Les Américains jouant en Europe face aux retombées du coronavirus – The Athletic

Les Américains jouant au basket-ball professionnel en Italie ont quitté le pays en masse cette semaine alors que d’autres à travers le continent ont adopté une approche attentiste à la pandémie de coronavirus qui a forcé les suspensions et les annulations de ligues nationales et continentales à travers l’Europe.

Les principales compétitions continentales européennes – l’EuroLeague masculin et féminin, l’EuroCup, la FIBA ​​Champions League, la FIBA ​​Europe Cup et le Next Generation Tournament – ont toutes suspendu le jeu. Plusieurs ligues régionales de premier plan, comme la Adriatic Basketball Association et la VTB United League, ont également suspendu leurs horaires. Certaines des meilleures ligues nationales, dont la France, l’Allemagne, la Grèce et l’Espagne, ont tout reporté jusqu’à nouvel ordre. L’Italie, le plus durement touché de tous les pays européens, avec plus de 1200 morts et 17000 cas de virus, a stoppé sa ligue et a permis aux joueurs de retourner aux États-Unis.

“C’est vraiment comme un film”, explique David Lighty, une aile pour …

.