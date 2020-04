Les anciens Bulls disent que Chicago “n’aurait pas gagné” sans Rodman

Avec la diffusion du troisième épisode de “The Last Dance”, qui a été soigneusement vérifié sur ses années dans les Bulls était Dennis Rodman. Le centre capricieux, propriétaire d’une carrière et d’une personnalité unique, était bien plus que des coiffures exotiques et sa présence dans les Bulls a été décisive pour les trois derniers titres.

C’est ce qu’un autre ancien Chicago Bulls considère comme BJ Armstrong, qui a également remporté trois titres dans la franchise Illinois. Armstrong s’est entretenu avec l’Associated Press et a déclaré que «ce que j’admirais le plus chez Dennis, c’est toujours qu’il était un joueur très, très intelligent. Derrière ces couleurs de cheveux et ces choses étranges, il était vraiment un très bon joueur fondamental », a déclaré qui est maintenant un représentant de joueur prestigieux.

BJ Armstrong sait que Dennis Rodman était si important #Bulls pic.twitter.com/3sRq4v62wx – Bulls Nation (@BullsNationCP) 27 avril 2020

Armstrong, qui a quitté les Bulls avant l’arrivée de Rodman mais qu’il a affronté à plusieurs reprises, a en outre déclaré: “Je peux vous assurer qu’il aurait été très difficile pour les Bulls de gagner sans lui, car il est difficile de gagner lorsque vous n’avez pas de grands joueurs. qu’ils peuvent jouer avec la composante physique nécessaire pour gagner au niveau du championnat, mais Dennis savait ce que c’était. »

Rodman est venu aux Bulls après avoir été l’une des figures de l’antithèse de Chicago, les Pistons de Detroit. Bien qu’il ait d’abord résisté, sa présence dans le tableau a aidé Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson et compagnie à remporter leur deuxième triplé, réussissant à remporter 72 matchs au cours de la saison 1996 et à jouer dans l’une des dynasties les plus importantes de Histoire de la NBA.

