Les baskets Nike Kobe 5 Protro «Lakers» pourraient tomber le mois prochain

Il y a eu plusieurs hommages émouvants à Kobe Bryant lors du week-end NBA All-Star à Chicago. Parmi eux, la superstar des Los Angeles Lakers Anthony Davis a porté une paire de chaussures Nike Lobe 5 Protro “Lakers” lors du match des étoiles de dimanche. Maintenant, ces Kros 5 Protros exclusifs pourraient être les vôtres le mois prochain.

Bien que non encore confirmée par Nike, la sneaker Kobe 5 Protro «Lakers» devrait sortir le 26 mars chez certains détaillants, selon Kicks On Fire. Cette conception est disponible dans les couleurs violettes et or des Lakers et présente un motif en peau de serpent sur un talon noir, plus la marque Kobe en argent sur la langue et une semelle intermédiaire blanche.

La partie supérieure en synthétique violet de cette chaussure est associée à des détails noirs et à une bordure dorée pour créer une sneaker extrêmement feu. C’est celui-là que Laker Nation pourrait fièrement balancer lors d’une course éliminatoire en profondeur, et au-delà, tout en rendant hommage au grand Kobe Bryant.

