NBA All Star Game 2020 : Les 8 secondes de silence impressionnantes en hommage à Kobe Bryant et David Stern qui ont fait place au All Star Game

Il All Star Game de la NBA a commencé par un moment de silence passionnant (exactement 8 secondes) en hommage à Kobe Bryant et David Stern qui a été dirigé par un excité et excitant Magic Johnson. Le United Center a crié «Kobe, Kobe» et, après les mots de Magic, il y a eu un silence brutal pour se souvenir de la star des Lakers et du commissaire. Ils sont l’histoire éternelle de la NBA.

Magic ouvre le jeu #NBAAllStar avec un moment de silence de 8 secondes pour Kobe Bryant et David Stern. pic.twitter.com/0mhiNLumen

