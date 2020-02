Les Bears disent que Mitchell Trubisky est leur starter. Je n’y crois pas encore

INDIANAPOLIS – Les Bears de Chicago se sont engagés envers Mitchell Trubisky comme quart-arrière partant pour 2020. Cela ne signifie pas qu’il devrait se mettre trop à l’aise en haut du tableau des profondeurs de l’équipe.

Quelques minutes après que le directeur général Ryan Pace ait confirmé le statut de Trubisky en tant que meilleur QB de l’équipe cette saison, l’entraîneur-chef Matt Nagy a annoncé que son passeur de quatrième année devrait s’attendre à un défi pour son travail.

“Nous aimons la compétition”, a déclaré Nagy aux journalistes du NFL Scouting Combine. “Si vous ne créez pas de compétition autour de votre liste, vous ne poussez pas vos propres gars.

Cela pourrait causer des problèmes à Trubisky, qui sera au centre de la quête de Nagy pour trouver une identité offensive qui ramènera son équipe à l’après-saison. L’entraîneur-chef de troisième année a clairement indiqué mardi qu’il était prêt à changer si son équipe commençait lentement en 2020. Tout remaniement offensif – comme un changement potentiel chez le quart-arrière – pourrait survenir tôt dans la saison régulière si les critiques commençaient à monter.

“Alors que nous traversons cette intersaison, nous devons comprendre offensivement quelle est notre identité”, a expliqué Nagy. «Il y a un sentiment d’urgence pour nous cette année. Cela doit arriver plus tôt. »

Cela suggère que Trubisky pourrait avoir une laisse courte s’il se bat à nouveau en 2020. L’ancien choix global n ° 2 était un passeur en service en 2018 alors qu’il menait les Bears au sommet du NFC North et dans les séries éliminatoires. Cette production a cratéré en 2019, en raison à la fois de blessures persistantes et d’une mauvaise prise de décision. Les verges ajustées par tentative de Trubisky sont passées de 7,3 en 2018 (19e meilleur parmi les QB qualifiés) à un creux de 5,9 en automne dernier (31e). Chicago est ainsi passée de 12-4 à 8-8.

«Je veux que tout le monde se sente de cette façon [as if their job is on the line]. Si vous ne le faites pas, vous ressentez du contenu et vous jouez du contenu », a déclaré Nagy. «Il y a des gars, et ils savent qui ils sont, qui pourraient jouer avec plus d’une puce sur leur épaule. C’est la partie, pour moi, je veux voir s’ils ont cette puce. ”

Comment Nagy peut-il mettre une puce sur l’épaule de Trubisky? Une option serait de faire venir un passeur vétéran pour le pousser à son travail. Sauvegarde de carrière Chase Daniel a remplacé Trubisky en 2019 et a surpassé son jeune homologue en étirements, mais il est un agent libre. Heureusement pour les Bears, la récolte d’agents libres de cette année est remplie de démarreurs vétérans. Cela donne à Chicago plusieurs chances de trouver un quart-arrière qui pourrait se glisser dans un rôle principal si nécessaire.

Trubisky est toujours la préférence de l’équipe derrière le centre, et Nagy lui a déjà donné les devoirs pour qu’il en soit ainsi pendant l’intersaison 2020.

“La seule chose [Trubisky] est capable de monter sur le film par lui-même et de vraiment marteler ce qu’il regarde », a expliqué Nagy. «Je pense que, pour lui, la partie traitement est ce qui doit arriver au point que vous êtes tellement obsédé que peu importe ce que vous faites, vous regardez un film.

«Nous en sommes au point où, au cours des prochains mois, il sera un expert complet. Il a besoin de savoir [the Bears’ game tape] meilleur que moi. C’est le but. “

Les Bears auront plusieurs décisions pour prendre cette intersaison après avoir échoué à défendre leur championnat NFC North 2018. Alors que la défense de l’équipe reste solide, une infraction qui se classait au 25e rang du classement d’efficacité DVOA de Football Outsiders a effectivement sombré les espoirs du club en séries éliminatoires. Avec un espace limité sur le plafond salarial et des améliorations nécessaires à la fois sur le secondaire et sur la ligne offensive, le moyen le plus simple de résoudre ce problème serait de procéder à une amélioration massive de Trubisky.

Nagy a montré qu’il était disposé à être flexible avec sa philosophie de coaching. Il restera le meilleur joueur de l’équipe cette saison, mais il a recruté de nouveaux assistants pour peaufiner son attaque dans l’espoir de rétablir l’équilibre dans l’attaque de Chicago. Il dit qu’il sera plus proactif quand il s’agira de faire des ajustements si les Bears peinent à nouveau à ouvrir la saison. Bien qu’il ne l’ait pas dit tout de suite à la moissonneuse-batteuse, cela signifie deviner un plan B viable derrière Trubisky.

Tout cela pourrait passer pour le jeune quart-arrière assiégé de Chicago en 2020.