Les 5 plus gros vols de l’agence gratuite NFL 2020 à ce jour

L’argent vole tôt dans l’agence libre de la NFL. Les chiffres sont gros et gras. Des millions – facilement plus de 500 millions de dollars en argent garanti – sont distribués dans les premières heures de la nouvelle année de ligue.

Cependant, lorsque vous examinez les chiffres, il est difficile de voir la valeur de certaines de ces offres pour les équipes. Et rappelez-vous, l’objectif de la libre agence est de trouver de la valeur.

Alors, quels joueurs ont été «volés» pour leurs équipes? Voici cinq offres qui m’ont sauté aux yeux.

J’ai été choqué quand j’ai vu que ce nombre n’était pas plus élevé, car Bulaga a été un fidèle au tacle droit pour les Packers pendant des années. Les soucis de blessures pourraient être la raison, car il a raté 11 matchs en 2017 et deux en 2018. Pourtant, il a été un protecteur de passes exceptionnel, se classant près du sommet de tous les plaqués en 2014, 2016 et 2018, ce qui est impressionnant car Aaron Rodgers tient à la balle pour toujours.

Dans l’ensemble, y compris son blocage de course, Bulaga a été classé 23e par Pro Football Focus la saison dernière, et il n’y a aucune raison de penser qu’il ne sera pas classé aussi haut la saison prochaine.

Le vol pour les Chargers est le contrat, surtout quand on considère quelle devrait être la valeur de sa performance. Sa moyenne par saison le place au bas de l’échelle d’un tacle offensif de qualité de la NFL, quelle que soit sa position. Lorsque vous regardez certaines des signatures de cette classe – comme Jack Conklin obtenant 14 millions de dollars par saison et George Fant recevant près de 10 millions de dollars par saison – ce nombre devient une bonne affaire. Les Chargers devaient désespérément améliorer leur ligne intersaison et Bulaga, avec l’ajout de Trai Turner, n’est que cela.

Les Saints ont perdu une deuxième arme de réception depuis des années. Même avec Michael Thomas qui devient le prochain grand receveur de notre ligue, il y a des moments dans les grands matchs où les Saints n’avaient besoin que d’une cible de plus pour Drew Brees. Maintenant, il est à la Nouvelle-Orléans.

Les Saints ont un meneur de jeu comme Sanders si «bon marché» parce que la classe WR dans le repêchage de 2020 est profonde. Les équipes passent à signer des récepteurs larges à prix élevé, optant plutôt pour un jeune qu’ils peuvent repérer.

Mais Sanders peut toujours être un joueur d’impact. Il est rapide et il est capable de forcer les défenses à faire attention à lui. Et quand ils le font, il est capable de diviser une double équipe – comme il l’a fait au troisième rang à la fin du Super Bowl, mais a ensuite été renversé par le quart-arrière.

Ne rédigez pas de dos de porteur au premier tour et ne signez pas de dos de porteur à un «gros» deuxième contrat. Gurley est un excellent exemple de pourquoi dans les deux cas.

Gurley a connu une saison 2017 digne d’un MVP, sa première sous Sean McVay. En 2018, même avec un genou qui le gênait dans la dernière ligne droite, Gurley a quand même terminé avec 4,9 verges par course. La saison dernière, se battant à travers ce genou, Gurley a lutté et s’est précipité pour un record de carrière de 857 verges. Il convient de mentionner que la ligne offensive des Rams était excellente en 2017 et 2018, et n’était pas aussi bonne la saison dernière.

Atlanta a l’étoffe d’une ligne offensive supérieure à la moyenne, mais les Falcons sont également une infraction conçue pour ne pas compter sur le jeu de course. Ils ont Matt Ryan, Julio Jones, Calvin Ridley et maintenant l’ailier rapproché Hayden Hurst. Cependant, si Gurley est en bonne santé, sa contribution à cette infraction vaudra bien plus que les 6 millions de dollars qu’il reçoit.

Selon Pro Football Focus, Chris Harris a été classé troisième meilleur demi de coin la saison dernière, et maintenant il fait des cacahuètes par rapport à ses homologues. Byron Jones – anciennement des Cowboys de Dallas, maintenant sur les Dolphins de Miami – a obtenu l’accord de coin le plus riche avec cinq ans, 82,5 millions de dollars. Puis Darius Slay a dépassé la moyenne de Jones (trois ans, 50 millions de dollars) quand il a été échangé des Lions de Detroit aux Eagles de Philadelphie. Harris gagne presque autant en deux saisons qu’en une seule.

Harris est un Pro Bowler à quatre reprises et il apporte une présence vétéran aux Chargers. C’est une affaire fantastique.

C’est une bonne affaire de contrat, quand on regarde Philip Rivers et Drew Brees avec la même moyenne par saison de 25 millions de dollars. Ryan Tannehill, Jared Goff et Kirk Cousins ​​gagnent tous beaucoup plus que Brady.

Je sais ce que tu vas dire. “Tom Brady est trop vieux.” Oui, il aura 43 ans. Est-ce qu’il a 43 ans? Je ne pense pas. Il bouge toujours bien. Son bras est assez bon. Maintenant, il a les armes et un nouveau but. C’est une bonne affaire pour Tampa Bay.