Les 76ers pourraient échanger Al Horford en été

Lorsque le grand homme vétéran Al Horford a signé un contrat de 109 millions de dollars avec les Sixers l’été dernier en agence libre, personne ne l’a vu sortir du banc même si de nombreux experts de la ligue savaient que sa forme avec les stars Joel Embiid et Ben Simmons était discutable.

Mais nous y voilà. Les Sixers font sortir Horford du banc et maintenant, son avenir à Philadelphie est très prometteur.

Selon Jeff Zillgitt de USA TODAY Sports, les Sixers pourraient échanger Horford cette intersaison pour obtenir plus de tirs sur la liste:

Bien que les Sixers n’aient pas essayé de déplacer Al Horford à la date limite des échanges, cela pourrait être une possibilité pendant la morte-saison – s’ils peuvent envoyer ce contrat à une autre équipe et se faire tirer en retour – une personne connaissant la situation a déclaré aux États-Unis. AUJOURD’HUI Sports.

Horford a disputé 55 matchs avec les Sixers cette saison. Il obtient en moyenne 11,7 points, 6,6 rebonds et 3,9 passes décisives tout en tirant à 43,6% depuis le terrain, 33,2% depuis au-delà de l’arc et 72,1% depuis la ligne des lancers francs.

Alors que les Sixers sont sur le point de se qualifier pour les éliminatoires, à moins d’un effondrement incroyable, l’entraîneur-chef Brett Brown et son équipe doivent déterminer les alignements les plus efficaces lors des éliminatoires, en particulier au quatrième trimestre lorsque le match est dans la balance.

Les Sixers ont une fiche de 37-23 cette saison. Ils occupent la cinquième place du classement de la Conférence de l’Est.

