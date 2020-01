Les arguments en faveur du maintien de Gordon Hayward

Une combinaison de résultats moins qu’optimaux dans les jeux récents et la date limite de négociation qui approche à grands pas a suscité un intérêt considérable pour traiter le vétéran attaquant Gordon Hayward des Celtics de Boston parmi les fans et les analystes.

Un tronçon chargé du calendrier et des blessures que personne n’aurait pu empêcher de manière réaliste ont presque tout à voir avec le dérapage récent, et Hayward joue très peu, même si un certain sous-ensemble de fans de Boston sont heureux de blâmer le produit Butler de toute façon.

Mais ces aficionados des Celtics, boucs émissaires mis à part, est-il vraiment judicieux de traiter l’ancien All-Star de 29 ans?

Cela dépend de la façon dont vous voyez la situation.

Certains analystes préfèrent voir le jeune duo de l’équipe de l’aile, Jaylen Brown et Jayson Tatum, forcé de jouer des rôles plus importants en son absence.

Cela chevauche une autre perspective selon laquelle l’ancien Bulldog pourrait se retirer de son contrat actuel cet été et marcher pour rien comme le centre Al Horford l’a fait l’été dernier.

Que vous pensiez que l’une de ces idées (ou les deux) est logique, cela aggraverait presque certainement l’équipe à court terme.

Cela nécessite également un objectif de qualité qu’une autre équipe est prête à traiter, et à ce jour, il n’y a pas eu d’options réalistes pour faire grand bruit, même si les Celtics avaient les actifs et les salaires nécessaires pour sceller l’accord.

Avec autant de salaires importants mais cruciaux qui ne peuvent pas être traités pour un joueur d’impact, seul Hayward semble plausible compte tenu de son âge, une demi-décennie ou plus que la plupart de ses pairs de l’équipe de recrues.

Mais la même incertitude contractuelle sur ce que le natif de l’Indiana fera cet été donnera probablement aux équipes qui souhaitent le garder autant de pause que celles qui ont besoin d’un accord expirant.

Il y a quelque chose à dire sur ce que Hayward offre à l’équipe quand il le ressent, et pour la plupart des soirs de la saison, il en a assez qu’il a été un personnage clé, qu’il joue avec des débutants ou qu’il aide à faciliter les transitions vers la deuxième unité.

“Sa capacité à agir en tant que meneur de jeu à 6 pieds 7 pouces crée des problèmes pour les adversaires, mais cela donne encore plus à Brad Stevens une multitude d’options en ce qui concerne les rotations et les alignements”, note Chris Grenham de Boston.com sur ce point.

Comme le note Grenham, il est également un excellent défenseur polyvalent, et si l’équipe a vraiment besoin de marquer au banc et de tirer, échouer le vétéran de 10 ans dans la deuxième unité dominée par les recrues pourrait être exactement ce que le médecin a ordonné sans même faire un échange.

Bien qu’il existe de très bonnes et valables raisons d’envisager une décision aussi radicale que de traiter avec Hayward, il est probablement en retard que nous examinions attentivement et en détail les contextes réels dans lesquels une telle décision est logique – qui ne sont pas aussi larges que certains le supposent.

Et sur la base de ce que nous voyons se développer jusqu’à présent sur le marché commercial, une telle décision pourrait ne pas se concrétiser à temps pour bondir.

