Les arguments en faveur du commerce de Bogdan Bogdanovic ou Nemanja Bjelica

Le président de l’équipe des Boston Celtics, Danny Ainge, devrait-il appeler les Sacramento Kings pour consolider le banc de Boston?

C’est une idée populaire auprès d’au moins quelques analystes Celtics éminents ce mois-ci, et qui pourrait avoir beaucoup de sens dans le bon scénario.

À l’approche de la date limite du 6 février, attendez-vous à ce que le nombre de transactions proposées se réchauffe, même si le marché ne le fait pas, et les Celtics de Boston seront probablement au cœur de ces propositions, qu’elles déclenchent ou non.

L’idée de se tourner vers les Kings en particulier pour l’aile Bogdan Bogdanovic ou le centre Nemanja Bjelica sont des directions intrigantes que Boston pourrait prendre, les deux étant en mesure de fournir le type de score de banc et de tir dont l’équipe a besoin pour atteindre son plus haut potentiel cette saison.

Bjelica fait appel à cause de sa fusillade, plus de 40% au cours des trois saisons précédentes et 43,4% en profondeur cette saison. C’est un solide rebondeur qui peut passer sans faire trop d’erreurs et qui gagne 6 825 000 $ cette saison, ce qui facilite les échanges pour lui en ce qui concerne l’appariement des salaires.

Il est également sous contrat la saison prochaine pour un peu plus, 7,15 millions de dollars, ce qui signifie qu’il ne serait pas loué.

Ce n’est pas le genre de gars qui pourrait défendre les plus gros joueurs de la zone avant que Boston pourrait affronter en séries éliminatoires, mais il pourrait aussi les aider à sortir du terrain lorsqu’il est mélangé avec les partants.

Son âge – près de 32 ans – n’est pas idéal, mais les Celtics devront faire de la place à certains de leurs prospects pour rejoindre le club parent à partir des rangs bidirectionnels et des futurs projets, donc ce n’est pas nécessairement un problème.

Boston pourrait également se renseigner sur le gardien de tir Bogdan Bogdanovic, qui à 27 ans est un candidat plus naturel pour les Celtics »comme l’une des plus jeunes équipes de la ligue. Il devrait gagner 8 529 386 $ cette saison, ce qui rend les échanges un peu plus délicats, mais toujours dans la fourchette des salaires mobiles de Boston.

Après avoir encré le gardien Buddy Hield dans une grande extension, l’idée est que les Kings peuvent vouloir garantir un retour pour un joueur qu’ils ne pourront pas se permettre à long terme, car Bogdanovic sera un agent libre sans restriction cet été.

Cela présente plus de risques pour les Celtics s’ils devaient échanger pour lui, car il n’y a aucune garantie que l’équipe serait prête à pony up le genre de joueurs et d’actifs que Sacramento serait susceptible d’accepter – s’il est même disponible.

Cependant, le tireur d’élite serbe enregistre 14,6 points par match cette saison et tire 36,6% au-delà de l’arc sur 7,1 tentatives par match, et peut également servir de distributeur secondaire, avec The Athletic’s Jared Weiss le qualifiant peut-être de «meilleur meneur de jeu le banc de la ligue. “

L’un ou l’autre du duo de joueurs de Sacramento présente des cibles intrigantes et réalisables si les rois sont ouverts à les traiter. Mais comme pour beaucoup de ces cibles potentielles, l’astuce consistera à déterminer quels joueurs sont même disponibles.

Alors que le rideau sur le mouvement des joueurs inter-équipes tire à sa fin dans une semaine à partir d’aujourd’hui, nous saurons assez tôt s’il y a un accord à conclure, mais cette paire de tireurs est parmi les meilleures options potentielles qui pourraient changer de manière réaliste les équipes .

