performance, il a épuisé tout cela, laissant le réservoir vide et offrant aux fans des Lakers un dernier moment inoubliable.