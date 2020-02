Les 9 meilleures options des Chargers pour remplacer Philip Rivers au poste de quart

La dernière fois qu’un quart-arrière autre que Philip Rivers a commencé pour les Los Angeles Chargers était en 2005. Après deux ans à être le remplaçant de Drew Brees, le choix de première ronde de 2004 a pris les rênes au début de la saison 2006. Rivers a commencé les 235 matchs suivants, dont 11 en séries éliminatoires.

Mais maintenant, les chargeurs avancent. Rivers a terminé la saison 2019 avec 20 interceptions et a touché 3,9% de ses passes. Cette saison décevante était la dernière de Rivers avec l’équipe.

«Dans tout ce que vous faites, ce sont les gens avec qui vous le faites qui le rendent spécial. Il y a tellement de relations et de souvenirs avec les entraîneurs, le personnel de soutien et les coéquipiers qui dureront pour toujours, et pour cela je suis tellement reconnaissant. ”

Philip Rivers entrera dans l’agence gratuite »https://t.co/njeTsCbi1D pic.twitter.com/bCKXKTRePh

– Los Angeles Chargers (@Chargers) 10 février 2020

Alors que Rivers devrait être un agent libre, les Chargers se retrouveront avec deux quarts sur la liste: Tyrod Taylor et Easton Stick.

Taylor a été un partant des Bills pendant trois saisons, mais a été échangé aux Browns en 2018. Il a été remplacé par Baker Mayfield au début de son mandat à Cleveland et a servi de remplaçant à Rivers après avoir rejoint les Chargers en 2019.

Stick était un choix de cinquième ronde en 2019 qui n’a jamais vu le terrain comme une recrue.

Ni l’un ni l’autre n’est une option particulièrement convaincante pour être le démarreur des Chargers, en particulier avec l’équipe dirigée vers une nouvelle maison en 2020. Après avoir eu du mal à remplir un petit stade de football à Carson, en Californie, avec des fans à domicile, les Chargers passeront aux 5 milliards de dollars , Stade SoFi de 70 000 places. Une injection d’excitation ne serait pas seulement bénéfique – c’est probablement nécessaire.

Heureusement pour les Chargers, ils auront quelques options au quart-arrière durant l’intersaison. Ce sont les agents libres, les perspectives de projet et même les cibles commerciales qui pourraient bien convenir à Los Angeles:

Trois principales options d’agent gratuit

1. Teddy Bridgewater (Saints)

L’ancien choix de premier tour des Vikings a passé les deux dernières saisons avec les Saints et a commencé cinq matchs en 2019. La Nouvelle-Orléans a remporté les cinq avec Bridgewater à la barre, et il a terminé l’année avec neuf touchés et deux interceptions.

À seulement 27 ans, Bridgewater peut désormais jouer en agence libre avec les yeux sur un rôle de départ. Si les Chargers le signent, ils pourraient obtenir une solution à long terme avec le potentiel d’être un démarreur de niveau supérieur.

Il y a aussi la possibilité que Bridgewater – qui a subi une blessure au genou si grave qu’elle l’a tenu à l’écart pendant près de deux saisons – ne sera plus jamais le même. Il a eu l’avantage de jouer pour une offensive stellaire des Saints avec le receveur Michael Thomas au milieu d’une saison record. Six démarrages au cours des quatre dernières années représentent une taille d’échantillon extrêmement petite.

2. Tom Brady (Patriotes)

Les Chargers ont disputé les éliminatoires six fois au cours de l’ère Rivers. Brady a mis fin à trois de ces séries éliminatoires, y compris la dernière apparition des Chargers en janvier 2019.

Eh bien, si vous ne pouvez pas le battre, rejoignez-le. Ou faites-le plutôt vous rejoindre.

Les Chargers disposent de l’espace nécessaire pour offrir une offre énorme à Brady, au moins à court terme. Vaut-il toujours un contrat qui fait de lui l’un des joueurs les mieux payés de la NFL? Non, probablement pas. L’équipe pourrait l’entourer d’armes impressionnantes comme Mike Williams et Keenan Allen. L’occasion de revenir dans son état d’origine, la Californie, pourrait également être séduisante.

Brady est un tireur d’élite et aura beaucoup de prétendants s’il quitte réellement la Nouvelle-Angleterre. Pourtant, il n’y a aucun moyen pour les Chargers de trouver un moyen plus excitant de se présenter au SoFi Stadium qu’en ajoutant le GOAT au quart-arrière.

3. Marcus Mariota (Titans)

Les options commencent à manquer rapidement sur le marché des agents libres. Drew Brees ne quitte probablement pas la Nouvelle-Orléans et Jameis Winston était le seul quart-arrière plus sujet aux interceptions que Rivers. Andy Dalton devrait rejoindre la mêlée des agences libres, mais ses 16 touchés et 14 interceptions en 2019 ne sont pas exactement une mise à niveau.

Mariota est peut-être alors une solution pour les Chargers.

Mariota se dirigera probablement hors du Tennessee. La saison dernière, les Titans étaient 2-4 avec Mariota sous le centre jusqu’à ce que Ryan Tannehill prenne le relais. Les Titans ont prospéré avec leur nouveau quart-arrière, terminant l’année avec une apparition dans un match de championnat AFC.

Malgré les difficultés de début de saison, les chiffres de Mariota n’étaient pas si mauvais. Il a lancé sept touchés avec seulement deux interceptions et a obtenu une cote de passage de 92,3. Les Chargers pourraient bénéficier d’un football efficace et sans erreur, que Mariota pourrait fournir.

Trois principales options de projet

1. Justin Herbert (Oregon)

Les Bengals repéreront probablement Joe Burrow au n ° 1, tandis que Tua Tagovailoa ressemble à un choix parmi les cinq premiers. Cela pourrait laisser les Chargers prendre le troisième quart-arrière s’ils restent au 6e rang. En supposant qu’ils le fassent, Herbert est un choix assez solide.

Herbert aurait pu faire partie du top 10 l’année dernière s’il avait sauté sa dernière année. Au lieu de cela, il est retourné en Oregon et a mené l’équipe à une victoire au Rose Bowl. Il a terminé 2019 avec 36 touchés, six interceptions et quatre touchés précipités.

Herbert a solidifié son stock de draft en remportant les honneurs MVP au Senior Bowl. Il n’est peut-être pas prêt à être une star des Chargers dès le premier jour, mais il y a beaucoup à aimer à propos de son potentiel.

2. Tua Tagovailoa (Alabama)

La plupart sont les chevilles des Dolphins comme équipe qui sélectionne Tagovailoa. Ils occupent le cinquième rang du repêchage et pourraient même échanger jusqu’au n ° 3 – comme ils l’ont fait dans le dernier repêchage simulé de Dan Kadar – pour assurer l’ancien quart-arrière de Crimson Tide.

Los Angeles pourrait faire ça aussi. Cela aurait coûté un peu de capital, mais la priorité n ° 1 doit être de trouver le bon quart-arrière pour le poste. S’ils pensent que c’est Tua, alors allez le chercher.

Tagovailoa a remporté un championnat national et a lancé 87 touchés et 11 interceptions en Alabama. Bien qu’une hanche luxée ait mis fin à sa saison 2019, la blessure se rétablit bien et il devrait être autorisé à jouer en 2020.

3. Jacob Eason (Washington)

Les Chargers ont des besoins au-delà du quart-arrière. L’équipe pourrait utiliser son choix n ° 6 pour consolider la ligne offensive avant de prendre un passeur plus tard.

Si les Chargers attendent la fin du premier tour ou le début du deuxième tour pour rédiger un quart-arrière, Eason pourrait être le gars. En une saison avec Washington (après son transfert de Géorgie), Eason a lancé 23 touchés avec huit interceptions.

Les trois principales options commerciales

1. Nick Foles (Jaguars)

Une clavicule cassée a fait dérailler l’ère des Foles à Jacksonville à seulement huit passes de la saison. Ensuite, Gardner Minshew a volé la vedette et lorsque Foles a été remis en action, il n’a pas pu garder la recrue sur le banc.

Maintenant, les Jaguars sont coincés avec la plupart du contrat hors de prix qu’ils ont donné au MVP du Super Bowl 52, ce qui signifie que les Chargers pourraient obtenir un quart de départ pour moins de 20 millions de dollars par an sur le marché commercial. Jacksonville ne demanderait probablement pas grand-chose pour se débarrasser de son erreur d’agence gratuite et récupérer une certaine valeur.

Foles n’a jamais produit en dehors de Philadelphie, mais il n’a pas non plus eu les meilleurs castings de soutien. Les Chargers peuvent avoir les récepteurs pour tirer le meilleur parti d’un joueur qui a conduit les Eagles à leur seul trophée Lombardi.

2. Cam Newton (Panthères)

Ce n’est que le deuxième après l’option Foles car il semble si improbable. Alors que les Panthers auront déjà l’air différents sans Ron Rivera ou Greg Olsen, échanger Newton serait un changement titanesque dans la direction de l’équipe.

Si les Chargers pouvaient en quelque sorte arracher Newton de la Caroline, il serait une star à Los Angeles – en supposant qu’il se remette complètement de la blessure au pied qui l’a empêché pendant la majeure partie de 2019.

Newton n’a encore que 30 ans, et bien que ses capacités de précipitation puissent ralentir, il est beaucoup trop tôt pour exclure que le MVP 2015 soit à nouveau un meneur de jeu dynamique.

3. Josh Rosen (Dauphins)

Jusqu’à présent, sa carrière dans la NFL a été un cauchemar, mais pouvez-vous lui en vouloir beaucoup? Les Cardinals ont été affreux en 2018 en route vers le choix n ° 1, et les Dolphins ont passé l’intersaison 2019 à déchirer la liste. Rosen était vouée à l’échec.

Les Chargers pourraient désormais obtenir l’ancien quart-arrière de l’UCLA et le top 10 des choix d’arachides pour les arachides sur le marché. Il n’est probablement pas le quart-arrière vedette des Chargers de l’avenir, mais Rosen a potentiellement plus de valeur de développement que Easton Stick, du moins.