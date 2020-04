Les 6 plus grands joueurs de Cleveland Cavaliers de tous les temps

Les Cavaliers de Cleveland ont rejoint la NBA en tant qu’équipe d’expansion en 1970, aux côtés des Portland Trail Blazers et des Buffalo Braves.

En tant que franchise, les Cavs n’ont pas rencontré beaucoup de succès et n’ont qu’un seul championnat à montrer tout au long de leur mandat de 50 ans dans la ligue.

La récolte actuelle à Cleveland n’a pas mieux marché non plus, amassant un record de 19-46, pire de la Conférence de l’Est, avant la suspension de la saison régulière 2019-2020 en raison de la crise des coronavirus (COVID-19).

Malgré leur malchance ces dernières années, on ne peut nier qu’il y a eu beaucoup de joueurs mémorables qui ont enfilé le vin et l’or au fil des ans. Bien sûr, tous n’avaient pas la même puissance d’étoile que LeBron James, mais les Cavs avaient plusieurs joueurs sous-estimés qui volaient sous le radar.

Voici six des plus grands joueurs de cavaliers de tous les temps.

6. Larry Nance Sr.

Des années avant que Larry Nance Jr. n’électrifie le Rocket Mortgage Fieldhouse avec son athlétisme brut, son père, Larry Nance Sr., avait déjà gravé le nom de famille au sein de la franchise.

Comme son fils, l’aîné Nance n’a pas non plus commencé sa carrière dans The Land. Il a été échangé aux Cavs en 1988 après avoir passé sept saisons fructueuses avec les Phoenix Suns.

Nance a été nommé à l’équipe All-Star à trois reprises (deux fois avec les Cavs en 1989 et 1993) et a été membre de la première équipe All-Defensive en 1989.

Il a atteint la deuxième équipe All-Defensive pendant des années consécutives (1992 et 1993). Il a été salué comme le champion du concours Slam Dunk en 1984 avec les Suns.

Outre ses slams à couper le souffle, Nance était également un tireur de milieu de gamme fiable et était l’un des meilleurs buteurs de Cleveland lors de leurs séries éliminatoires de la fin des années 80 au début des années 90.

Mais peut-être que son meilleur atout était sa capacité à protéger la peinture, car il avait en moyenne 2,2 blocs par match au cours de sa carrière. Au moment de sa retraite, Nance détenait le record de la plupart des refus d’un joueur autre qu’un centre.

La merveille athlétique de 6 pieds 10 pouces avait des moyennes de carrière de 17,1 points, 8,0 rebonds et 2,6 passes en 920 matchs. Son numéro 22 a été retiré par les Cavs, mais il a permis à son fils de le porter lorsqu’il a été échangé à Cleveland.

5. Zydrunas Ilgauskas

Peut-être un autre grand sous-estimé dans l’histoire de Cleveland est Zydrunas Ilgauskas. Le Letton de 7 pieds 3 pouces a été choisi par les Cavs 20e au total lors du repêchage chargé de la NBA en 1996.

Ilgauskas n’a raté qu’un seul match dans sa saison recrue et a tout de suite changé la donne, marquant 13,9 points, 8,8 rebonds et 1,6 bloc au cours de la saison 1997-1998.

Big Z serait déraillé par deux saisons criblées de blessures, mais est revenu plus fort en 2000-01. Les Cavs sont devenus des prétendants avec l’arrivée de LeBron James en 2003, avec Ilgauskas remplissant le rôle de la deuxième option en attaque.

Le slotman imposant a ensuite fait deux équipes des étoiles (2003, 2005) et a joué un grand rôle dans leur deuxième place en 2007. Ilgauskas était connu pour son après-match fiable et son toucher plumeux autour du panier.

Il pourrait également étendre le sol avec ses pulls périmétriques et même étendre sa portée au-delà de la ligne des 3 points dans ses dernières années. Ilgauskas est toujours le leader de la franchise dans les blocs de carrière avec 1 269 et deuxième aux points (10 616) et rebonds (5 904) derrière LeBron James.

Big Z a des moyennes de carrière de 13,0 points, 7,3 rebonds et 1,6 bloc en 843 matchs. Il a passé 14 de ses 15 ans de carrière à Cleveland avant de rejoindre James avec le Heat lors de la saison 2010-11.

4. Brad Daugherty

Avant LeBron James, Brad Daugherty a été une fois engagé comme le sauveur des Cavaliers lorsqu’il a été repêché en premier par l’équipe en 1986.

Malheureusement, nous n’avons jamais vraiment vu Daugherty atteindre le sommet de son plafond, alors qu’une série de blessures au dos lui ont volé ce qui aurait pu être une carrière digne du Temple de la renommée.

Le centre de 7 pieds a été l’un des plus grands hommes à avoir joué pour l’Université de Caroline du Nord et il l’a prouvé dans ses premières années avec les Cavs. Il a eu une carrière courte mais plutôt productive dans l’Ohio, totalisant 19,0 points et 9,5 rebonds en 548 matchs.

Daugherty était assez agile pour un homme de sa taille et il apportait un mélange unique de puissance et de grâce à chaque fois qu’il montait sur le bois dur. Il était compétent avec le pick-and-roll et avait un jumelage incroyable avec le meneur de jeu de l’équipe à l’époque, Mark Price. Daugherty était un finisseur remarquable en bas et les Cavs avaient presque deux points sûrs à chaque fois qu’il avait une excellente position dans la peinture.

Daugherty a fait partie de l’équipe des étoiles cinq fois en huit saisons. C’est une parodie qu’il a été forcé de quitter le jeu à seulement 28 ans.

Il a dirigé l’unité des Cavs la plus réussie avant l’ère LeBron, menant les Cavs jusqu’à la finale de la Conférence de l’Est en 1992. Cependant, son équipe n’a pas réussi contre les Chicago Bulls dirigés par Michael Jordan en six matchs.

3. Kyrie Irving

Comme Daugherty, le passage de Kyrie Irving avec les Cavs a également pris fin brutalement. Le combo guard, maintenant âgé de 28 ans, a publiquement demandé un échange en 2017 après cinq saisons et demie au Q.

Avant d’être détesté à Cleveland de nos jours, Irving était autrefois présenté comme la prochaine grande star des Cavs après le départ de LeBron James. Il a été choisi premier au classement général par Cavs en 2011 et s’est rapidement transformé en l’un des meilleurs gardiens de la ligue.

Irving a connu le succès lorsque James est revenu à Cavs en 2014, et la paire a continué à former l’une des meilleures combinaisons de coups de poing de la ligue.

Oncle Drew, bien sûr, est présenté comme l’un des meilleurs manieurs de ballons de l’histoire de la NBA et s’est également révélé être un embrayage performant lorsque la lumière brillait le plus.

Le gardien de 6 pieds 2 pouces a connu le plus gros tir de l’histoire des Cavs, drainant un recul de 3 points avec 53 secondes à jouer dans le match 7 de la finale de la NBA contre les Golden State Warriors.

2. Mark Price

En parlant de joueurs oubliés, le nom Mark Price apparaît rarement dans la discussion des plus grands meneurs de jeu de tous les temps. Le gardien de 6 pieds, après tout, a rarement affiché des passes flashy et n’a pas eu la maniabilité la plus sophistiquée.

Price était votre meneur de jeu habituel, qui a simplement fait avancer les choses et amélioré ses coéquipiers aux deux extrémités du sol.

Les critiques ont un jour étiqueté Price comme trop lent et trop petit pour réussir chez les pros, mais il a prouvé à maintes reprises que les opposants avaient tort. Il a dirigé l’attaque des Cavs de 1986 à 1995 et a souvent été à la fin des moments forts de Daugherty et Nance.

Le prix était en moyenne de 15,2 points, 2,6 planches, 6,7 passes décisives et 1,3 interceptions en 12 saisons en tant que joueur. Il est le deuxième leader de l’histoire des Cavs pour les passes décisives (4 206) et les vols (734) derrière LeBron James.

Mis à part sa capacité étrange à voir le sol, Price est peut-être mieux connu pour être l’un des meilleurs tireurs purs que la ligue ait jamais vus. Price a terminé sa carrière avec un pourcentage de lancers francs à 90,4% et un taux de réussite de 40% au-delà de l’arc.

Price a également été le deuxième joueur à rejoindre le prestigieux club 50-40-90 après Larry Bird et double champion de tir à trois points (1992, 1993).

1. LeBron James

Comme s’il y avait une question qui occupe la première place. Pour le dire simplement, LeBron James EST les Cavaliers de Cleveland.

Après des années de médiocrité, il a remis Cleveland sur la carte du basketball avec son retour aux sources en 2003. Le natif d’Akron a vécu la facturation en tant que «l’élu» dès le départ et a élevé les Cavs à des compétiteurs pérennes au cours de ses deux relais séparés avec la franchise.

James dirige l’équipe dans quatre des cinq catégories principales – points, rebonds, passes décisives et interceptions – et ses records personnels avec l’équipe resteront probablement intacts pour toujours.

Le roi est le leader de tous les temps des Cavs dans les jeux (849), les minutes jouées (33130), les 3 points marqués (1251) et les lancers francs effectués (5130) par une marge absurde.

Mais en dehors de sa grandeur individuelle, le plus grand accomplissement de James a été de tenir sa promesse de donner à la ville de Cleveland son premier titre professionnel majeur depuis le retour des Cleveland Browns de la NFL en 1964.

James et les Cavs ont surmonté un déficit de 3-1 contre les Warriors lors de la finale de 2016, brisant ainsi la redoutable malédiction sportive de Cleveland.