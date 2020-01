Les 76ers ont géré l’honneur de Kobe Bryant dans leur ville natale «magnifiquement»

Les Golden State Warriors ont laissé tomber le premier match d’un match de cinq matchs contre les 76ers de Philadelphie, 115-104. Cependant, le jeu n’a joué qu’un petit rôle dans une nuit émotionnelle au Wells Fargo Center.

Le match de mardi soir était le premier concours à Philadelphie après la mort tragique de la légende de la ville natale, Kobe Bryant. Les équipes de la NBA ont trouvé des moyens d’honorer Bryant depuis sa perte soudaine. Pourtant, contre les Warriors, ce fut au tour de Philadelphie d’honorer les leurs.

Les 76ers sont entrés sur le terrain lors des échauffements d’avant-match avec des maillots Bryant Philadelphia en édition spéciale, puis ont procédé à une cérémonie d’avant-match pour honorer Bryant, sa fille Gianna et les sept autres personnes qui ont perdu la vie dans l’accident mortel d’hélicoptère dimanche à Calabasas, en Californie.

L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a déclaré aux médias après le match qu’il pensait que la manière de 76ers d’honorer le produit Lower Merion High School était «incroyable».

Tout d’abord, je pensais que la commémoration d’avant-match était incroyable – je pensais que les 6ers ont fait un travail fantastique pour capturer ce qui est un moment si difficile – vous voulez honorer Kobe et sa fille et toutes les victimes et leurs familles, vous voulez le faire d’une manière respectueuse – d’une manière professionnelle, mais vous avez encore un match de basket à jouer, donc c’est une chose très délicate à mettre en place, je pensais que les 6ers l’ont très bien géré – c’était vraiment bien fait.

Lorsque le match a commencé, les Warriors et les 76ers ont commencé le match avec une violation de huit et 24 secondes comme une ode aux numéros de maillot que Bryant portait au cours de sa carrière. Kerr a dit que c’était «surréaliste» au début, mais une fois que le jeu a repris, cela s’est transformé en une nuit régulière.

Quand le jeu a commencé, il était surréaliste, comme vous l’avez dit, pas de vidéo hype, pas de files d’attente de départ – les deux équipes prennent les violations pour commencer le jeu – c’est calme dans l’arène, tout le monde est en état de choc, puis une fois que les deux équipes se sont mises en route, il s’est senti comme un match normal, mais cela a pris un peu de temps.

Golden State n’aura pas la chance d’honorer Bryant sur leur terrain avant le 8 février, mais une fois de retour à San Francisco de leur road trip de cinq matchs, ce sera pour accueillir l’ancienne équipe de «Mamba’s», le Los Angeles Lakers.

.