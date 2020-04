Les 5 meilleurs rivaux de San Antonio de tous les temps, classés

Les San Antonio Spurs ont remporté cinq championnats NBA et ont disputé six finales. Donc, naturellement, ils ont accumulé leur juste part de rivaux en cours de route.

Les Spurs n’ont jamais été une équipe pour se chauffer vraiment avec qui que ce soit – car cela n’a jamais été dans leur ADN. Mais cela ne signifie pas qu’ils n’avaient pas eu de séries éliminatoires intenses.

Voici les cinq plus grands rivaux de San Antonio:

5. Houston Rockets

Les Spurs et les Rockets ne se sont rencontrés que quatre fois en séries éliminatoires, les deux premiers affrontements ayant eu lieu en 1980 et 1981. Depuis, San Antonio et Houston ne se sont affrontés en séries éliminatoires qu’en 1995 et 2017.

Mais personne ne peut nier la rivalité inhérente entre ces deux clubs du Texas.

Plus récemment, les Spurs ont vaincu les Rockets en six matchs il y a trois ans lors de leur première série éliminatoire depuis la retraite de Tim Duncan.

Avant cela, Houston avait en fait remporté les trois premières séries, mais évidemment, elles étaient contre des équipes de Spurs très différentes. Duncan n’a jamais joué aux Rockets en séries éliminatoires, ce qui est dommage.

Maintenant, les Spurs sont à peine une coquille de ce qu’ils étaient et les Rockets tentent toujours de surmonter la bosse.

4. LeBron James

Les Spurs et LeBron James sont entrés en collision à trois reprises en finale: 2007, 2013 et 2014.

Duncan et Cie ont balayé les Cavaliers de Cleveland de James lors de la réunion initiale, et en 2013, Ray Allen a déchiré le cœur des Spurs de leur poitrine avec son jeu de trois points pour forcer les heures supplémentaires dans le match 6, menant à sept victoire en série de jeu pour LeBron et le Miami Heat.

San Antonio a ensuite obtenu la vengeance ultime en 2014, démantelant l’équipe Heat de James dans un effort dominant de cinq matchs. Il a donné à Duncan sa dernière bague avant de se retirer quelques années plus tard.

Pensez-y: les Spurs ont participé à la finale à six reprises, et dans la moitié de ces matches, LeBron était de l’autre côté.

Vous pouvez également voir qu’en 2014, Duncan et les Spurs avaient un dédain clair pour James et le Heat en fonction de ce qui s’était passé l’année précédente. C’est donc un cas où San Antonio semblait même avoir une véritable aversion pour son adversaire.

3. Dallas Mavericks

L’autre rival dans l’État. Contrairement aux Rockets, cependant, les Mavericks ont rencontré les Spurs un certain nombre de fois dans le jeu d’après-saison.

De 2001 à 2014, San Antonio et Dallas se sont affrontés six fois en séries éliminatoires. Les Spurs ont remporté la victoire lors de quatre de ces six rencontres. Plus récemment, San Antonio a battu les Mavs en sept matchs au premier tour en 2014, ouvrant la voie au cinquième titre de la franchise.

Ces affrontements étaient légitimement intenses.

Quatre des six séries ont duré six matchs ou plus, y compris une paire de sets de sept matchs. Le match d’échecs entre Duncan et Dirk Nowitzki a toujours été divertissant. Et tandis que les deux attaquants avaient le plus grand respect l’un pour l’autre, il ne fait aucun doute qu’une rivalité amicale existait entre les deux.

2. Phoenix Suns

Depuis 1992, les Suns et les Spurs se sont affrontés 10 fois en séries éliminatoires, San Antonio prenant six des rencontres.

Alors que les deux équipes ont eu quatre rencontres dans les années 90, la plupart des gens se souviennent de cette rivalité pour les affrontements constants en séries éliminatoires dans les années 2000. San Antonio et Phoenix se sont rencontrés en séries éliminatoires à six reprises entre 2000 et 2010.

Les Spurs étaient largement dominants, remportant quatre affrontements consécutifs en séries éliminatoires entre 2003 et 2008. Qui pourrait oublier la série de deuxième tour de 2007, où Amar’e Stoudemire a été suspendu pour un match pour avoir quitté le banc pendant un combat?

Beaucoup pensent que l’interdiction de Stoudemire a finalement coûté aux Suns cette série, alors que les Spurs ont continué à gagner en six et ont ensuite remporté un championnat.

Phoenix aurait finalement battu San Antonio en 2010, balayant les Spurs au deuxième tour. À l’époque, cela semblait signaler la fin d’une ère à San Antonio. Bien sûr, cela s’est avéré faux, car les Spurs ajouteraient un autre titre quatre ans plus tard.

Dans l’ensemble, c’est une rivalité classique. Les équipes ne se sont pas rencontrées en séries éliminatoires depuis une décennie, mais les souvenirs de ces séries éliminatoires passionnées restent.

1. Los Angeles Lakers

Si vous placez une autre équipe au n ° 1, vous vous trompez.

Les Spurs et les Lakers se sont affrontés 12 fois en séries éliminatoires, dont huit de ces rencontres depuis 1995. En fait, ils se sont rencontrés six fois entre 2001 et 2013.

Alors que Los Angeles dominait San Antonio dans les années 80, battant les Spurs en séries éliminatoires à quatre reprises, San Antonio a rebondi dans les années 90. Ils ont vaincu les Lakers en 95 et 99 (ce dernier ayant finalement abouti à un titre) avant que les Lakers de Shaq-Kobe ne ripostent avec une paire de victoires dominantes en 2001 et 2002.

Les clubs se sont à nouveau réunis en 2003, les Spurs se classant en tête alors qu’ils tentaient de suspendre une autre bannière. Los Angeles a ensuite capturé les deux réunions qui ont suivi en 2004 et 2008 avant que San Antonio ne balaie LA dans une série de premier tour plutôt sans incident en 2013. Vous vous souvenez de Duncan qui se moquait de Dwight Howard pour se plaindre d’un mauvais appel?

Mais ces combats avec Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili contre Shaquille O’Neal et Kobe Bryant ont toujours été passionnants. Ils ont fourni aux fans de basket-ball certains des meilleurs basket-ball que nous ayons vus dans les années 2000.

Curieusement, ces deux équipes n’ont jamais disputé sept matchs. Mais cela n’a pas rendu leur série moins excitante.