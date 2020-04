Les 7 seules compétitions européennes non encore annulées

Jour après jour, les annulations successives de ligues continentales en Europe sont confirmées et il est facile de perdre le compte. Pour la collecte de données, il n’y a actuellement que sept compétitions européennes qui maintiennent l’intention de reprendre l’activité. Ce sont les Ligues espagnole, française, allemande, turque et la Ligue adriatique, en plus de l’Euroligue et de l’Eurocup. Il sera intéressant de voir si cette liste reste intacte pendant un certain temps ou si le coronavirus force également son annulation.

.