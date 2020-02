Les Angles du samedi de Moore: Continuez à atténuer la chaleur

Voici quelques angles de paris pour les matchs de la NBA de samedi en fonction des matchs et des tendances.

Cotes du samedi et via DraftKings. Obtenez jusqu’à 1 000 $ de bonus d’inscription sur DraftKings dès aujourd’hui ou consultez plus d’offres et d’avis pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Filets en chaleur

Propagation: chaleur -7,5

Plus / Moins: 218

Heure: 19 h 30 ET

ANGLE: Continuez à atténuer la chaleur

Depuis que j’ai écrit cet article, les Heat sont 6-9 contre la propagation. Le glissement est réel. Ils sont 6-5 comme favoris, ce qui est à noter. Mais Miami est un favori de 7,5 points ici, et cette ligne est trop élevée.

Il convient également de noter que les Nets ont une fiche de 6-11 contre l’écart en tant que chien de route et que Miami est 17-7 à domicile en tant que favori. Les tendances, elles ne sont pas avec moi.