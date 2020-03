Les accords qui se sont produits, les accords qui ne se sont pas produits et les accords qui peuvent encore arriver

Un mois après la date limite des échanges de la NBA, les équipes tentent de se positionner en séries éliminatoires, de cotes de loterie ou de régler les problèmes sur leur liste et autour de leur organisation.

L’échéance commerciale de cette année a amené six accords majeurs: Marcus Morris aux Clippers; le commerce à quatre équipes Robert Covington-Clint Capela; Andre Iguodala à Miami; D’Angelo Russell au Minnesota et Andrew Wiggins à Golden State; Alec Burks et Glenn Robinson III à Philadelphie; et Andre Drummond à Cleveland.

Les deux équipes de L.A.ont renforcé leurs listes post-transaction, Dion Waiters et Markieff Morris se rendant chez les Lakers et Reggie Jackson choisissant les Clippers.

Mais il ne s’agit pas seulement des mouvements qui se sont produits. Les mouvements qui n’ont pas eu lieu, mais qui ont été discutés, étaient également intéressants.

Denver a tenté de faire un commerce important juste avant la date limite, selon des sources. Jrue Holiday avait été une cible importante pour les Nuggets, mais les pélicans de la Nouvelle-Orléans n’ont jamais …

.