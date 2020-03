Les 8 joueurs avec le meilleur pourcentage de victoires en NBA

8. MANU GINÓBI (72,1%)

Ayant été un élément indispensable des San Antonio Spurs de Gregg Popovich, il figure sur cette liste. Entre 2004 et 2011, Ginobili a réalisé quatre anneaux NBA en étant une pièce clé dans chacun d’eux. Brutal sa carrière et son pourcentage de victoires dans la meilleure ligue de basket-ball du monde.

7. TOMMY HEINSOHN (72,1%)

Joueur de la grande dynastie des Celtics de Boston des années 50 et 60. Il a en moyenne 18,6 points et 8,8 rebonds par match au cours de sa carrière. Il a remporté 8 championnats en 9 ans dans la ligue en étant un joueur clé de l’équipe. Presque rien.

6. VERT DANNY (72,7%)

Double spécialiste: défensif et triple. Grâce à cela, il a été clé dans le titre des San Antonio Spurs de 2013/14 et celui de la saison dernière avec les Raptors de Toronto. Maintenant aux Los Angeles Lakers, il continuera d’augmenter son pourcentage de victoires dans une équipe gagnante. Faire partie d’une équipe Popovich pendant les premières années de sa carrière fait de lui un gagnant né.

5. MICHAEL COOPER (72,9%)

Un classique des années 80. Spécialiste défensif et bon tireur, il était un homme clé dans les anneaux des Lakers de Los Angeles dans les années 1980. Il a passé ses 12 saisons de championnat à LA, d’où son pourcentage de victoires élevé.

4. KC JONES (73,1%)

KC Jones faisait partie de l’équipe la plus titrée de l’histoire de la NBA, les Boston Celtics des années 1950 et 1960. En neuf saisons de championnat, il a remporté 8 championnats. Un peu plus à ajouter.

3. LARRY BIRD (73,6%)

Larry Bird a complété 13 saisons en NBA avec 3 anneaux, 12 All Star Games et 3 fois MVP de la compétition. Presque rien pour le meilleur joueur de l’histoire d’une franchise historique comme Boston Celtics.

2. MAGIC JOHNSON (74%)

Juste un peu, mais Magic bat Bird en pourcentage de victoires. Les Lakers des années 80 ont été un vrai spectacle grâce en partie à lui. Il a remporté cinq championnats de la NBA et tout en restant actif, ses Lakers ont toujours terminé la saison régulière très haut. Sa carrière a été brutale.

1. KAWHI LEONARD (75,3%)

L’actuel joueur des Los Angeles Clippers a le meilleur pourcentage de victoires, en particulier grâce à son séjour à San Antonio Spurs, où il a joué entre 2011 et 2018, toujours en séries éliminatoires et terminant avec l’un des meilleurs records de la ligue. Comme si cela ne suffisait pas, l’an dernier à Toronto, les Raptors ont fini par gagner la NBA après avoir conclu la saison très haut dans l’Est et maintenant dans les Clippers, il continue dans cette ligne (deuxième meilleur record dans l’Ouest). Il sera difficile de le faire à partir de là.

.