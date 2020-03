Les Angles du samedi de Moore: comment Trae Young affecte dramatiquement le total

Un préambule: je déteste March en NBA. Il n’y a pas de données qui le soutiennent, mais les joueurs et les entraîneurs traînent en mars et les résultats sont également étranges. Les bonnes équipes savent déjà qu’elles vont se qualifier pour les éliminatoires et dans la plupart des cas, à grande vitesse, les mauvaises équipes savent que leur saison est terminée. Le plus gros problème avec les paris sur la semaine de la NBA est d’essayer de prendre en compte non seulement la variance de tir mais la variance de l’effort. Et ce n’est jamais plus large qu’en mars.

En tous cas! Voici les angles du samedi en fonction des rencontres et des tendances…

Jazz aux pistons

Propagation: Pistons +8

Plus / Moins: 210,5

Heure: 19 h ET

L’ANGLE: Le seul endroit où vous pouvez faire confiance au Jazz

L’Utah a une fiche de 12-7-2 en tant que favori cette saison contre des équipes inférieures à .400. Ils battent ces équipes. Détroit est l’une des rares équipes qui essaie activement de perdre des matchs. Ils se sont débarrassés de tous les joueurs majeurs et en ont juste assigné un utile, Sekou Doumbouya, à la G-League. Leurs plus grands atouts sont Christian Wood, que Gobert peut couvrir, et Derrick Rose, qui est blessé.