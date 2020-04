Les 5 meilleurs rivaux des Los Angeles Clippers de tous les temps, classés

Pendant la plus grande partie de son histoire, les Los Angeles Clippers se sont perpétuellement retrouvés en bas de la NBA. Plus souvent qu’autrement, ils choisissent haut dans le tirage au sort plutôt que de jouer en avril et mai. Après quatre décennies de médiocrité, la franchise a franchi un cap dans les années 2010 et est devenue une équipe de séries éliminatoires cohérente et un prétendant au titre de cheval noir avec l’arrivée de Chris Paul et l’émergence de Blake Griffin. Maintenant, avec Kawhi Leonard et Paul George à la barre, leurs chances de remporter leur tout premier championnat sont meilleures que jamais.

Bien que les Clippers n’aient jamais atteint le sommet de la montagne, les Clippers ont eu des batailles féroces avec certaines des élites de la Conférence de l’Ouest, en particulier au cours de la décennie précédente. Malgré le début de leur

Oklahoma City Thunder

Oklahoma City et L.A. ne se sont affrontés qu’une seule fois lors des éliminatoires de la Conférence Ouest, mais c’était une série entourée de nombreuses controverses.

Au deuxième tour des séries éliminatoires de 2014, les Clippers ont eu la chance d’obtenir une avance de 3-2 et de se diriger vers le sixième match à Los Angeles, n’ayant besoin que d’une victoire pour se qualifier pour la finale de la Conférence Ouest. En hausse de 7 points avec 49 secondes restantes, les Clippers ont fait exploser l’avance et ont perdu 1 point. Quelques appels controversés, en particulier l’appel hors limite vers la fin du jeu, ont conduit à la disparition des Clippers. Naturellement, Doc Rivers a fait une crise pendant le presseur d’après-match, disant combien les officiels leur ont coûté le match en raison de l’appel hors limite incorrect. Avec des esprits découragés, L.A.a finalement perdu la série dans le match 6.

Bien qu’ils ne se soient affrontés qu’une seule fois dans une série éliminatoire, un match Clippers-Thunder en saison régulière a toujours été au box-office. Avec de grands noms tels que Russell Westbrook, Kevin Durant, Chris Paul et Blake Griffin, voir ces deux puissantes s’affronter est devenu la télévision incontournable.

Cinq ans plus tard, les Clippers et Thunder ont orchestré un commerce à succès qui a amené Paul George dans sa ville natale de L.A.Les Clippers devaient renoncer à certains de leurs actifs futurs, y compris Shai Gilgeous-Alexander pour l’accord. Les fans de Thunder sont vraiment heureux d’avoir une star prometteuse dans SGA pour accompagner leur myriade de choix de repêchage des Clippers. Avec cette ride cachée, ces deux équipes continueront peut-être la rivalité qu’elles ont commencée au milieu des années 2010.

Grizzlies de Memphis

Les Clippers et les Grizzlies se sont affrontés dans des séries éliminatoires consécutives en 2012 et 2013. Malgré l’histoire relativement courte, ce sont quelques-unes des batailles les plus féroces que les Clippers ont eues en séries éliminatoires.

L.A.a battu Memphis lors de leur première rencontre. Cette série classique comprenait l’un des plus grands efforts de derrière de l’histoire de l’après-saison. Les Clippers se sont retrouvés à la traîne de 27 points au troisième quart et de 24 points à huit minutes de la fin du match. Mais Chris Paul, Blake Griffin et co. n’a pas abandonné et a pris d’assaut la victoire pour remporter le premier match, 99-98. Ils ont finalement remporté la série en sept matchs et devaient battre les Grizzlies sur la route lors du septième match. La saison suivante, les deux équipes se sont de nouveau affrontées au premier tour, cette fois avec Memphis en tête en six matchs.

Les deux séries ont été disputées et ont certainement créé de l’animosité entre les deux franchises. En particulier, Blake Griffin et Zach Randolph se sont livrés à des batailles physiques dans la peinture. Les deux équipes avaient également des styles de jeu contrastés. Les Clippers ont présenté une attaque de haut vol et de haut en bas, tandis que les Grizzlies ont incorporé leur ballon de basket Grit-and-Grind, que les Clippers n’ont pas apprécié.

De toute évidence, L.A.n’a pas beaucoup d’histoire en séries éliminatoires à son actif, donc ces deux séries contre les Grizzlies sont quelque chose qui restera longtemps avec les fans de Clippers.

Houston Rockets

Les Houston Rockets et les L.A. Clippers n’ont affronté qu’une seule fois lors des éliminatoires de la décennie précédente. Néanmoins, leur seule confrontation en séries éliminatoires ne remet pas en cause le fait que ces deux équipes ne s’aiment pas.

Bien sûr, qui n’oublierait pas la ruée des vestiaires d’après-match qu’ils avaient en 2018? Ce match a marqué le premier match de Chris Paul à Los Angeles depuis que les Clippers l’ont échangé aux Rockets en échange de Patrick Beverley, Montrezl Harrell, des choix de repêchage et d’autres. Trevor Ariza et CP3 faisaient partie des joueurs qui auraient fait irruption dans les vestiaires des Clippers après le match après que l’ancienne star des Clippers les aurait conduits vers un passage secret.

À l’heure actuelle, les Rockets et Clippers sont deux des meilleures équipes de l’Ouest et peuvent se voir en fin de saison.

Golden State Warriors

Les Golden State Warriors sont devenus l’un des rivaux les plus féroces de L.A., surtout au milieu des années 2010. Chris Paul et les Clippers ont battu les Warriors d’avant la dynastie lors de leur première série en 2014. Beaucoup associeraient cette série à la controverse de Donald Sterling qui a fait surface au milieu de la bataille houleuse. Malgré le tour émotionnel des montagnes russes, les Clippers ont vaincu les Warriors en sept matchs.

Les années suivantes, Golden State a émergé comme une équipe de championnat, tandis que les Clips ont eu du mal à franchir la barrière des demi-finales de la conférence. Les Warriors et Clippers ont eu de très bons matchs en saison régulière et il y avait définitivement de la tension dans l’air chaque fois que ces équipes se sont affrontées. Individuellement, l’émergence de Stephen Curry en tant que superstar et la revendication du meilleur meneur de la ligue de Chris Paul ont certainement alimenté la rivalité.

Les deux ne se sont jamais affrontés en séries éliminatoires après 2014, mais de nombreux fans souhaitaient certainement voir la confrontation entre eux dirigée par deux gardes du Temple de la renommée. Les Clippers n’ont jamais dépassé le deuxième tour de ce tronçon, bien qu’ils aient failli fixer une date pour la finale de l’Ouest avec les Warriors à quelques reprises. Golden State, bien sûr, a connu cinq finales consécutives.

les Lakers de Los Angeles

Il ne fait aucun doute que les Lakers de Los Angeles sont le rival numéro un des Clippers. Jouant dans la même ville et sous le même toit, il y a définitivement une tonne d’animosité entre les deux rivaux de la ville.

Pour la plupart, Los Angeles a été une ville des Lakers. Les Lakers ont toujours été la première franchise à Los Angeles, tandis que les Clippers ont toujours été la risée de la ligue.

Au cours de la dernière décennie, cependant, les Clippers sont devenus une équipe régulière en séries éliminatoires, tandis que les Lakers ont chuté au bas du classement de la ligue. Les fans des Lakers ont également beaucoup de dédain pour la franchise Clippers car ils ont l’impression que les Clippers devraient simplement déménager dans une autre ville. Cependant, les Clippers veulent faire leur marque à Los Angeles.

Cette saison 2019-2020 marque la première fois que les Clippers et les Lakers sont des prétendants légitimes au championnat. Certes, autant que les joueurs des deux côtés le nient, la rivalité entre les Lakers et les Clippers est plus vive que jamais. Les deux équipes de poids lourds devaient suivre une trajectoire de collision lors de la finale de la Conférence Ouest cette saison. Espérons que nous, les fans de la NBA, pouvons encore voir cette méga confrontation se concrétiser.