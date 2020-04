Les 5 pires signatures d’agent libre de tous les temps, classées

L’année dernière, les Philadelphia 76ers avaient une agence libre plutôt mouvementée, distribuant de gros contrats à Tobias Harris et à Al Horford tout en perdant Jimmy Butler face au Heat de Miami dans le cadre d’un échange. Les résultats ont été plutôt mitigés jusqu’à présent, Harris et Horford ayant un peu moins bien réussi et Butler menant le Heat à un meilleur record avant la suspension de la saison 2019-20.

Bien que ces mouvements ne se soient pas encore déroulés comme prévu, ils ne se comparent pas du tout à certaines des pires signatures de l’histoire de la franchise 76ers.

5. Kwame Brown

Nous commençons les choses avec le grand homme de 6 pieds 11 pouces, Kwame Brown, que beaucoup considèrent comme un flop comme premier choix global.

Brown était le premier choix du repêchage de la NBA 2001, et après un passage infructueux de quatre ans avec les Wizards de Washington, l’ancien hors concours de la Glynn Academy High School a rebondi d’une équipe à l’autre pour le reste de sa carrière. Pour une raison quelconque, les Sixers ont pensé que c’était une bonne idée de signer un Brown de 30 ans pour un contrat de 5,7 millions de dollars sur deux ans à l’été 2012.

En termes simples, les choses n’ont pas fonctionné pour Brown à Philly, car il n’a en moyenne que 1,9 point et 3,4 rebonds en 22 matchs disputés lors de sa première saison avec l’équipe. Les Sixers ne l’ont même pas laissé jouer la deuxième année de son contrat, choisissant de renoncer à Brown après sa première campagne. Ils lui ont quand même payé près de 3 millions de dollars pour la deuxième année, ce qui était évidemment puant.

4. Scott Williams

À l’été 1994, les Sixers cherchaient à apporter une expérience de championnat à leur équipe, ce qui les a incités à se tourner vers Scott Williams, qui a été triple champion des Chicago Bulls. Bien que le grand homme de 6 pieds 10 pouces n’ait jamais vraiment eu d’impact significatif sur Chicago à part une certaine énergie sur le banc, les 76ers ont tout de même misé sur lui pour un accord qui lui a rapporté plus de 8 millions de dollars de salaire en cinq ans avec l’équipe.

Qu’est-ce que Philadelphie a obtenu en retour? Un demi-double-double par nuit, avec des moyennes de 5,3 points et 5,4 rebonds en quatre saisons et demie avec l’équipe. Les Sixers ont finalement réalisé que même l’occasion de jouer aux côtés du grand Michael Jordan ne faisait de Williams rien de plus qu’un joueur de banc médiocre.

3. Kenny Thomas

Les fans de la NBA du début des années 2000 sauraient que Kenny Thomas était un attaquant de puissance assez solide à son apogée. Cependant, personne dans leur bon sens ne conviendrait que l’ancienne vedette du Nouveau-Mexique valait 50 millions de dollars. Eh bien, c’est ce que les Sixers ont donné à Thomas à l’été 2003 lorsque l’attaquant de 6 pieds 7 pouces est devenu agent libre. L’accord a duré sept saisons, cependant, mais nous ne pouvons toujours pas comprendre ce que le front-office pensait à ce moment-là.

Thomas a en moyenne 12,0 points, 8,7 rebonds, 1,6 passes décisives et un vol en trois saisons et demie avec les Sixers, ce qui est en fait assez décent. Ensuite, vous vous souvenez que l’équipe lui a payé 50 millions de dollars, et tout d’un coup, nous sommes de retour à la case départ.

2. Matt Geiger

Le récit de Matt Geiger est assez similaire à celui de Kenny Thomas. La production du grand homme de 7 pieds n’était pas mauvaise, car il a affiché 13,5 points, 7,2 rebonds, 1,2 passes décisives, 0,8 interceptions et 0,8 bloc par match lors de sa première saison à Philadelphie. Cependant, ce qui fait de l’acquisition de Geiger un coup de tête absolu, c’est le fait que Philly l’a signé avec un contrat de 51 millions de dollars pour six ans.

Geiger faisait partie de l’équipe dirigée par Allen Iverson qui s’est rendue jusqu’en finale en 2001, avant d’être battu par une équipe puissante des Lakers de Los Angeles. Il n’a pas fait grand-chose pour l’équipe, avec une moyenne de seulement 6,1 points et 4,0 rebonds tout au long de cette saison mémorable. Le fait qu’il ait gagné 7,5 millions de dollars cette année-là pour ce niveau de production reste une pilule difficile à avaler pour tout fan des Sixers, et sa carrière a explosé en 4e année avec Philly.

1. Marque Elton

Actuellement directeur général des 76ers, les contributions d’Elton Brand à la franchise en tant que joueur ont été plutôt décevantes.

Ancien premier choix au classement général, vainqueur de la recrue de l’année et double étoile, Brand était une bête pour les Los Angeles Clippers. C’était jusqu’à ce qu’il souffre d’une blessure à Achille qui a changé sa carrière en 2007. La marque a frappé l’agence libre pendant la saison morte suivante, et bien qu’il ait 30 ans à ce moment-là et qu’il se soit blessé gravement, Philadelphie a tout de même décidé de le faire signer pour une période de cinq ans. , Contrat de 82 millions de dollars.

Cela aurait été une bonne affaire s’ils avaient récupéré l’ancienne marque, mais malheureusement, cela n’a jamais été le cas. Le grand homme de 6 pieds 8 pouces était toujours un contributeur décent pour les Sixers à son retour, mais il n’était en aucun cas en mesure de respecter cet accord de gros montants. Philly a finalement débranché Brand, lui renonçant à utiliser la clause d’amnistie en 2012.