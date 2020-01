Les 61 points de Damian Lillard, passés en revue

Chaque superstar a sa nuit, mais quelque chose de mieux dans un jeu où Damian Lillard explose. C’est en partie parce que la ville de Portland, affamée d’équipes sportives professionnelles, est obsédée par son meilleur joueur NBA.

Lillard a toujours été fidèle à la franchise, même dans les bas actuels des Blazers, et a été l’un des marqueurs les plus impressionnants du jeu depuis ses débuts. Il y a une montée d’adrénaline lorsque Dame Time est activé et que les prières de déséquilibre sont répondues, suivies d’un point au poignet du garde 6’2. Son match de 61 points pour battre les Warriors était l’une de ces nuits.

Les Trail Blazers puent, et ce n’est la faute de personne en particulier. Zach Collins a été mis à l’écart pendant la majeure partie de l’année, Jusuf Nurkic a été absent toute l’année, Rodney Hood a déchiré son Achille en décembre et, cette nuit-là, C.J. McCollum était également absent. Lillard, aux côtés de Carmelo Anthony, Hassan Whiteside et de ses enfants de 35 ans (Anfernee Simons semble perpétuellement sur le point de manquer le couvre-feu), devait être d’un autre monde, même pour battre le zombie Golden State Warriors. Alors, bien sûr, il l’était.

Les 61 points de Lillard ont établi un record de franchise, tout comme ses 11 tournois à trois, et sa performance a été à peine suffisante pour grincer par les pires guerriers de la ligue en prolongation, 129-124. C’est à quel point Portland est blessé. Lillard a été aussi efficace que l’enfer, drainant 55 pour cent de ses 20 tentatives de trois points et réussissant 17 de ses 37 tirs, sans compter son parfait 16 sur 16 à la ligne des lancers francs. Vous pouvez compter les stars qui auraient pu gagner ce match pour Portland d’une part.

Le joueur de 29 ans connaît l’une des meilleures années de sa carrière, et c’est pour peu. Cette victoire a permis aux Blazers de se classer au 10e rang dans l’Ouest, à deux matchs des Grizzlies pour la huitième place et à 6,5 matchs à distance de la septième place. À moins d’un effondrement ou d’un char Thunder de mi-saison, il n’y a pratiquement qu’un seul poste d’après-saison pour lequel se battre, et le prix pour l’accrochage est probablement un rendez-vous avec Les Lakers de LeBron James.

Mais Lillard continue de s’emballer. Quarante-cinq matchs après la saison de Portland, il a joué dans 43 d’entre eux. Son feu de compétition ne faiblit jamais et s’illumine suffisamment pour que nous nous en soucions tous d’un match de fin de soirée contre ces Warriors en janvier. Lillard n’est pas construit comme les autres.

Voici comment Lillard a fait l’histoire des Blazers.

Il y a trois grandes catégories dans la folie de Lillard. Le premier comprend des plans «basiques» qui ne sont pas vraiment basiques, mais pour Lillard, ils le sont. Nous parlons de superpositions hors du dribble et de définir des tirs à trois points à partir d’une distance normale de trois points. Le deuxième niveau comprend les plans «Dame». Ce sont les coups que seules les superstars font à une distance effrayante ou à la suite d’une série hypnotisante de mouvements de dribble. Et puis, il y a les plans «WTF». Nous y reviendrons.

Coups «basiques» – 20 points

Lillard a marqué 20 points des seaux de l’homme du commun, dont quatre trois. Les voici, triées de layups en longues paires (nous vous pardonnerons Dame) en trois.

Coups de “Dame” – 17 points

Lillard a réalisé sept tirs qui peuvent être considérés comme des tirs exclusifs au niveau Dame, dont cinq étaient trois. Ce sont les finitions qu’il a faites quand il a dû prendre le relais. Ici, ils vont des dribbles qui divisent les pièges aux coureurs déséquilibrés en trois profonds.

Coups «WTF» – 6 points

Il y avait deux coups de feu qui étaient tout simplement hors des charts, et les deux étaient à distance.

Tout d’abord, regardons cet impossible pull-up à trois pieds de plusieurs pieds derrière la ligne des trois points avec 17 secondes à faire au deuxième quart. Qui sur Terre fait ça? Qui sur Terre fait ça?

Et puis, il y a eu ce pas en arrière avec une main directement dans sa grille avec le jeu en jeu. Si ce coup ne baisse pas, Portland perd en régulation. Mais Lillard est capable de créer son propre coup et de retrouver l’équilibre alors qu’il équerre ses hanches dans les airs. C’est le pic WTF.

Il y a une raison pour laquelle il est l’un des six joueurs de l’histoire de la NBA à avoir plus d’un match de 60 points pour sa carrière.