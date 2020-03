Les athlètes aiment les comparaisons avec les lions, mais il est temps de considérer les autres animaux

Chaque athlète semble se considérer comme un lion. Peu importe le sport; si un athlète veut montrer qu’il est grand et redoutable, il se compare au gros chat. Ces athlètes comprennent, mais sans s’y limiter, Memphis Depay, Zlatan Ibrahimovic, Nice Man Russell Wilson, Israel Adesanya, Amanda Nunes, Ronda Rousey, Isaiah Thomas et LeBron James:

Le lion est un grand symbole pour les athlètes, mais parfois il semble que c’est le seul. Regardez n’importe où dans le monde du sport et vous trouverez des individus, de capacités très différentes, se comparant aux lions. Les athlètes aiment rappeler au monde, par exemple, que les lions ne se préoccupent pas de l’opinion des moutons.

Depuis les temps anciens, les lions ont transpercé l’humanité. Ils ont fait l’objet de peintures rupestres et de statues en bronze. Les divinités ont été décrites comme des lions – parfois en entier, et parfois avec juste une tête ou un corps de lion. Le lion est décrit comme une créature féroce et noble dans de nombreux textes religieux. Lorsque CS Lewis a imaginé à quoi ressemblerait Jésus dans le monde fantastique des Chroniques de Narnia, il l’a dépeint comme le lion Aslan.

Les Lions sont également devenus liés à la royauté. Ils sont des symboles de la monarchie, de la majesté et de la crainte, découlant probablement de leur réputation de rois de la jungle, dirigeants de la nature. Ils ont été représentés avec des saints, des rois, des guerriers et des gens bienveillants partout. Dans toutes les cultures, le lion est un animal vénéré symbolisant des qualités positives et puissantes – à moins que vous ne soyez George R.R. Martin.

Il n’y a rien de mal avec les lions. Je les adore. Mais nous avons besoin d’une certaine diversité. Tout ce que je demande, c’est que les athlètes considèrent d’autres merveilleuses créatures à associer. Certaines équipes portent même le nom d’autres bêtes intéressantes. Pourtant, au niveau individuel, les athlètes s’accrochent au confort et à la sécurité du lion.

Prenons par exemple le mystérieux narval. C’est une baleine avec une putain de lance au visage. Bien que personne ne semble savoir ce que fait cette défense de premier plan, elle a une histoire mythique intéressante et était autrefois considérée comme une créature magique. Martin Frobisher, un marin, a écrit l’un des premiers récits de la créature:

«Sur ce shoare ouest, nous avons trouvé un poisson mort flottant, qui avait dans son nez une horne streight et torquet, de lengthe deux yards manquant de deux ynches, étant cassé dans le haut, où nous pourrions le percevoir creux, dans lequel certains de nos Saylers mettant des araignées, ils ont actuellement teint. Je n’en ai pas éprouvé le jugement, mais il m’a été rapporté d’une vérité: à la hauteur de quoi, nous supposions qu’il s’agissait d’un Unicorne de mer. »

Et les corbeaux et les corbeaux? Intelligent et parfois sournois. L’Ulysse du règne animal. Le filou. Symboles des morts et porteurs d’informations. Des annonciateurs de pluie et des destructeurs de cultures. Dans les bandes dessinées de Kid Loki, le dieu renaissant et plus honorable a transformé son aîné, plus trompeur, en une pie, également de la famille des Corvidae. Ne laissons pas la fin de Game of Thrones et ce qui est devenu le corbeau à trois yeux détruire le potentiel de ces créatures.

Un autre de mes préférés est le poulpe. C’est pratiquement un étranger, avec un cerveau central ainsi qu’un «cerveau» individuel dans chacun de ses huit bras, qui peuvent fonctionner indépendamment. Très intelligent et solitaire, le poulpe n’aime pas être tenu en captivité, ce qui en fait un symbole parfait pour les athlètes qui se plaignent toujours d’un manque de liberté créative et expressive. Leur mythologie inclut l’idée du kraken puissant et insatiable. Victor Hugo les a trouvés monstrueux et terrifiants:

Si la terreur était l’objet de … création, rien ne pourrait être imaginé plus parfait que le poisson diable … Cette masse irrégulière s’avance lentement vers vous. Soudain, il s’ouvre et huit rayons sortent brusquement autour d’un visage avec deux yeux. Ces rayons sont vivants: leur ondulation est comme des flammes ardentes … Une terrible expansion! … Ses plis s’étranglent, son contact paralyse. Il a un aspect comme une chair gangrenée ou scabre. C’est une incarnation monstrueuse de la maladie … Sous chacun [its] les palpeurs s’étendent sur deux rangées de pustules, de taille décroissante … Ce sont des substances cartilagineuses, cylindriques, cornées et livides … Une masse gluant, dotée d’une volonté maligne, quoi de plus horrible?

Je ne veux pas dénigrer les lions. Ce sont des créatures majestueuses, intelligentes et intimidantes. En voir un dans la vie réelle est une expérience profonde. Leur seule présence est terrifiante et en même temps envoûtante.

L’un des arguments les plus courants contre le pouvoir symbolique des lions est qu’ils sont plus paresseux que ceux représentés dans l’art. Au lieu de cela, c’est la lionne qui fait la plupart du travail dans une fierté, et sont donc les vrais guerriers de leur espèce. En effet, les lionnes sont également des symboles forts, conservant les qualités positives du lion tout en ajoutant l’attribut souvent féminisé de protection, comme avec la porte du Lion de l’ancienne Mycènes et la déesse égyptienne Sekhmet.

Mais une partie de l’attrait du lion est qu’il ne fait pas de grognement. C’est un roi. Ça ne devrait pas être de se battre tout le temps. Un roi n’affiche pas son pouvoir à tout moment, sinon sa mystique serait ruinée. (Et notez que le lion peut et a été utilisé en association avec des femmes, comme la reine Victoria à Una et le Lion.) Le mode de vie de Panthera leo, quel que soit son sexe, est une métaphore mûre pour les athlètes.

Un symbole peut perdre sa puissance s’il est surexposé, cependant, et il n’y a aucune raison pour que les athlètes doivent sur-indexer le lion. Il y a un monde énorme d’animaux puissants et agiles, magiques et intelligents. Le lion n’est pas entièrement ennuyeux, mais il est devenu si typique qu’il ne rend plus justice aux athlètes ni aux lions. Se comparer à un lion suggère un manque d’imagination. Il est temps de faire une pause. Le symbole a fait plus de travail que ne le feraient les créatures elles-mêmes.