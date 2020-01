Les All-Stars NBA 2020, selon nous

Le match des étoiles NBA 2020 est dans moins d’un mois et nous sommes sur le point de savoir qui participera.

Les 10 entrées du jeu – cinq par conférence – sont annoncées jeudi grâce à une combinaison pondérée de votes des fans (50%), de médias sélectionnés (25%) et de choix de joueurs (25%). Les deux joueurs menant le vote global des fans à chaque conférence seront nommés capitaines d’équipe. Ensuite, les 14 réserves – sept dans chaque conférence – sont choisies par les entraîneurs et seront annoncées le 30 janvier. Une fois que cela se produira, les capitaines d’équipe rédigeront à partir du pool restant de huit partants et de la liste complète des réserves pour nous donner notre équipes. Si cela vous semble compliqué, c’est parce que ça l’est. L’important, c’est que chaque conférence reçoit encore cinq partants et sept réserves.

Qui devraient être ces joueurs? Voici nos choix de personnel, ainsi que quelques explications et questions de suivi.

Choix All-Star

Position



Mike Prada



Whitney Medworth



Matt Ellentuck



Ricky O’Donnell



Michael Pina













Position



Mike Prada



Whitney Medworth



Matt Ellentuck



Ricky O’Donnell



Michael Pina

GARDE

Kemba Walker



Kemba Walker



Kemba Walker



Kemba Walker



Kemba Walker

GARDE

Jimmy Butler



Kyle Lowry



Ben Simmons



Ben Simmons



Trae Young

FRONTCOURT

Giannis Antetokounmpo



Giannis Antetokounmpo



Giannis Antetokounmpo



Giannis Antetokounmpo



Giannis Antetokounmpo

FRONTCOURT

Khris Middleton



Jimmy Butler



Jimmy Butler



Jimmy Butler



Jimmy Butler

FRONTCOURT

Domantas Sabonis



Joel Embiid



Joel Embiid



Joel Embiid



Joel Embiid

RÉSERVE

Pascal Siakam



Pascal Siakam



Pascal Siakam



Pascal Siakam



Pascal Siakam

RÉSERVE

Bam Adebayo



Bam Adebayo



Bam Adebayo



Bam Adebayo



Bam Adebayo

RÉSERVE

Trae Young



Trae Young



Trae Young



Trae Young



Ben Simmons

RÉSERVE

Ben Simmons



Ben Simmons



Kyle Lowry



Kyle Lowry



Kyle Lowry

RÉSERVE

Joel Embiid



Domantas Sabonis



Fred VanVleet



Domantas Sabonis



Domantas Sabonis

RÉSERVE

Jaylen Brown



Jaylen Brown



Jaylen Brown



Khris Middleton



Khris Middleton

RÉSERVE

Bradley Beal



Bradley Beal



Jayson Tatum



Jayson Tatum



Jayson Tatum

Choix des étoiles de l’Ouest

Position



Mike Prada



Whitney Medworth



Matt Ellentuck



Ricky O’Donnell



Michael Pina













Position



Mike Prada



Whitney Medworth



Matt Ellentuck



Ricky O’Donnell



Michael Pina

GARDE

James Harden



James Harden



James Harden



James Harden



James Harden

GARDE

Luka Doncic



Luka Doncic



Luka Doncic



Luka Doncic



Luka Doncic

FRONTCOURT

James Lebron



James Lebron



James Lebron



James Lebron



James Lebron

FRONTCOURT

Anthony Davis



Anthony Davis



Anthony Davis



Anthony Davis



Anthony Davis

FRONTCOURT

Kawhi Leonard



Kawhi Leonard



Kawhi Leonard



Kawhi Leonard



Kawhi Leonard

RÉSERVE

Damian Lillard



Damian Lillard



Damian Lillard



Damian Lillard



Damian Lillard

RÉSERVE

Nikola Jokic



Nikola Jokic



Nikola Jokic



Nikola Jokic



Nikola Jokic

RÉSERVE

Rudy Gobert



Rudy Gobert



Karl-Anthony Towns



Rudy Gobert



Rudy Gobert

RÉSERVE

Brandon Ingram



Brandon Ingram



Donovan Mitchell



Brandon Ingram



Brandon Ingram

RÉSERVE

Devin Booker



Paul George



Devin Booker



Devin Booker



Devin Booker

RÉSERVE

Chris Paul



Donovan Mitchell



Chris Paul



Chris Paul



Donovan Mitchell

RÉSERVE

Donovan Mitchell



Karl-Anthony Towns



Paul George



Karl-Anthony Towns



Paul George

D’accord, Prada. Pouvez-vous expliquer votre alignement de départ farfelu East?

Je vais faire un choix hipster, et je vais bien si cela ne vous convient pas. C’est peut-être trop intelligent de moitié. Mais pour moi, la disponibilité compte, tout comme le rôle d’un individu dans la réussite d’une équipe. Ce dernier point explique pourquoi Sabonis et Middleton méritent un signe de tête, alors que le premier m’a convaincu de retirer Joel Embiid à la place de Jimmy Butler.

Le rôle de Sabonis dans le succès de l’Indiana a été massivement sous-estimé. Les Pacers sont six points de mieux pour 100 possessions avec lui sur le terrain et plus de trois points de moins avec lui hors de lui. Leur attaque, qui n’est pas exactement un parangon de la modernité, ne fonctionne pas sans son passage à poteau élevé, sa finition à poteau bas et son métier de pick-and-roll. En plus de cela, Sabonis a soutenu une unité de banc étonnamment puissante qui comprend autrement des compagnons comme T.J. McConnell, l’aîné des Fêtes et Doug McDermott. Dans l’ensemble, Sabonis est de loin la principale raison pour laquelle l’Indiana a une fiche de 29-16 malgré le manque de Victor Oladipo toute la saison et de Malcolm Brogdon pendant 12 matchs.

Le cas de Middleton est certes plus spécieux, car il est plus difficile d’analyser le crédit individuel parmi la foule des Bucks. Mais Milwaukee est sur un rythme de victoire historique, et leur succès sans Giannis Antetokounmpo sur le terrain est une raison majeure pour laquelle. Middleton est la principale option de marquage dans ces situations, et il a été mortellement efficace dans son rôle tout en offrant une excellente défense.

Embiid et Ben Simmons sont de meilleurs joueurs que Sabonis et Middleton, mais en raison d’une variété de facteurs, ils n’ont pas de meilleures saisons globales. C’est ce qui compte le plus pour moi. C’est le 2020 Jeu des étoiles, pas les «12 meilleurs joueurs dans chaque match de conférence».

Tout le monde avait le même Ouest à partir de cinq ans. Avez-vous pensé à remplacer l’un de ces cinq joueurs par quelqu’un d’autre? Si oui, pourquoi?

MIKE PRADA: J’ai donné à Rudy Gobert et Nikola Jokic une pensée éphémère, mais c’est tout.

WHITNEY MEDWORTH: Pas vraiment, non. Ce cinq était le plus facile.

MATT ELLENTUCK: Nan. Clairement les cinq meilleurs joueurs de l’Ouest.

RICKY O’DONNELL: J’aurais aimé que Damian Lillard soit présent, mais cela aurait nécessité des circonstances différentes. Lui et Karl-Anthony Towns ont tous les deux le potentiel de commencer l’année prochaine, je crois.

MICHAEL PINA: Nikola Jokic sur Anthony Davis m’a traversé l’esprit, mais n’a jamais été une considération super sérieuse.

Quelle a été l’omission la plus dure du côté est?

PRADA: Ce dernier endroit avait un tas d’options laides. Je suppose que je devrais donner plus de crédit à Kyle Lowry, mais Fred VanVleet, un Marc Gasol en bonne santé, et les contributions inattendues de joueurs comme Terence Davis me semblent être des partenaires égaux dans le succès de Toronto. Il est possible que je sois trop mal à l’aise avec Jayson Tatum.

MEDWORTH: J’étais triste de quitter Kyrie Irving. Il a été blessé et c’est juste une année de blah pour lui. Il va absolument me manquer dans le All-Star Game, car peu importe ce que vous pensez de lui, il est fait pour cette nuit.

ELLENTUCK: Quitter Domantas Sabonis et Kyrie Irving puait en particulier pour deux raisons très différentes. Sabonis a été génial, mais il n’est pas exactement ce que vous voulez voir dans un match des étoiles. L’inverse est vrai pour Kyrie.

O’DONNELL: Tant de coupes sévères à l’Est. J’ai considéré Jaylen Brown, Bradley Beal, Zach LaVine et Spencer Dinwiddie. Je vais également utiliser cet endroit pour dire que je pense que LaVine trouve un moyen de remplacer une blessure – principalement pour remercier Jerry Reinsdorf d’avoir accepté à contrecœur d’accueillir le match.

PINA: Bradley Beal.

Qui a été l’omission la plus dure du côté ouest?

PRADA: Je ne pense vraiment à aucun. Lorsque vous combinez tous les matchs que Karl-Anthony Towns a ratés avec le succès défensif des Timberwolves sans lui, je ne pense pas qu’il ait un dossier aussi solide. Pendant ce temps, Paul George a simplement manqué trop de temps. Pour être honnête, la prochaine personne sur ma liste était DeMar DeRozan.

MEDWORTH: Je voulais mettre Devin Booker dedans parce que ces listes sont assez ennuyeuses. Je pensais qu’il allait au moins pimenter un peu. Mais ces listes sont bien trop sérieuses, malheureusement. Chris Paul aurait également fourni un drame amusant.

ELLENTUCK: Je voulais mettre Brandon Ingram et Rudy Gobert dedans, et j’aurais pu les faire entrer tous les deux s’ils avaient joué dans l’Est.

O’DONNELL: Ja Morant. Le jeu des étoiles sera beaucoup plus amusant avec lui dans un avenir prévisible. Je veux également remercier Shai Gilgeous-Alexander ici – il a connu une brillante deuxième saison et devrait être un candidat all-star pour aller de l’avant.

PINA: Chris Paul.

Selon vous, qui a le cas des étoiles le plus surestimé parmi ceux que vous avez ignorés?

PRADA: La poussée des étoiles Zach LaVine est comique. La poussée des étoiles de Derrick Rose est encore plus ridicule étant donné qu’il ne joue que maintenant de lourdes minutes.

ELLENTUCK: Bradley Beal n’a tout simplement pas eu ce bon an. Il ne tire pas bien et sa défense est au mieux médiocre. Je ne pense pas qu’il soit particulièrement proche d’une étoile.

O’DONNELL: Les mesures défensives de Beal sont tout simplement atroces cette année, encore pire que celles de LaVine.

PINA: Malcolm Brogdon a été amusant cette année, mais lorsque vous combinez le nombre de matchs qu’il a ratés avec une baisse de son efficacité, je ne peux pas le considérer comme un bon candidat.

Tout le monde a mis Trae Young dans son équipe malgré le record des Hawks. Pina, tu l’as même fait commencer. Dans quelle mesure prenez-vous au sérieux le contre-argument selon lequel la victoire devrait avoir plus d’importance dans le processus de sélection du jeu des étoiles?

PRADA: Gagner est l’objet du jeu, donc bien sûr, le succès de l’équipe doit être important. Le problème est que la perspective est trop souvent utilisée comme un moyen d’éviter la pensée critique plutôt que comme un outil utile pour aider à répondre à une question difficile. Coller dogmatiquement à l’idée que les étoiles devraient provenir de bonnes équipes est tout aussi stupide que de soutenir dogmatiquement que la production individuelle en l’absence de succès d’équipe est tout ce qui compte. Dans ce cas, les problèmes des Hawks ont beaucoup plus à voir avec la suspension de John Collins, la blessure de Kevin Huerter en début de saison et leur abomination d’un banc que les propres défauts de Young.

MEDWORTH: Trae Young ne peut pas jouer en défense, mais ce n’est pas entièrement de sa faute. Atlanta est mauvais et Young a été assez bon. Le problème est que la NBA ne sait pas ce qu’elle attend d’un match des étoiles. Quoi qu’il en soit, Young a été spectaculaire cette saison et mérite d’être là-bas.

ELLENTUCK: Je m’en fiche vraiment si l’équipe d’un joueur pue. Vous pouvez être un grand joueur dans une équipe en reconstruction. Young mérite d’être reconnu.

O’DONNELL: J’ai pensé à omettre Young, mais en fin de compte, la liste des options à l’Est n’était tout simplement pas aussi solide. Si nous éliminons les conférences, je pense qu’il est probable qu’il soit dépassé au cours du match.

PINA: La victoire devrait avoir son importance, mais je n’épingle pas directement le triste record d’Atlanta sur les défauts individuels de Young. Sa défense n’aide certainement pas, mais il a également le pire casting de soutien de la ligue et a passé plus de la moitié de la saison sans John Collins. Quand je regarde tout ce qu’il fait bien, c’est presque sans précédent. Il est déjà un mégastar offensif. Une exception devait être faite.

Matt, pouvez-vous expliquer comment mettre Fred VanVleet dans votre équipe Est et laisser Rudy Gobert hors de votre équipe Ouest?

Le bas de la liste des étoiles de la Conférence de l’Est était si proche, j’ai décidé de choisir celle que j’aimerais le plus regarder. VanVleet a été incroyable cette saison, portant même le rôle de Kyle Lowry quand il a été blessé plus tôt dans l’année. Et il est populaire comme l’enfer: il est dans le top 10 des votes des fans de la Conférence de l’Est. Crie à Kyrie et Sabonis, mais je pars avec Fred.

Gobert a également été incroyable cette année, et il a peut-être été le gars le plus dur que j’ai laissé sur ma liste. Mais les quatre ou cinq derniers joueurs sont tous si comparables que j’ai de nouveau choisi les joueurs dont le jeu est le plus amusant.

Si vous choisissiez des équipes uniquement sur la valeur du divertissement, qui seraient vos cinq premiers à chaque conférence?

PRADA: Sub dans Ja Morant pour James Harden et Zion Williamson pour Kawhi Leonard. Sinon, l’Occident va bien. Trae devance Middleton à l’Est, et je trouverais un moyen de coincer Simmons ou Embiid là-dedans devant Sabonis. Mais je trouve le jeu lui-même ennuyeux, peu importe qui vous insérez, donc je ne suis probablement pas la bonne personne à demander.

MEDWORTH: Mes cinq premiers départs peuvent rester les mêmes, mais j’aurais aimé avoir Ja Morant et Zion comme réserves dans l’Ouest. Et je souhaite vraiment que j’aurais pu choisir Kyrie comme mon deuxième choix de garde dans l’Est parce que … beurk. Ces jeux devraient être divertissants tu sais.

ELLENTUCK: Ja Morant, Zion Williamson, Alex Caruso, Boban Marjanovic et Luka Doncic dans l’Ouest. Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Pascal Siakam, Trae Young et Tacko Fall in the East. Passons bizarre!

O’DONNELL: Je vais être paresseux et copier les réponses de Matt. Mellentuck pour le commissaire All-Star Game!

PINA: J’aime regarder Zion et Ja Morant. Ben Simmons pourrait jeter un coup d’œil sur Kemba Walker. En Occident, Shai Gilgeous-Alexander y serait en quelque sorte. J’aime tout de son jeu.