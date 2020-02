Les arguments en faveur du commerce avec les Pistons de Detroit

Les Boston Celtics ont des décisions à prendre sur le marché commercial cette semaine.

Dans une saison aussi ouverte que n’importe laquelle au cours de la dernière décennie ou plus en termes de chasse aux bannières, même les prétendants marginaux pourraient théoriquement se frayer un chemin vers les finales de la NBA avec le bon accord pour renforcer la rotation du banc.

Le problème avec cela, cependant, c’est qu’avec le champ si ouvert, il se trouve qu’il y a un manque flagrant de vendeurs pour apporter ces améliorations de banc importantes – sans parler d’un blockbuster de champ gauche à la onzième heure.

Cependant, au moins une équipe a décidé de brandir le drapeau blanc cette saison, et pourrait très bien avoir un orteil dans la piscine de reconstruction pour mesurer la température, et cette équipe est les Pistons de Detroit.

Bien qu’ils n’aient peut-être pas les chevaux pour se rendre aux éliminatoires de la NBA 2020, les Pistons ont un certain nombre de joueurs d’intérêt pour les Celtics, et non, aucun d’entre eux n’est Andre Drummond (aucune infraction, Big Penguin – ce n’est tout simplement pas dans les cartes).

Comme cela a été noté trop de fois pour dépenser beaucoup d’encre ici, l’ajustement de Drummonds, la situation d’agence gratuite et l’impact de la casquette font de lui une mauvaise option pour les Celtics, et tandis que son coéquipier Derrick Rose peut intriguer de nombreuses équipes, pour les Celtics, l’ajustement , l’âge et le coût ne sont pas particulièrement bons pour Boston.

Le garde combo Langston Galloway, cependant, offrirait une option plus flexible pour ajouter des tirs hors du banc, se connectant à 39,8% au-delà de l’arc cette saison sur 5 tentatives par concours, sans le fait qu’il gagne trop pour justifier l’un des les salaires dont il aurait besoin pour revenir.

Gagner 7,3 millions de dollars cette saison – comme Rose – tout accord nécessiterait notamment l’un des meilleurs jeunes espoirs de Boston comme Grant ou Robert Williams (sans relation) ou Romeo Langford.

Et bien que les deux aient des compétences qui stimuleraient le succès après-saison de Boston, ni l’un ni l’autre ne le font suffisamment pour justifier la mise aux enchères d’un joueur qui pourrait avoir un rôle plus important sur un concurrent plus tard, plus probable.

Cela laisse les options à moindre coût, bien qu’elles ne soient en aucun cas des acteurs de moindre valeur.

Markieff Morris offre une grande partie de ce que son frère a fait pour les Celtics – défense du périmètre et tir à un prix d’aubaine – tout en gagnant une fraction du contrat actuel de 15 millions de dollars de son frère avec les New York Knicks.

Tirant 39,3% de trois à 36,9% de son jumeau, le produit du Kansas défend en fait un peu mieux que son frère cette saison et tire 5,4 planches par match contrairement à Marcus 4,7.

Gagner seulement 3,2 millions de dollars avec une option de joueur pour 3,3 $, Markieff pourrait être un candidat idéal pour le banc de Boston et devrait être disponible pour un match salarial et un second tour.

Une autre de ces options est le tireur d’élite Luke Kennard. Souvent blessé mais mortel au-delà de l’arc, il tire 39,9% de cette plage 6,5 fois par match, peut bien distribuer lorsqu’il est appelé, et à 6 pieds 5 ans et 23 ans, il vaut probablement le premier joueur probable et de qualité il aurait besoin en échange.

Si Détroit en veut plus, ils le garderont probablement, bien qu’ils risquent de le perdre pour rien l’été après s’ils ne veulent pas égaler la feuille d’offre qu’il pourrait obtenir en 2021. Pour l’instant, cependant, il ne gagne que 3,8 millions de dollars – facile à égaler dans toutes les transactions.

L’ailier de 22 ans, Sviatoslav Mykhailiuk, est une option intrigante qui ne rapporte que 1,4 million de dollars cette saison avec une option d’équipe de 1,6 million de dollars la saison prochaine, et tire un ridicule 43,3% de trois à 4,5 tentatives par match. Il est encore assez brut et un terrible défenseur, mais mérite absolument un appel.

Le grand homme Christian Wood pourrait également être un excellent candidat, capable de fournir des tirs (36,8% depuis un terrain à 3 points) et des rebonds (5,3 par match) avec une certaine taille sinon du poids (il mesure 6 pieds 10 pouces, mais pèse juste 214 livres) à seulement 24 ans.

Il ne gagne que 1,6 million de dollars cette saison, mais pourrait gagner un chèque de paie assez important et nécessiterait probablement un choix de premier tour de Boston pour engager une conversation sérieuse pour déplacer un joueur assez jeune pour mériter de signer une reconstruction.

Bien qu’il n’y ait pas d’option de définition de conflit slam-dunk sur les Pistons, leur adoption de leur reconstruction et de leur banc profond en font un partenaire commercial presque idéal pour les Celtics.

Il y a de meilleures chances que cette équipe se contente de respecter le délai, il y a probablement de bonnes chances si elle conclut un accord, ce sera avec la franchise Motor City.

.