Les 6 meilleures destinations de la NFL pour l’agent libre Philip Rivers

Pour la première fois depuis 2004, Philip Rivers ne sera pas un chargeur. Los Angeles s’est officiellement séparée du quart-arrière qui est devenu le visage de la franchise. Pendant 16 saisons, Rivers a été un bon joueur et parfois un grand joueur qui, par une chance terrible et des décisions douteuses, n’a jamais pu accéder à un Super Bowl.

Rivers est maintenant prêt à frapper le marché de l’agent libre à 38 ans et à vivre l’une de ses pires saisons en tant que pro. Cela a marqué la troisième saison au cours de laquelle il a lancé au moins 20 interceptions. Son taux de touché de 3,9% était le plus bas de sa carrière en tant que starter à temps plein.

Le vétéran a rebondi après des ralentissements similaires dans le passé. Il a été nommé Joueur de retour de l’année 2013 après avoir dirigé la NFL en termes de taux de réussite. Il avait l’air lavé en 2016 après avoir lancé un sommet de 21 championnats, mais est revenu en 2017 et 2018 derrière des saisons efficaces et supérieures à la moyenne.

Avec la menace de la retraite qui pèse sur sa tête, rien ne garantit que ces chiffres vont rebondir – mais un changement de décor peut être la clé pour débloquer une dernière manche des séries éliminatoires. Où Rivers pourrait-elle s’intégrer dans un paysage de la NFL inondé de passants expérimentés et d’un afflux de jeunes espoirs solides? Examinons les ajustements les plus évidents, en fonction de quelques critères différents.

La meilleure attaque pour les compétences de Rivers: Cleveland Browns

Rivers est un quart-arrière qui a effectué plus de 35 passes par match au cours de la dernière décennie. C’est le genre de profil que la plupart des équipes de la NFL recherchent, car les infractions se penchent encore plus sur les tendances de raid aérien qui ont pris le dessus sur les playbooks.

Retourner Rivers à son auto Pro Bowl peut être aussi simple que de couper son arbre de route et de revenir sur les lancers profonds. Selon SIS, ses 73 passes de plus de 20 verges étaient les quatreièmes de la ligue en 2019, mais son taux d’achèvement de 32,9% sur ces lancers l’a placé entre Andy Dalton et Jameis Winston. Au lieu de cela, il a prospéré à la fin de sa carrière sur des lancers entre 10 et 19 mètres en aval.

Qui peut lui donner ce genre d’attaque de milieu de gamme? Que diriez-vous d’un Cleveland Browns infraction avec un filet de sécurité passe-vide (Jarvis Landry), une civière de champ de capture-n’importe quoi (Odell Beckham Jr.), et un bout droit serré de secondeur (David Njoku)?

Les Browns 2019 ont opté pour un régime régulier de passes intermédiaires pour Baker Mayfield. C’était sous le régime de courte durée de Freddie Kitchens, qui n’a duré qu’un an. Son congédiement a cédé la place au règne de l’ancien coordonnateur offensif des Vikings, Kevin Stefanski, en tant qu’entraîneur en chef – et ses infractions ont jeté encore moins que Mayfield malgré des joueurs comme Stefon Diggs et Adam Thielen dans la formation.

Chance que ça arrive: 0,5 / 10

Il s’agit d’un scénario irréaliste, à l’exception de quelques bouleversements importants. Stefanski a passé son 2019 à transformer Kirk Cousins ​​en la meilleure version de lui-même. Il a été amené à Cleveland pour faire de même avec Mayfield, le choix n ° 1 du repêchage de la NFL 2018. Les Browns n’ont pas besoin de Rivers et Rivers ne veut probablement pas être Brown. En termes d’ajustement pur, cependant, le meilleur endroit pour que l’ancien Charger termine sa carrière sur une bonne note pourrait être le nord-est de l’Ohio.

La meilleure combinaison de besoin et de talent de meneur de jeu: Indianapolis Colts

La version la plus réussie de Rivers est celle qui est autorisée à prendre des photos, mais elle est également flanquée d’options à courte portée. Cela signifie qu’il est mieux servi par un arrière qui attrape les passes – c’est-à-dire LaDainian Tomlinson dans les années 2000 ou Austin Ekeler maintenant – et un bout droit fiable qui peut garder les sécurités ancrées au milieu du champ sans flotter trop loin en arrière.

Quelle équipe a une menace profonde, un récepteur de possession déguisé en fin de course et un porteur de ballon capable de faire des ravages? Les Chiefs le font, bien sûr, mais ils sont assez bien placés à QB. Si nous éliminons les équipes avec des QB retranchés, le casting de soutien supérieur pourrait bien être dans l’AFC Sud. le Indianapolis Colts peut offrir à Rivers une ligne offensive solide comme le roc qui permettait des sacs sur seulement cinq pour cent des baisses et All-Pro wideout T.Y. Hilton.

Rivers ferait également équipe avec le duo dynamique de tailback de Marlon Mack (1091 verges au sol en 2019) et Nyheim Hines (44 réceptions). Il pourrait se rabattre sur l’ailier serré du Pro Bowl Jack Doyle au milieu du terrain lorsque ses choix de jeu profond échouent. Même si les Colts manquent de profondeur dans leurs positions de compétence, Rivers pourrait tirer le meilleur parti du talent qu’Indianapolis a déjà – tout en comblant l’écart entre le mandat d’Andrew Luck et celui qui finira par être le quart-arrière de l’équipe de l’avenir.

Chance que ça arrive: 4/10

Les Colts ont obtenu une demi-bonne saison de Jacoby Brissett avant les blessures et la régression a indiqué qu’il pourrait être mieux dans un rôle de soutien. L’ajout de Rivers au mélange pourrait le pousser vers de nouveaux sommets ou donner à l’équipe une police d’assurance s’il se désagrège à la fin de l’année. Une équipe 5-2 d’Indianapolis manquerait-elle à nouveau les séries éliminatoires si Rivers attendait dans les coulisses?

Le meilleur point d’atterrissage pour gagner un Super Bowl: Chicago Bears

Le meilleur pari de Rivers sur un ring du Super Bowl en 2020 pourrait être une sauvegarde. Cependant, il existe une poignée d’occasions où il pourrait se frayer un chemin vers le haut du tableau de profondeur QB et guider une liste prête à l’emploi pour les séries éliminatoires.

le Chicago Bears peut offrir un éventail de meneurs de jeu qui avaient été précédemment attirés dans le Midwest dans ce qui semble avoir été un effort futile pour aider le développement de Mitchell Trubisky. La combinaison de Tarik Cohen et Trey Burton entourerait Rivers avec une paire athlétique qui peut rompre pour de gros gains. Allen Robinson, dont la carrière a été en proie à un jeu de quart décevant, aurait la chance de faire ses preuves en tant que récepteur de niveau supérieur aux côtés d’un passant à gros bras.

La défense des Bears a un peu reculé en 2019, mais elle est toujours remplie de joueurs comme Khalil Mack, Eddie Jackson, Kyle Fuller et Roquan Smith. Une présence stable derrière le centre pourrait fournir un cantilever important à cette unité de calibre de championnat.

Chance que ça arrive: 3,5 / 10

Le directeur général Ryan Pace dit que Trubisky est son démarreur pour 2020. Cela ne signifie pas qu’il ne fera pas au moins son devoir de diligence sur la récolte de quarts disponibles cette année, en particulier après que l’ancien choix global n ° 2 ait eu beaucoup de mal en 2019.

La meilleure occasion de relancer une reconstruction: les Panthers de la Caroline

le Panthères de la Caroline sont au bord du démantèlement, et Cam Newton peut être libéré ou échangé tout en ne comptant que 2 millions de dollars contre le plafond de l’équipe. Si le propriétaire de l’équipe, David Tepper, décide de larguer à la fois l’entraîneur-chef Ron Rivera et l’ailier serré de longue date Greg Olsen ne suffisent pas, Newton pourrait bien être le prochain. Tepper ne semble pas non plus enthousiasmé par son ancien MVP.

Le départ de Newton laisserait au club deux jeunes passants intéressants, mais imparfaits (Kyle Allen, Will Grier) et une fente de repêchage qui n’est pas assez élevée pour sniper un quart-arrière de haut niveau (n ° 7 au total). Rivers pourrait être la solution provisoire que le nouvel entraîneur-chef Matt Rhule utilise pour amener lentement ses quarts en développement.

Bien qu’il n’ait pas les armes de terrain que les Bears, Browns ou Colts pouvaient fournir – D.J. La percée continue de Moore mis à part – il jouerait avec le tailback dont la saison 2019 s’inscrirait bien dans le prime de Tomlinson au milieu des années 2000. Christian McCaffrey excellerait dans le jeu de passes à court métrage de Rivers, laissant de la place à Moore pour s’épanouir dans l’espace ouvert derrière lui.

Chance que ça arrive: 3/10

Tout dépend de ce qui se passe avec Newton, mais il semble que les Panthers se dirigent vers un changement. Même alors, Carolina pourrait opter pour un projet de remise en état plus jeune comme Winston ou Marcus Mariota.

La meilleure occasion d’ennuyer tout le monde dans la NFL: New England Patriots



Une base de fans presque insupportable rencontre un quart-arrière presque insupportable.

Philip Rivers sur une équipe de 5-8 battant une équipe de 4-9 et les ordures discutant avec les petites mains de colère se déplacent alors qu’il crie “NINETY YARD TOUCHDOWN” après que Yannick a été assez gentil pour le ramasser du sol. Vraiment le pic.twitter.com/FC7XvBagtf

– Will Brinson (@WillBrinson) 10 décembre 2019

Puis-je vous présenter le remplaçant de Tom Brady: Patriots de la Nouvelle-Angleterre quart-arrière Philip Rivers.

Imaginez juste que Rivers rejoigne la franchise qui a mis fin à ses séries éliminatoires en 2006, 2007 et 2018. La Nouvelle-Angleterre suit l’ère de Tom Brady en remplaçant un homme de 42 ans par un homme de 38 ans dont le curriculum vitae ne peut même pas se comparer avec son prédécesseur. Les huées pleuvent du sud de la Californie et du nord-est.

C’est parfait et je déteste ça.

Chance que ça arrive: 0,5 / 10

N’agissons pas comme si Tom Brady n’allait pas se retourner et signer à nouveau avec les Patriots, probablement par le biais d’une publicité Facebook déprimante ou quelque chose de similaire.

Le point d’atterrissage le plus réaliste: Tampa Bay Buccaneers

Rivers n’était pas disposé à déménager à Los Angeles après que ses Chargers aient quitté San Diego. Au lieu de cela, il a acheté une salle de cinéma mobile de 200 000 $ afin de pouvoir faire ses devoirs pendant les 90 minutes de route vers et depuis la pratique.

Tout cela suggère qu’il ne va pas s’éloigner loin de la maison de Floride, il a déménagé sa famille à cette intersaison. Il n’y a qu’une seule franchise Sunshine State avec à la fois le besoin et l’espace de plafond salarial disponible pour amener Rivers en ville. Jameis Winston est un agent libre après cinq saisons de haut en bas avec les Buccaneers, et Tampa est à la recherche d’un quart-arrière vétéran qui peut servir de pont entre leur présent et l’avenir.

Entrez Rivers, qui donnerait l’entraîneur-chef Bruce Arians et son Tampa Bay Buccaneers une autre opportunité de réhabiliter un ancien top prospect terni. Les Ariens ont transformé Carson Palmer de déchets de Raiders lavés en quart-arrière du Pro Bowl au coucher du soleil de sa carrière. Il a également fait de Winston le meilleur passeur de l’histoire de la ligue grâce à la première saison de 30 touchés et 30 interceptions de la NFL. Quoi que Rivers ait laissé dans le tank, les Ariens en tireront le meilleur parti en composant jusqu’à «11».

Il y a plus à aimer à Tampa que les Ariens. Rivers échangerait des passes vers éventuellement le tandem de réception N ° 1 de la NFL, Mike Evans et Chris Godwin. Ronald Jones et Dare Ogunbonwale sont également des décrocheurs de passes décentes du champ arrière. Cameron Brate et O.J. Howard a chacun montré des éclairs de potentiel tout au long de sa carrière, et l’un et l’autre pourraient évoluer avec un QB plus cohérent.

Les Buccaneers ne peuvent pas offrir la préparation aux éliminatoires des Colts ou des Bears, mais ils peuvent entourer un quart-arrière vieillissant avec un entraîneur-chef éprouvé et à l’esprit offensif et un corps d’accueil qui peut transformer les risques de Rivers dans le champ arrière en gros matchs. Tampa Bay pourrait remplacer Winston, qui jouait comme la marque de Kirkland Philip Rivers, avec la vraie chose – bien qu’une version qui pourrait être après sa date d’expiration.

Chance que ça arrive: 7/10

Si Rivers veut jouer et restaurer sa valeur en 2019, les Buccaneers pourraient être sa meilleure chance. Et il pourrait probablement encore se rendre au travail!