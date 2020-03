Les Blazers s’inclinent face aux Kings dans un combat direct pour la qualification aux éliminatoires de l’Ouest

Nouvelle défaite pour Portland Trail Blazers En saison régulière, il ne semble pas lever la tête. Cette fois, c’était contre Sacramento Kings, pour un résultat de 123-111, et dans l’un des pires scénarios possibles, puisque la franchise californienne est l’un de ses rivaux directs dans la lutte pour les playoffs.

La victoire des Kings (9e, 28-35) leur a permis d’avancer au classement des Blazers eux-mêmes (10e, 28-37). Bogdan Bogdanovic a été le meilleur joueur du match avec 27 points, 5 rebonds et 8 passes décisives. Buddy Hield, deuxième épée avec 22 points de la banque. CJ McCollum et Damian Lillard, les deux stars de Portland, n’ont pas réussi à passer respectivement 19 et 12 points.

