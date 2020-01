Les arguments en faveur du commerce de Davis Bertans

Les Boston Celtics ont récemment été à nouveau liés à l’attaquant des Wizards de Washington, Davis Bertans, mais cela vaudrait-il le coût probablement élevé qu’il faudra pour débarquer le swingman de tir de précision?

Chris Mannix de Sports Illustrated rapporte que Boston reste intéressé à poursuivre le tir à trois points de volume élevé quatre malgré l’indisponibilité évidente du grand homme, en supposant que nous prenons le directeur général des Wizards, Tommy Sheppard au mot.

Certains estiment qu’il peut être difficile d’extraire le plus d’atouts possible, mais avec le joueur de 27 ans qui envisage une agence libre sans restriction cet été, il est également possible que Washington le regarde marcher pour rien.

Cependant, la même chose pourrait être dite pour toute équipe qui le signe, ce qui rend la combinaison du coût probablement élevé pour sécuriser le Letton et du risque de vol que présente sa situation contractuelle rend le calcul de toute transaction difficile.

Avec peu de talent de chapiteau sur le marché cet été, Bertans pourrait commander une somme nette dans son prochain contrat, même si sa défense laisse beaucoup à désirer, pouvant même se rapprocher du territoire contractuel maximal.

L’attaquant de 6 pieds 10 pouces a haussé les sourcils avec son jeu depuis son atterrissage à Washington, atteignant 3,7 à 3 points par match tout en essayant 8,7, se connectant à 42,6% d’entre eux.

Si Boston essayait de se mettre dans les enchères, ce pourrait être pour une location et le gain en termes de séries éliminatoires est loin d’être garanti. Est-ce que cela vaut la peine d’écarter les jeunes joueurs et les actifs de repêchage d’au moins un choix tardif au premier tour pour gagner quelques matchs de plus en séries éliminatoires?

Ce serait un résultat plausible dans le pire des cas, et il y a peut-être une mince chance que Bertans soit suffisant pour amener les Celtics à la finale de la NBA.

Mais il y a une autre raison de faire venir Bertans maintenant pourrait être une sage décision.

Avec Gordon Hayward capable de se retirer de la dernière saison de son contrat actuel, avoir un plan de sauvegarde au cas où Hayward devait profiter de ce marché de l’agent libre faible pour ajouter des années qui pourraient ne pas être là pour lui dans les saisons futures est probablement un bon idée.

Et le natif de Valmiera a prouvé qu’il peut commencer dans une pincée, ce qu’il a fait lorsqu’il a été appelé en tant que San Antonio Spur. Ce qu’il manque de talent par rapport à Hayward, il le compense chez les jeunes de près de trois ans de moins que le produit Butler.

Il y a aussi la question des choix de brouillon entrants.

Avec Boston susceptible de voir trois choix au premier tour arriver avec des salaires garantis, ce n’est peut-être pas le pire plan pour brûler le leur ou le Milwaukee Bucks 2020 d’abord qu’ils contrôlent en échange d’un peu d’esprit et d’une profondeur de score supplémentaire sur le second unité.

Un autre avantage de la consolidation de quelques accords est que cela pourrait ouvrir du temps de jeu pour les joueurs que les Celtics veulent garder, et même une place de liste pour un candidat au rachat si nous réfléchissons un peu plus loin.

Il existe bien sûr des façons dont un tel plan pourrait aller de travers.

Une décision de renforcer la franchise pourrait être considérée comme un vote de défiance à un moment où Boston aura besoin que Hayward soit enfermé pour capitaliser sur l’un des chemins les plus fluides (mais toujours difficiles) vers la finale dans une décennie ou plus.

Cela pourrait également encourager le natif de l’Indiana à reconsidérer son avenir avec l’équipe s’il ne l’était pas déjà.

Il n’est pas non plus hors de question que les deux puissent obtenir des offres que les Celtics ne voudraient pas égaler cet été si les deux testent les eaux, et il est également possible que cette équipe ne soit tout simplement pas construite pour les séries avec ou sans Bertans et toute autre personne qu’ils pourraient réalistement ajouter.

Et bien sûr, la perspective demeure que Sheppard et le Wiz sont extrêmement sérieux lorsqu’il s’agit de déplacer le swingman letton – il conviendrait à presque n’importe quelle équipe, et les Wizards ont peu de moyens de tirer.

En fin de compte, la situation difficile dans laquelle se trouvent les Celtics en ce qui concerne un mouvement de mi-saison à chaque extrémité de la rotation suggère que si un mouvement est effectué, il sera probablement encore plus petit que celui-ci s’il se produit.

Bien que ce ne soit peut-être pas le résultat le plus sexy, il y a de très bonnes chances que l’alignement de Boston soit le même que celui qui joue dans le match 82 de la saison 2019-2020.

