Les arguments en faveur du trading de Marcus Smart

Les Boston Celtics devraient-ils envisager de traiter le meneur vétéran Marcus Smart?

Avant de sortir les torches et les fourches, souvenez-vous – nous étudions les arguments pour échanger Smart.

Le Celtic le plus ancien et souvent désigné comme le cœur et l’âme de l’équipe a été écarté de la table des négociations dans la plupart des transactions proposées par les analystes au cours des dernières saisons, et pour une bonne raison.

Le nouveau tir du Texan, qui est encore intermittent, semblerait le rendre encore plus vrai, le natif de Flower Mound ne gagnant que 12,5 millions de dollars cette saison, un vol pour le niveau de jeu de Boston.

Même en considérant tout cela, Kevin O’Connor de The Ringer a fait une déclaration audacieuse dans un récent article sur les joueurs de la ligue à viser, suggérant que le produit de l’État de l’Oklahoma devrait figurer en bonne place sur la liste des objectifs commerciaux de l’équipe adverse.

Cela implique bien sûr que les Celtics seraient même réceptifs à le déplacer, et pour certains joueurs, il serait difficile de prétendre qu’ils ne devraient pas. Mais quels joueurs, exactement, mériteraient même de décrocher le téléphone, sachant que plus de 400 des employés actuels de la NBA ne correspondraient pas à cette facture, sinon plus?

Pour O’Connor, qui, en toute honnêteté, affirme qu’il ne négocierait pas Smart, les New York Knicks, les Minnesota Timberwolves et les Chicago Bulls devraient téléphoner cette semaine pour lui demander sa disponibilité.

À quoi pourrait ressembler un tel accord? O’Connor a révélé que son patron, le chef du Ringer, Honcho Bill Simmons, a suggéré l’accord suivant: Smart et Romeo Langford pour Lauri Markkanen de Chicago et Thaddeus Young.

Alors que les avantages de Markkanen sont fascinants et que Young est bien avec Boston, ce serait une nette dégradation du talent pour le présent, avec beaucoup de points d’interrogation sur l’avenir.

Il n’y a pas non plus beaucoup d’incitation financière, car le grand homme finlandais quittera son contrat de recrue avant que Smart ne mette fin à son contrat actuel de grande valeur.

O’Connor propose à Wendell Carter Jr. une pièce maîtresse alternative, qui offrirait un allégement de salaire avec un étage beaucoup plus ferme et plus élevé. Pour obtenir un tel accord, Boston devrait changer un peu la structure, remplaçant le meneur Ryan Arcidiacono ou l’attaquant Cristiano Feliciano.

Pourtant, une équipe avec une fenêtre de contention ouverte a besoin d’une raison convaincante pour secouer la franchise autant que pour Smart, et même avec la promesse d’Al-Horford de Carter Jr., ce n’est pas suffisant pour justifier le déménagement.

Au cas où les Timberwolves auraient décidé de déplacer Karl-Anthony Towns, ou un joueur de calibre similaire, cela pourrait valoir le risque de bouleverser la chimie du succès de cette saison.

Mais sans un exemple aussi clair de l’amélioration de la fortune des Celtics, Boston devrait raccrocher au simple fait de mentionner son nom.

