Les 7 sacs vs Bills de Deshaun Watson est un modèle que les chefs peuvent exploiter

La saison dernière, les Texans ont permis à Deshaun Watson d’être limogé 62 fois le plus haut de la ligue. Bien qu’ils aient réduit ce nombre cette année avec l’ajout de l’attaquant gauche Laremy Tunsil, Watson a tout de même été limogé 44 fois au cours de la saison régulière.

Watson a été limogé six fois en trois matchs différents, y compris lors de la semaine 1. C’est à ce moment-là que nous avons décomposé qui était le plus en faute. Les résultats de ce début de match ont montré que le blâme devrait être réparti – il ne reposait pas uniquement sur ce qui était considéré comme une mauvaise ligne offensive.

Contre les Bills lors du premier tour des séries éliminatoires, Watson a été limogé sept fois, le plus grand nombre dans un match à ce jour. La courte victoire en prolongation comprenait un gros sac sur le disque final qui n’a été effacé que par l’héroïque Watson sérieux dans lequel il s’est échappé d’un huitième sac presque certain.

Les Texans affronteront les Chiefs et leur passe de onzième rang lors de la ronde divisionnaire des éliminatoires, et ils ne pourront pas répéter cette semaine.

Alors, pourquoi les Texans permettent-ils toujours autant à Watson d’être abattu? Les mêmes personnes sont-elles en faute cette fois-ci?

Ci-dessous, nous allons décomposer chaque sac contre les factures et attribuer une certaine responsabilité.

Pour référence, la ligne offensive de départ de Houston pour ce match était, de gauche à droite: n ° 78 Laremy Tunsil, n ° 74 Max Scharping, n ° 66 Nick Martin, n ° 73 Zach Fulton et n ° 77 Chris Clark, qui a été remplacé par un tacle swing et un bloqueur supplémentaire occasionnel n ° 63 Roderick Johnson.

Sac 1: -3 yards (Jerry Hughes)

Temps: 10h02 au premier trimestre

Situation: deuxième et-6, ligne Buffalo de 47 verges

Il n’a pas fallu longtemps à Watson pour se faire virer dans ce match. Les Texans ont exécuté un faux jeu d’action sur leur côté gauche, mais cela n’est allé nulle part parce que Trent Murphy est tombé sur le côté droit débloqué.

Cette pièce était vouée à l’échec dès le départ. Bien que Murphy n’ait pas obtenu le véritable sac, il a donné à Jerry Hughes le temps de le faire.

Ce que je ne comprends pas, c’est que les Texans n’ont pas tenu compte de Murphy, qui était trop à droite pour être un facteur dans le jeu de course qu’ils simulent. Le problème avec l’attribution de blâme pour un jeu comme celui-ci est que vous devez vous demander quelles étaient les options de Watson avant le cliché. Il aurait dû être capable d’identifier que Murphy était un problème, mais là encore, les entraîneurs auraient dû le voir aussi.

Qui était en faute: Playcall

Sac 2: -6 yards (Trent Murphy)

Temps: 1:26 au premier trimestre

Situation: troisième et troisième ligne de 40 verges à Buffalo

Plus tard au premier trimestre et à l’intérieur du territoire de Buffalo, les Texans ont vu une fin de campagne prometteuse en raison d’un troisième sac en panne. Les Bills ne se sont précipités que quatre, mais encore une fois, Watson était sous pression presque immédiatement.

Il y a quelque chose qui ne va pas avec un porteur de ballon bloquant lui-même un défenseur de passes tandis que quatre joueurs de ligne offensive bloquent deux gars, mais c’est ce qui s’est passé. Duke Johnson a fait de son mieux pour bloquer Matt Milano, mais il a mis la pression sur Watson, qui s’est échappé et a été limogé par l’homme de Clark (Murphy).

Clark a fait son travail sur le jeu, et Watson n’avait aucune option disponible sur le terrain. Alors pourquoi Johnson s’est-il retrouvé coincé contre un pass rusher qui venait de toute évidence? Pour moi, c’est un échec sur la ligne intérieure – Fulton en particulier.

Qui était en faute: Fulton

Sac 3: 0 mètres (Murphy)

Temps: 10h09 au deuxième trimestre

Situation: deuxième et 6, ligne de 29 verges de Houston

Bien que ce prochain jeu n’ait perdu aucun mètre, il était toujours assez laid. C’était une bonne décision de Watson de ne pas jeter la passe, mais après le faux, tout s’est mal passé.

Watson est intervenu dans ce pas si fort que lorsqu’il a réinitialisé ses pieds, il a fait tout le tour – directement dans Murphy. Cela dit, le bon tacle n’a pas fait un travail terrible sur ce jeu. Si Watson tournait autour de la poche comme n’importe quel autre jeu, cela aurait été un bloc réussi.

Il y a une tendance à blâmer Watson quand il danse dans le champ arrière – et vous devriez parfois. Cependant, cela ressemble à un sac de couverture.

Qui était en faute: N / A (sac de couverture)

Sac 4: -1 yards (Hughes)

Temps: 8 h 23 au deuxième trimestre

Situation: premier et 15, ligne de 34 verges de Houston

Sur ce jeu, à peu près tout s’est mal passé depuis le début, et il y a beaucoup de reproches à faire.

C’est Darren Fells qui a été battu, mais je n’aime vraiment rien de cette pièce. Bill O’Brien a amené Roderick Johnson, le plaqueur de swing, comme bloqueur supplémentaire sur le côté gauche et a empilé Fells à côté de lui. Cependant, Johnson semblait être au ralenti ici. L’action de jeu n’a pas fonctionné et le repli de Watson était trop profond pour que le bon blocage soit important.

Il n’y a aucune raison pour que les Texans aient l’air si profondément dépassés par la pièce. La faute revient à un comité à ce sujet.

Qui était en faute: Playcall, Fells et Johnson

Sac 5: -7 mètres (Tremaine Edmunds)

Temps: 14:23 au troisième trimestre

Situation: troisième et 9, ligne de 26 verges de Houston

C’est un excellent exemple de Watson prenant plus de sacs qu’il ne le devrait, malgré la pression initiale qui lui est venue.

Au début, on dirait que Watson s’est essaimé ici. En y regardant de plus près, cela montre que quand il est intervenu après que Fulton a fait tourner Jordan Phillips, il a eu assez de temps pour poser ses pieds et regarder vers le bas.

Au lieu de cela, il a roulé sur sa gauche et avait l’air d’essayer de courir pour lui. Edmunds a fermé rapidement et l’a renvoyé pour une grosse perte. Watson aurait absolument pu éviter ce sac.

Qui était en faute: Watson

Sac 6: -2 yards (Hughes)

Temps: 11:43 au quatrième trimestre

Situation: troisième et troisième, ligne Buffalo de 21 verges

Une fois de plus, je suis perplexe de voir comment les Texans ont continué à laisser des fins défensives non bloquées à travers la ligne. C’est compréhensible s’il y a un coup ou un blitz retardé d’un secondeur, mais un défenseur qui ne va clairement nulle part ailleurs? Yeesh.

Bien que ce ne soit pas Murphy qui ait fini par récupérer le sac, c’est lui qui a forcé cette pièce à dérailler. Tunsil a eu ses problèmes avec Hughes, mais si Murphy avait été bloqué au départ, Watson aurait pu intensifier et traverser la ruée de Hughes.

Clark et Fulton étaient tous les deux fiancés avec un mec quand Murphy est venu débloqué. Clark se retourna lentement et vit Watson sur le point d’être écrasé mais ne put rien y faire. Sur des jeux comme ceux-ci, vous devez blâmer le juge de touche extérieur pour être désemparé et l’entraîneur pour ne pas le reconnaître.

Qui était en faute: Playcall et Clark

Sac 7: -9 mètres (Siran Neal)

Temps: 7:43 en prolongation

Situation: deuxième et 9, ligne de 28 verges de Houston

Enfin, nous sommes arrivés au premier sac où je me sentais comme si les Bills avaient réellement fait quelque chose qui valait la peine de faire trébucher un bon entraîneur, une ligne ou un quart-arrière. Jusqu’à présent, ce ne sont que des rushs de passes très basiques que les Texans n’ont pas pu gérer pour une raison ou une autre. Celui-ci était une attaque éclair défensive à laquelle Watson a mal réagi.

Il est difficile de blâmer le quart-arrière lorsque quelqu’un entre non bloqué, mais si l’entraîneur appelle un jeu de passe avec un champ arrière vide et zéro bloqueur supplémentaire, le quart-arrière doit pouvoir sortir le ballon rapidement. Dès que Watson a terminé son retour, ce laissez-passer aurait dû sortir. Il avait un récepteur de chaque côté de lui qui avait une chance d’attraper une passe, ou il aurait pu choisir de la jeter hors des limites. Au lieu de cela, il a agi très peu comme Watson dans sa fuite et a pris le sac.

Je n’aime pas appeler ce jeu en prolongation et au deuxième but. Après avoir autorisé six sacs, entrer dans un champ vide pour autre chose qu’un itinéraire de chronométrage dans cette situation est tout simplement … mauvais. Pourquoi O’Brien a appelé cette pièce me mystifiera à jamais. Heureusement pour Houston, Watson a converti une passe en troisième et -18 pour prolonger la distance. Les Texans ont par la suite botté le panier du vainqueur.

Qui était en faute: Playcall

Alors qu’est-ce que cela signifie pour leur prochain match contre les Chiefs?

Malgré tout cela, les Texans et Watson sont descendus de 16-0 sur le tableau de bord pour battre les Bills. Un sac et un quasi-sac sur le disque gagnant du match en prolongation ne sont pas idéaux, mais étant donné que la plupart de ces sacs sont venus avant qu’ils ne commencent à remonter, toutes les personnes impliquées méritent le mérite d’avoir fait des ajustements.

Pourtant, plus que tout, les Texans ont été déçus par leur coaching. Ce n’est probablement pas une nouvelle pour quiconque a régulièrement vu O’Brien et les Texans s’entraîner cette saison, y compris dans le match des Bills.

Leur prochain match pose un autre grand défi. S’ils ne peuvent pas garder Watson debout, ils perdront et ce ne sera probablement pas proche. Seules quatre équipes ont marqué plus de points que Patrick Mahomes et les Chiefs cette année, et les Texans ne pourront pas suivre si un tas de disques sont tués par des sacs.

Les Texans ont déjà battu les Chiefs une fois cette saison, et Watson n’a pas été limogé une fois lors de cette réunion de la semaine 6. Cependant, les circonstances seront différentes cette fois.

Kansas City était sans Chris Jones, tandis que Frank Clark jouait à travers un nerf pincé. Jones a terminé la saison avec neuf sacs d’équipe, suivi de Clark avec huit. De plus, les Chiefs ont maintenant le vétéran Terrell Suggs, et leur passe rapide a produit 13 de ses 45 sacs au cours de leur dernier mois de la saison.

Quoi qu’il en soit, il est clair qu’il y a beaucoup plus à jouer ici pour les Texans qu’une ligne offensive de mauvaise qualité ou un quart-arrière qui tient le football trop longtemps. Les chefs peuvent gagner des batailles de pointe et Andy Reid peut gagner la bataille d’entraîneur. Pour les Texans, ce sera une montée ascendante.