Les billets pour les Rockets de samedi contre les Lakers se vendent à un rythme record

Les billets pour le match des Houston Rockets de samedi contre LeBron James, Anthony Davis et les Los Angeles Lakers étoilés se vendent à des niveaux record, selon les données du revendeur de billets SeatGeek, qui dit que c’est le billet le plus chaud à domicile en saison régulière depuis au moins une décennie .

C’est la seule visite au Toyota Center cette saison de la part des Lakers, ce qui contribue probablement à l’augmentation de la demande, avec le créneau horaire de samedi. Dans la plupart des saisons, les Lakers effectuent deux visites à Houston.

Entre James, James Harden et Russell Westbrook, le jeu présente trois anciens MVP de la ligue. Harden, James et Davis sont tous deux considérés comme des candidats au titre de MVP cette année, et y compris Westbrook, tous les futurs membres du Hall of Famers semblent susceptibles de participer au All-Star Game 2020.

En plus de la puissance des étoiles, les Lakers (33-7) mènent également la Conférence de l’Ouest en record, avec Hosuton (26-12) essayant de les chasser.

Selon SeatGeek, le prix de revente moyen à partir de mardi matin était de 320 $ par billet, en hausse de 156% par rapport au prix de revente habituel d’un billet pour un match des Rockets en saison régulière. Y compris les frais, le billet le moins cher (ou le prix d’entrée) pour 19 h 30 le samedi le jeu était de 233 $, les prix moyens ayant augmenté de 12% au cours de la seule semaine dernière.

Selon SeatGeek, samedi est le match à domicile de la saison régulière des Rockets le plus demandé depuis qu’ils ont commencé à suivre le marché secondaire en 2010. Étant donné que les Rockets n’ont pas fait les séries éliminatoires cette saison, il semble être une valeur sûre que la séquence se prolonge plus longtemps que cette.

Selon leurs données, les trois principaux matchs à domicile de la saison régulière depuis 2010 selon les prix moyens du marché secondaire sont:

Los Angeles Lakers at Houston Rockets (18 janvier 2020): 320 $

Miami Heat at Houston Rockets (4 mars 2014): 287 $

Golden State Warriors at Houston Rockets (13 mars 2019): 278 $

Au cours de la saison 2019-2020, le prix moyen pour assister à la confrontation des Lakers-Rockets est plus du double des prochains jeux les plus populaires:

Los Angeles Lakers at Houston Rockets (18 janvier 2020): 320 $

Brooklyn Nets at Houston Rockets (28 décembre 2019): 153 $

Los Angeles Clippers at Houston Rockets (5 mars 2020): 146 $

Il reste à voir si le jeu lui-même se révélera digne des niveaux d’investissement élevés des acheteurs de billets. Il y a un an, dans la même prestigieuse machine à sous ABC aux heures de grande écoute, un samedi soir à la mi-janvier, les Rockets ont dominé les Lakers en prolongation, 138-134.

James n’a pas joué en raison d’une blessure, mais cela a quand même été digne du battage médiatique auprès des fans et des intérêts de la télévision – avec Eric Gordon qui a coulé un pointeur de 3 points dans les dernières secondes de la régulation pour égaliser le match, couronnant un retour frénétique de l’équipe à domicile. Houston a ensuite gagné, mené par les 48 points de Harden.

