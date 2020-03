Les Blazers «résistent» à l’entrée en séries éliminatoires: défaite incompréhensible contre les Hawks d’Atlanta

Portland Trail Blazers Il a récolté ce jour en NBA une de ces défaites incompréhensibles qui ont coûté les playoffs à la fin de la saison. Ceux de l’Oregon, qui ont besoin de victoires, sont tombés dans l’une des pires équipes de la ligue, Atlanta Hawks, et sans offrir pratiquement de résistance: 117-129.

Trae Young a de nouveau été chargé de diriger les Hawks. La base en deuxième année a obtenu 25 points, 4 rebonds et 15 passes décisives. John Collins, deuxième épée avec 24 points et 10 rebonds. Chez les Blazers, seul CJ McCollum (35 points, 5 rebonds et 5 passes décisives) semble être au courant de tout. Performance discrète de Carmelo Anthony avec 12 points et 6 rebonds.

