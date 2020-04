Les beaux mots de Chris Paul à Blake Griffin

Chris Paul et Blake Griffin Ils ont partagé une équipe et un projet ambitieux à Los Angeles Clippers, bien qu’il n’ait jamais abouti et beaucoup ont spéculé sur une relation améliorable entre les deux stars. Cependant, dans une conversation en ligne avec la base d’Oklahoma City Thunder avec d’autres collègues du NBAIl a dédié de belles paroles à son ex-partenaire. “Vous ne réalisez jamais ce que vous avez jusqu’à ce que vous le perdiez et cela m’est arrivé avec Blake. Je l’apprécie et l’apprécie beaucoup plus maintenant que nous avons passé quelques années séparées”, a-t-il déclaré.

Chris Paul avec une vraie discussion sur sa relation avec Blake Griffin.

