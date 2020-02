Les blessés criblés de Sixers vacillent à nouveau sur la route, tombent aux Cavaliers 108-94

C’est une chose de manquer l’un de vos meilleurs joueurs, c’est tout autre chose lorsque vous perdez l’autre de ces meilleurs joueurs après seulement 7h36. Ce fut la bataille dans laquelle les 76ers de Philadelphie se sont retrouvés mercredi.

Ils sont entrés dans le match en manquant déjà Ben Simmons, mais ils ont ensuite perdu Joel Embiid à la fin du premier quart contre les Cavaliers de Cleveland et cela leur a coûté. Ils ont laissé tomber un autre match sur route en tombant aux Cavs 108-94 pour laisser tomber leur septième match sur route consécutif et tomber à 9-21 sur la route cette saison.

Shake Milton, partant de Simmons, menait Philadelphie avec 20 points, Furkan Korkmaz avait 14 points sur le banc, Alec Burks avec 13 points, Al Horford avec 10 points, cinq rebonds et cinq passes décisives et Tobias Harris avec 11 points tandis que Josh Richardson avait neuf points. Ces chiffres ne suffiront pas lorsque vous manquerez vos deux meilleurs joueurs sur la route, quel que soit l’adversaire.

Cette équipe est définitivement dans l’une de ses positions les plus difficiles de la saison. Ils sont construits autour de Simmons et Embiid et avec Simmons prêt à manquer de temps prolongé, ils peuvent difficilement se permettre de perdre le gros gars à tout moment.

Ils ont rapidement fait demi-tour en rentrant chez eux jeudi pour accueillir les Knicks de New York.

.