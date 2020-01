Les 6 QB qui ont joué pour les 49ers et les Chiefs, triés par niveau

Les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City se rencontreront dans le Super Bowl 54 après une paire passionnante de matchs de championnat de conférence. Les deux sont des franchises à part entière, mais elles partagent une connexion unique.

Pour une raison ou une autre, cinq quart-arrière de calibre de départ sont passés des 49ers aux Chiefs au fil des ans. Le quart-arrière le plus en vue du peloton est Joe Montana et l’exemple le plus récent est Alex Smith.

Un sixième quart-arrière, Bob Gagliano, est allé dans l’autre sens, de Kansas City à San Francisco.

Ces quarterbacks vont du légendaire au tout à fait oubliable, et nous les avons classés en cinq niveaux pratiques ci-dessous.

Le niveau légendaire

Joe Montana

13 ans avec 49ers (100-39, 14-5 en séries éliminatoires)

2 ans avec les Chiefs (17-8, 2-2 en séries éliminatoires)

Le Montana a été quadruple champion du Super Bowl, triple MVP du Super Bowl, double MVP de la ligue et peut-être le plus grand quart-arrière de l’histoire du Super Bowl. Il est l’une des figures les plus importantes de l’histoire des 49ers, c’est pourquoi c’est un peu époustouflant qu’il ait finalement été échangé aux Chiefs en faveur de l’actuel Steve Young.

Il n’y a pas eu de mauvais sang qui a conduit le Montana à être confié aux Chiefs après 13 ans avec les 49ers. Il y avait simplement un jeune fusil qui attendait dans les ailes à la fin de la carrière du Montana.

Imaginez encore que les Patriots échangent Tom Brady il y a quelques années parce qu’ils étaient enthousiasmés par Jimmy Garoppolo – même si cela avait du sens, cela choquerait toujours le monde du sport.

Young a obtenu un temps de jeu important avec les 49ers lorsque le Montana a subi une blessure au coude qui l’a forcé à manquer toute la saison 1991 et la majeure partie de 1992 également. Young ressemblait à l’avenir des 49ers, alors quand le Montana était en bonne santé en 1993, il a été échangé aux Chiefs.

Les 49ers ont remporté un Super Bowl avec Young au cours de la saison 1994, tandis que Montana a travaillé avec Kansas City. En 1993, il a mené les Chiefs à leur victoire en première division depuis 1971, réalisant ainsi son huitième et dernier Pro Bowl. Cette année-là, les Chiefs ont accédé au championnat de l’AFC, mais une blessure a emporté le Montana au troisième trimestre d’une défaite de 30-13 contre les Bills.

La saison suivante, le Montana a remis les Chiefs en séries éliminatoires. Une défaite sauvage contre Dan Marino et les Dolphins a cependant été le dernier match du Montana. Il a annoncé sa retraite cet intersaison. Il a ensuite été élu au Temple de la renommée du football professionnel au cours de sa première année d’admissibilité.

Le meilleur niveau mérité

Alex Smith

7 ans avec 49ers (38-36, 1-1 en séries éliminatoires)

5 ans avec les chefs (50-26, 1-4 en séries éliminatoires)

Alex Smith était le premier choix au repêchage de 2005, lorsque les 49ers l’ont choisi plutôt que le produit local Aaron Rodgers. Mais le mandat de Smith avec les 49ers était difficile. Au début de sa carrière, il a subi une grave blessure à l’épaule et a raté toute la saison 2008, puis s’est retrouvé aux prises pour le poste de départ.

En sept saisons avec l’équipe, il a connu trois entraîneurs-chefs et six coordonnateurs offensifs. Il décrira plus tard l’organisation 49ers de l’époque comme «complètement dysfonctionnelle».

Lorsqu’il a finalement commencé à bien jouer avec Jim Harbaugh en 2012, Smith a subi une commotion cérébrale au milieu de la saison. Colin Kaepernick a ensuite rejoint la formation de départ, où il a excellé.

Cela a conduit Smith à perdre sa place de départ et les 49ers l’ont échangé aux Chiefs avant la saison 2013.

À Kansas City sous Andy Reid, Smith est passé d’un sous-performant à peut-être le meilleur manager de jeu de la ligue. Il a développé une réputation de protection du football et Reid a obtenu plus de bons matchs de Smith qu’il n’en a jamais eu avec les 49ers. Malheureusement, Smith n’a jamais pu gagner plus d’un match éliminatoire avec les deux équipes.

Les Chiefs ont repêché Patrick Mahomes en 2017 et il s’est assis derrière Smith pendant un an. Reid savait que Mahomes serait son quart-arrière de l’avenir, et les Chiefs ont fini par échanger Smith à Washington au début de 2018. Alors que Smith a mené Washington à un record de 6-4, une blessure à la jambe dévastatrice a mis fin à sa saison et peut-être à sa carrière.

Smith a subi 17 chirurgies à la jambe depuis. Cependant, il n’est pas officiellement à la retraite et a déclaré vouloir revenir.

Le niveau «assez pour vous battre»

Steve DeBerg

3 ans avec 49ers (7-28)

4 ans avec les chefs (31-20, 1-2 en séries éliminatoires)

Ah, Steve DeBerg. Le quart-arrière qui a continué à être remplacé par des gars plus jeunes. Il a rebondi un peu après les 49ers et avant d’atterrir avec les Chiefs. Il est également un quart-arrière qui était bien meilleur à Kansas City qu’à San Francisco.

DeBerg était le quart-arrière partant des 49ers en 1979, la première année où Bill Walsh a amené son attaque révolutionnaire de la côte ouest à San Francisco.

En parlant de Walsh, il a déjà décrit DeBerg comme «juste assez bon pour vous faire battre», ce qui signifie qu’il était complètement exaspérant à regarder, même s’il n’était pas toujours mauvais.

DeBerg avait tendance à jouer à la hauteur de la compétition à laquelle il était confronté, mais à son crédit, il n’avait jamais eu peur de lancer le ballon. En 1979, il a mené la ligue en complétations (347) et en passes réussies (578), mais il a aussi lancé plus d’interceptions (21) que de touchés (17). Il a remporté quelques matchs dans l’offensive de Walsh, ce qui n’allait pas vraiment commencer avant que Montana ne prenne définitivement le relais pendant la saison 1980.

En 1981, DeBerg a été échangé aux Broncos, où il a compilé un record de 5-6 et a ensuite sauvegardé John Elway. Il a ensuite été échangé aux Buccaneers. À Tampa, il a commencé sporadiquement (et a également soutenu Steve Young et Vinny Testaverde) en route vers un record de 8-26 en quatre saisons.

Il a été échangé une troisième fois en 1988 – cette fois aux Chiefs. Le jeu de DeBerg s’est nettement amélioré à Kansas City. Non seulement il avait un record de victoires au cours de ses quatre saisons, mais il avait même décroché une victoire en séries éliminatoires. Il est passé de 37 touchés et 60 interceptions avec les 49ers à 67 touchés contre 50 interceptions avec les Chiefs.

Le quart-arrière compagnon rejoindra les Buccaneers en 1992, puis passera du temps avec les Dolphins et Marino en 1993 avant de prendre sa retraite. Cinq ans plus tard (!), DeBerg est revenu en renfort avec les Falcons sous l’entraîneur-chef Dan Reeves, qui a entraîné DeBerg à Denver. DeBerg est devenu le quart-arrière le plus âgé à avoir commencé un match cette saison-là et était le joueur le plus âgé d’une équipe du Super Bowl. Les Falcons ont perdu contre Elway et les Broncos dans le Super Bowl XXXIII.

Il a pris sa retraite pour la deuxième fois après cette saison, à 45 ans.

Le niveau décidément moyen

Steve Bono

4 ans avec 49ers (5-1)

3 ans avec les Chiefs (21-10, 0-1 en séries éliminatoires)

Nous entrons dans le territoire «qui?» Ici, mais Bono a participé aux séries éliminatoires, ce qui est plus que certains quarts peuvent dire. Il a siégé derrière Montana et Young pendant un certain temps à San Francisco, avant de commencer six matchs en 1991 lorsque les deux ont été blessés. Il est allé 5-1 et a lancé 10 touchés et trois interceptions dans ces six départs.

En 1994, il a été échangé aux Chiefs en échange d’un choix de quatrième ronde. Bono était de nouveau le remplaçant du Montana cette année-là, puis est devenu le quart-arrière de départ en 1995 après la retraite du Montana. Il a même eu une course de touché de 76 verges, puis la plus longue d’un quart-arrière de l’histoire de la NFL:

Bono a bien joué pour les Chiefs, les menant à un dossier de 13-3 et à un titre de division en 1995. Il a également fait son premier et unique Pro Bowl cette saison. En 1996, il est allé 8-5 avec 12 touchés et 13 interceptions, puis a été libéré avant la saison 1997 en faveur du gars suivant sur cette liste.

On pourrait penser, en regardant son dossier, que Bono pourrait être sous-estimé ici, mais il a joué dans de très bonnes équipes avec d’excellents lanceurs de soutien – des gars comme Marcus Allen, Derrick Thomas et Neil Smith à Kansas City et Jerry Rice, Tom Rathman et Charles Haley à San Francisco. Il a également lancé de nombreuses interceptions (42 pour sa carrière, comparativement à 62 touchés) et avait un faible pourcentage d’achèvement, à seulement 55,3% dans son temps avec les Chiefs.

Elvis Grbac

3 ans avec 49ers (6-3)

4 ans avec les Chiefs (26-21, 0-1 en séries éliminatoires)

Grbac est un autre joueur qui a parfois semblé assez bon sur la feuille de statistiques, mais était probablement plus un produit des joueurs autour de lui qu’autre chose. Repêché par les 49ers en 1993, Grbac était le remplaçant de Young lors de leur course au Super Bowl en 1994.

Il allait commencer neuf matchs avec les 49ers. Au cours de ses trois années à San Francisco, Grbac avait une marque de 6-3 avec 18 touchés contre 16 interceptions. Il a eu plus d’impact après avoir signé avec les chefs en libre arbitre. Là, il a repris les rênes en tant que quart-arrière partant lorsque l’équipe a libéré Bono.

Lui et Rich Gannon ont partagé les clichés de la saison 1997, bien que Grbac ait eu le feu vert pour commencer leur match de séries éliminatoires contre les Broncos. Les Chiefs ont perdu une bataille défensive rapprochée, 14-10.

À Kansas City, Grbac a remporté 26 matchs et a même fait le Pro Bowl lors de la saison 2000, mais il n’a jamais été un gars capable d’élever les Chiefs. Il a signé avec les Ravens avant la saison 2001, et après avoir entamé 14 matchs et deux autres en séries éliminatoires, il a été libéré pendant l’intersaison. Il a opté pour la retraite plutôt que pour un concert de sauvegarde ailleurs.

Le niveau de réponse Trivia

Bob Gagliano

2 ans avec les chefs

1 an avec 49ers (1-0)

Seul un quart-arrière est allé dans l’autre sens – des Chiefs aux 49ers – et c’était Bob «The Goose» Gagliano, de l’État d’Utah. Gagliano n’a pas eu beaucoup de carrière dans la NFL, rejoignant les Chiefs en 1982 et lançant une seule passe (un achèvement!).

Après trois saisons en tant que remplaçant, il a signé avec Denver Gold de l’USFL, puis a rejoint les 49ers en 1986. Il a commencé un match pour les 49ers, lors d’une grève des joueurs. Il a remporté le match en lançant pour seulement 150 mètres et aucun touché. Gagliano a eu de brefs séjours avec les Oilers et les Colts en 1988 avant de signer avec les Lions en 1989.

Il a fini avec 11 matchs à Détroit, mais n’a généralement rien fait de notable au cours de sa carrière de joueur.

Jusqu’à présent, il est sûr de dire que les Chiefs ont obtenu plus de quart-arrière 49ers que l’inverse.