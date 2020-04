Les annonceurs de Sixers sur NBC Sports se classent au 19e rang des émissions locales

Les fans des Philadelphia 76ers ont droit à une excellente équipe de diffusion tous les soirs avec le légendaire Marc Zumoff qui s’occupe des tâches par jeu tandis qu’Alaa Abdenaldy s’occupe du commentaire des couleurs. Pour les habitants de Philadelphie et des environs, ils ont été un régal à écouter.

Cependant, tout le monde ne semble pas avoir la même opinion que les gens d’Awful Announcing les ont classés comme la 19e meilleure équipe de diffusion pour les matchs locaux de la NBA pour 2019-2020. Ils ont utilisé les votes des fans des lecteurs et ils ont reçu une note globale d’un «C» des lecteurs.

Il est dommage que l’excellent reportage de Serena Winters sur le terrain n’ait pas été inclus dans le grade. Au lieu de cela, c’était juste Zumoff et Abdenaldy, et même avec seulement ces deux-là, ils devraient avoir un rang supérieur à la 19e. Zumoff est à lui seul l’un des meilleurs du secteur. L’équipe de diffusion a besoin d’un peu plus de respect.

