Les 5 plus grandes idées fausses de Ultimate Frisbee

En tant qu’ancien joueur universitaire Ultimate qui a pris le sport très au sérieux, je reçois beaucoup de merde. Et je comprends, le sport ne se fait aucun avantage en se faisant appeler “Ultimate Frisbee”. C’est comme si le basket-ball s’appelait «Le meilleur ballon» ou «Cowabunga Ball» ou «Rockin’ Out With a Ball! »

Mais je veux écrire, par écrit, le fait que le Frisbee est un vrai sport joué par de vrais athlètes qui mettent leur sang, leur sueur et leurs larmes (ne vous inquiétez pas, pas pendant la pandémie) dans le jeu qu’ils aiment.

Voici les cinq plus grandes idées fausses sur Ultimate Frisbee

1. C’est un jeu pour les humains et leurs chiens

Absolument pas. C’est un jeu réservé aux humains. C’est beaucoup trop complexe à comprendre pour un chien. L’offensive tente de faire passer le disque dans la zone des buts et la défense tente une interception pour qu’elle puisse ensuite faire de même. Il existe différentes configurations défensives et des jeux élaborés pour contrer ces défenses. Le plus accablant de tous pour nos amis à quatre pattes, il voyage si vous courez avec le disque. Et bien sûr, les joueurs ultimes aiment les chiens et si vous assistez à un tournoi, il y en aura très probablement en marge, mais ils sont tenus en laisse! Pour les garder hors du terrain!

2. C’est pour les stoners

Je doute sincèrement que les stoners auraient la capacité pulmonaire d’exécuter une coupe dans une zone. Oh désolé, j’ai un peu d’Inside Ultimate là-bas. Fondamentalement, vous devez être en bonne forme pour être compétitif. Le terrain de frisbee mesure 70 mètres de long avec deux zones d’extrémité de 20 mètres. Les matchs se jouent à 15 points, ce qui signifie que le temps de jeu varie, bien qu’il y ait souvent un plafond à 90 minutes. Et bien, très bien, certains joueurs Ultimate fument de l’herbe et jouent bien, mais ce n’est pas la culture prédominante du sport au niveau de la compétition. Quel est? Être en forme. (Brag voulait.)

3. Vous pouvez jouer pieds nus

En fait, vous ne pouvez pas. Les joueurs ultimes portent des crampons, tout comme les joueurs de football et de football, parce que nous jouons sur l’herbe. Les pieds nus ne fourniraient pas la traction nécessaire pour faire une coupe dure à l’intérieur et perdre votre défenseur, ou pour sprinter sur un disque flottant et faire une prise de plongée dans la zone d’extrémité. De plus, imaginez le danger d’être pieds nus sur un terrain rempli d’athlètes portant des crampons.

4. C’est la même chose que Frisbee Golf

Disc golf et Ultimate sont deux choses distinctes. C’est comme comparer le golf au hockey. Oui, l’équipement a une forme similaire, mais les sports sont très différents de la stratégie et de la mécanique à l’attitude et au facteur cool. (Ultimate est plus frais que le disc golf IMO, si ce n’était pas clair.)

5. J’ai fait une erreur en consacrant mes années de collège à Ultimate

Est-ce que je regrette d’avoir créé mon horaire de cours autour des pratiques Ultimate? Nan. Est-ce que je regrette de ne pas avoir fait la fête pour ma dernière année afin que je sois dans la meilleure forme possible alors que notre équipe se dirige vers les nationaux? Nan. Est-ce que je regrette de mettre «Ultimate Frisbee Co-Captain» sur mon CV dès la sortie de l’université? Ouais, je veux dire que l’un est assez gênant. Montre un manque de jugement.