Les 5 rivaux les plus détestés des Chicago Bulls

Il ne fait aucun doute que les Chicago Bulls étaient l’équipe la plus titrée des années 90. Être au sommet du sport signifie qu’ils se sont fait quelques ennemis en cours de route, alors jetons un œil à certains des rivaux les plus détestés de Chicago de tous les temps. L’une des cinq rivalités que nous avons énumérées ci-dessous a même débordé au-delà de l’ère Michael Jordan, alors assurez-vous de lire ci-dessous pour voir de quelle équipe il s’agissait.

Stockton-à-Malone

La haine est un mot assez fort, donc nous ne sommes pas sûrs que John Stockton et Karl Malone de l’Utah Jazz correspondent à cette description particulière. Là encore, le Jazz a rencontré les Bulls en finale de la NBA pendant deux saisons consécutives, alors ils font la liste.

C’est peut-être plus l’inverse, les Bulls servant de barrage au Jazz pour un succès ultime dans la ligue. Les Bulls de Michael Jordan ont battu le Jazz en six matchs lors des finales de la NBA en 1997 et ont répété le même exploit un an plus tard lors des finales de 1998. Deux des moments les plus mémorables de Jordan dans sa carrière ont été le match contre la grippe en 1997 et son sauteur victorieux dans la série 6 lors des finales de 1998. À ces deux occasions, le Jazz a été victime.

Stockton et Malone, tous deux membres du Temple de la renommée, étaient l’un des meilleurs duos de l’histoire de la ligue. Les deux avaient une carrière décorée, et la seule chose qu’ils avaient ratée était un titre NBA. Ils ont MJ et les Bulls à remercier pour cela.

Oncle Reg / Mighty Mouth

Oncle Reg et Mighty Mouth n’étaient que quelques-uns des surnoms que le grand Reggie Miller a gagnés tout au long de sa carrière en NBA. Un de ses titres officieux était d’être un rival détesté des Chicago Bulls dans les années 90. Alors que Michael Jordan et les Bulls étaient à la hausse avant leurs années de dynastie, les Indiana Pacers étaient l’un de leurs plus féroces rivaux de division. Au centre de tout cela pour les Pacers était, bien sûr, Reggie Miller 6-pieds-7 de tir de précision 2-garde.

Miller avait une bouche sur lui et était l’un des bavards les plus épiques de tous les temps. Il avait également le jeu pour le sauvegarder, donc c’était toujours un match passionnant lorsque les Pacers ont affronté les Bulls. Étant le meilleur joueur de leurs deux équipes, Miller était la principale tâche de Jordan sur la défensive, et ils ont produit une tonne de matchs mémorables les uns contre les autres.

Les Miller’s Pacers n’ont affronté les Bulls qu’une seule fois en séries éliminatoires, mais c’était vraiment épique. La série a duré sept matchs, la Jordanie et la compagnie ayant devancé l’Indiana lors des finales de la Conférence de l’Est 1998.

Miami’s Big 3

C’est la seule entrée que nous avons qui n’implique pas les Bulls de l’ère Michael Jordan. De plus, c’est la seule rivalité sur cette liste dans laquelle Chicago n’a pas eu le dernier mot.

Derrick Rose, qui est toujours le plus jeune vainqueur MVP de tous les temps, est sans aucun doute le meilleur joueur des Bulls de l’après-dynastie. Mis à part ses blessures, l’un des plus gros obstacles auxquels lui et les Bulls ont été confrontés était le tristement célèbre Miami Heat Big 3 de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh. En fait, la rivalité de Chicago avec LeBron lui-même remonte à son premier passage avec les Cavaliers de Cleveland (et aussi pendant une saison au cours de sa deuxième), mais c’est pendant le temps de James à Miami que sa rivalité avec les Bulls était à son apogée.

Chicago a affronté le Heat en séries éliminatoires à deux reprises entre 2011 et 2014 (l’ère des Big 3), et dans les deux cas, c’est Miami qui s’est imposé. Au cours de l’année inoubliable de MVP de Rose au cours de la saison 2010-11, les Bulls ont été éliminés par les Heat lors de la finale de la Conférence Est, 4-1.

Ces deux équipes se sont à nouveau rencontrées lors des séries éliminatoires de 2013. Cette fois-ci, c’était au deuxième tour, mais cela a abouti au même résultat, même après que les Bulls ont volé le premier match à Miami.

Knicks des années 90

Il n’y avait peut-être pas de rivalité plus grande dans les années 90 que celle des Bulls et des New York Knicks. Les Knicks avaient un côté très formidable avec Patrick Ewing, John Starks et Charles Oakley (lui-même un ancien Bull et un ami proche de Jordan) à la barre, et le garçon a eu une tonne d’affrontements mémorables dans la journée.

En séries éliminatoires, Chicago a affronté New York cinq fois au cours des années 90, et même si ce sont les Bulls qui sont toujours sortis en tête (à l’exception de la seule saison où Jordan jouait au baseball), les Knicks leur ont certainement donné une course pour leur argent. C’est en 1994 que les Knicks ont vaincu les Bulls en séries éliminatoires, et il a également présenté une bagarre tous azimuts entre les deux parties dans le match 3 de la série:

Les Bad Boys de Detroit

Les Knicks étaient un adversaire redoutable pour les Bulls, mais on ne peut nier que les plus grands adversaires de Chicago étaient les Pistons de Détroit de la fin des années 80 / début des années 90. Connus pour leur style de jeu extrêmement physique et énergique, les Pistons étaient appelés les «Bad Boys» de la NBA, et ils ont définitivement fléchi leur muscle collectif contre les Bulls à plusieurs reprises.

Menés par Isiah Thomas, Joe Dumars, Dennis Rodman et Bill Laimbeer, les Pistons ont été l’épine du côté de Chicago pendant les premières années de Jordan. Les Bulls ont perdu contre Detroit dans les séries éliminatoires pendant trois années consécutives entre 1988 et 1990. Les finales de la Conférence de l’Est dans les séries éliminatoires de 1990 ont dû faire le plus mal, la série allant jusqu’à sept matchs pour se terminer par un chagrin pour les Bulls.

La Jordanie et la compagnie prendraient leur revanche, en balayant les Pistons sur la même scène la saison suivante en route vers le premier championnat de Chicago dans l’histoire de la franchise.